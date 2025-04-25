API는 소프트웨어 프로그램이나 시스템이 다른 소프트웨어 프로그램이나 시스템과 서로 통신할 수 있도록 지원하는 일련의 정의 및 프로토콜입니다. 중개자 역할을 수행하는 API는 애플리케이션이 서로 상호 작용하며 다른 애플리케이션, 고객, 외부 사용자와 데이터 및 기능을 공유하도록 시스템이 지원하는 방식을 제어합니다. API를 통해 애플리케이션이 다른 애플리케이션의 데이터와 기능에 접속할 수 있기 때문에 API는 애플리케이션과 시스템을 연결하는 동시에 개발자가 더 강력한 애플리케이션을 더 빠르게 만들 수 있도록 지원합니다.

API 엔드포인트는 애플리케이션 간 통신을 위한 게이트웨이 역할을 하며 데이터나 리소스의 정확한 위치를 제공합니다. 기본적인 수준에서 API 엔드포인트는 애플리케이션이나 시스템이 다른 애플리케이션이나 시스템에서 제공하는 리소스나 서비스에 접속할 수 있도록 지원하는 특정 URL입니다. 이러한 엔드포인트 URL을 통해 클라이언트 애플리케이션은 API와 상호 작용할 때 GET, POST, PUT 또는 DELETE와 같은 HTTP 요청을 생성할 수 있습니다. 엔드포인트에 대한 요청은 URL과 함께 특정 HTTP 메소드를 전송해 수행됩니다. API 서버는 이러한 요청을 처리하고 응답을 반환합니다. 이러한 간단한 상호 작용이 최신 웹 애플리케이션의 기반을 구성합니다.