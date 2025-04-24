API 是一组定义和协议，允许一个软件程序或系统与另一个软件程序或系统进行通信。API 充当中间角色，治理系统之间允许的交互方式，并使应用程序能够与其他应用程序、客户和外部用户共享数据和功能。由于它们允许应用程序访问其他应用程序的数据和功能，因此 API 有助于连接应用程序和系统，同时使开发人员能够更快地创建更强大的应用程序。

API 端点充当应用程序之间通信的网关，提供数据或资源的确切位置。从基础层面来看，API 端点就是特定的 URL，使应用程序或系统能够访问另一应用程序或系统提供的资源或服务。这些端点 URL 使客户端应用程序能够发出 HTTP 请求，如 GET、POST、PUT 或 DELETE，以便与 API 进行交互。向端点发送请求时，需附带具体的 HTTP 方法及 URL。API 服务器处理请求并返回响应。这种简单的交互是现代 Web 应用程序的基础。