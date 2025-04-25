웹 애플리케이션 공격이란 무엇일까요?

웹 애플리케이션 보안 솔루션을 배포할 때 적절한 기술은 다음과 같은 핵심 기능을 포함해야 합니다.

간편한 확장성. 유연하고 확장 가능한 플랫폼은 웹 보안에 필수적이며, 이를 통해 트래픽 수요에 맞춰 방어를 확장하고 성능 저하 없이 지속적인 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 웹 애플리케이션 보안 기술은 온프레미스뿐만 아니라 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 자산도 보호해야 합니다.

적응형 보안. 오늘날의 웹 애플리케이션 보안 기술은 기존의 서명 기반 탐지를 능가하는 기능을 제공해야 합니다. 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 보안 결과를 얻으려면 머신 러닝, 데이터 마이닝, 휴리스틱으로 구동되는 발전된 형태의 적응형 웹 애플리케이션과 DDoS 방어가 필요합니다. WAF(Web Application Firewall) 룰은 보안 연구원의 지속적인 실시간 위협 인텔리전스를 통해 업데이트되어야 합니다. 보안 솔루션이 완벽히 사용자 지정 가능한 사전 정의된 룰을 제공할 때, 구체적인 사용 사례의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

API 보안. API는 웹 애플리케이션에 필수적이므로 강력한 API 검색, 보호, 제어 기능을 갖춘 보안 솔루션이 필요합니다. 최고의 기술에는 알 수 없거나 변경되는 API를 자동으로 검색하고 프로파일링하는 기능과 API 수준에서 실시간 알림, 보고, 대시보드를 제공하는 기능이 포함되어야 할 것입니다.

유연한 관리. 과중한 업무에 시달리는 보안 팀의 업무 부담을 줄이려면, 보안 솔루션을 통해 투자를 극대화하고 운영 효율성을 개선하는 단순하고 자동화된 워크플로우를 제공해야 합니다. 온프레미스 및 클라우드 기반 SIEM(Security Information And Event Management) 애플리케이션과 통합되는 기술이라면 더욱 이상적일 것입니다. 하이터치 제어 또는 완전 자동화된 보호를 통해 웹 애플리케이션 보안을 관리할 수 있는 유연성을 갖춘 기술이 올바른 기술이라 볼 수 있습니다.