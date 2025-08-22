Uma API é um conjunto de definições e protocolos que permite que um programa de software ou sistema se comunique com outro. Ao atuar como intermediária, a API governa como os sistemas podem interagir e permite que aplicações compartilhem dados e funcionalidades com outras aplicações, clientes e usuários externos. Como permitem que uma aplicação acesse dados e funcionalidades de outras aplicações, as APIs ajudam a conectar aplicações e sistemas, além de permitir que os desenvolvedores criem aplicações mais poderosas mais rapidamente.

Os pontos de extremidade de API funcionam como portais de comunicação entre aplicações, fornecendo a localização exata de dados ou recursos. Em um nível básico, os pontos de extremidade de API são URLs específicos que permitem que aplicações ou sistemas acessem os recursos ou serviços oferecidos por outra aplicação ou sistema. Esses URLs de ponto de extremidade permitem que aplicações clientes façam solicitações HTTP como GET, POST, PUT ou DELETE ao interagir com a API. As solicitações para pontos de extremidade são feitas enviando um método HTTP específico junto com o URL. O servidor da API processa a solicitação e retorna uma resposta. Essa interação simples é a base das aplicações web modernas.