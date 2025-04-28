Che cos'è un attacco alle applicazioni web?

Al momento di implementare una soluzione per la sicurezza delle applicazioni web, è necessario scegliere una tecnologia con le fondamentali funzionalità riportate di seguito.

Scalabilità più semplice. Una piattaforma flessibile e scalabile è essenziale nella sicurezza web poiché vi consente di scalare i sistemi di difesa per soddisfare le varie richieste di traffico e fornire una protezione continua senza andare a discapito delle performance. Inoltre, una tecnologia di sicurezza delle applicazioni web deve riuscire a proteggere le risorse on-premise sia sui cloud pubblici che privati.

Protezione adattiva. La tecnologia di sicurezza delle applicazioni web oggi deve offrire più di un semplice sistema di rilevamento basato sulle firme. Per ottenere un livello di sicurezza più accurato e affidabile, servono forme avanzate di protezione adattiva dagli attacchi DDoS e alle app web con funzionalità di apprendimento automatico, data mining e analisi euristica. È necessario aggiornare le regole WAF (Web Application Firewall) con un'intelligence continua sulle minacce in tempo reale proveniente dai ricercatori sulla sicurezza. Inoltre, la vostra soluzione deve offrire regole totalmente personalizzabilie e predefinite per soddisfare un'ampia gamma di requisiti per specifici casi di utilizzo.

Protezione delle API. Poiché le API sono essenziali per le app web, vi serve una soluzione per la sicurezza con solide funzionalità di rilevamento, protezione e controllo delle API. La tecnologia ideale deve includere le funzionalità necessarie per rilevare e profilare automaticamente API sconosciute o mutevoli, fornendo, al contempo, avvisi in tempo reale, rapporti e dashboard a livello delle API.

Gestione flessibile. Per semplificare la vita ai vostri team addetti alla sicurezza già sovraccarichi di lavoro, la vostra soluzione per la sicurezza deve offrire workflow semplici e automatizzati in grado di massimizzare gli investimenti effettuati e di migliorare l'efficienza operativa della vostra azienda. Idealmente, la tecnologia adottata deve integrarsi con le applicazioni SIEM (Security Information and Event Management) on-premise e basate su cloud. Inoltre, la tecnologia ideale deve fornire la flessibilità necessaria per gestire la sicurezza delle applicazioni web tramite sistemi di protezione completamente automatizzati o controlli di alto livello.