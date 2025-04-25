APIは、あるソフトウェアプログラムやシステムが別のソフトウェアプログラムやシステムと通信できるようにする定義とプロトコルのセットです。中間的な役割を果たすAPIは、システムがどのようにやり取りできるかを管理し、アプリケーションが他のアプリケーション、顧客、外部ユーザーとデータや機能を共有できるようにします。APIはアプリケーションが他のアプリケーションのデータや機能にアクセスできるようにするため、開発者がより強力なアプリケーションを迅速に作成できるようにしながら、アプリケーションとシステムを接続するのに役立ちます。

APIエンドポイントは、アプリケーション間の通信のゲートウェイとして機能し、データやリソースの正確な場所を提供します。基本的なレベルでは、APIエンドポイントは、アプリケーションやシステムが別のアプリケーションやシステムによって提供されるリソースやサービスにアクセスできるようにする特定のURLです。これらのエンドポイントURLにより、クライアントアプリケーションはAPIとのやり取り時にGET、POST、PUT、DELETEなどのHTTPリクエストを行えます。エンドポイントへのリクエストは、URLとともに特定のHTTPメソッドを送信することで行われます。APIサーバーがリクエストを処理し、レスポンスを返します。このシンプルなインタラクションは、最新のWebアプリケーションの基盤です。