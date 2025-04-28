Che cosa sono gli endpoint della sicurezza delle API?

Un'API è un insieme di definizioni e protocolli che consente ai programmi software o ai sistemi di comunicare tra loro. Svolgendo un ruolo intermedio, le API regolano il modo in cui i sistemi possono interagire e consentire alle applicazioni di condividere dati e funzionalità con altre applicazioni, clienti e utenti esterni. Poiché consentono a un'applicazione di accedere ai dati e alle funzionalità di altre applicazioni, le API aiutano a connettere applicazioni e sistemi, consentendo, al contempo, agli sviluppatori di creare applicazioni più potenti più rapidamente.

Gli endpoint delle API fungono da gateway per la comunicazione tra le applicazioni, fornendo l'esatta posizione di dati o risorse. A un livello base, gli endpoint delle API sono URL specifici che consentono alle applicazioni o ai sistemi di accedere alle risorse o ai servizi offerti da un'altra applicazione o sistema. Questi URL degli endpoint consentono alle applicazioni client di effettuare richieste HTTP, come GET, POST, PUT o DELETE, mentre interagiscono con l'API. Le richieste agli endpoint vengono effettuate inviando un metodo HTTP specifico insieme all'URL. Il server delle API elabora la richiesta e restituisce una risposta. Questa semplice interazione è alla base delle moderne applicazioni web.