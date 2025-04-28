Che cos'è un attacco alle applicazioni web?

Oltre a risolvere le vulnerabilità create durante il processo di sviluppo delle applicazioni web, il miglior modo per bloccare gli attacchi alle applicazioni web e alle API è implementare sistemi di difesa multilivello, che includono una soluzione WAF (Web Application Firewall), controlli della velocità, elenchi di reti, utilità di gestione dei bot e la tecnologia necessaria per mitigare gli attacchi DDoS.
L'evoluzione degli attacchi alle applicazioni web
Le applicazioni web rappresentano il fulcro delle odierne attività aziendali, poiché facilitano le comunicazioni, incrementano la produttività, favoriscono le relazioni commerciali e promuovono le operazioni aziendali. Negli ultimi anni, gli attacchi alle applicazioni web sono diventati più mirati e automatizzati. Gli hacker di oggi usano bot automatizzati per eseguire il crawling dei siti web in modo casuale, cercando nei software e nelle API una delle decine di migliaia di vulnerabilità note da poter sfruttare, nonché nuove vulnerabilità che possono aiutare a violare i sistemi di difesa di un'organizzazione. Per difendersi da queste minacce in continua evoluzione, i team addetti alla sicurezza hanno bisogno di tecnologie automatizzate in grado di adattarsi ed evolversi insieme ai metodi di attacco.
Akamai App & API Protector offre un set olistico di potenti sistemi di protezione delle applicazioni progettati per le applicazioni e le API di oggi con funzioni intelligenti di automazione e semplicità.
Una checklist per la protezione delle applicazioni web
Al momento di implementare una soluzione per la sicurezza delle applicazioni web, è necessario scegliere una tecnologia con le fondamentali funzionalità riportate di seguito.
Scalabilità più semplice. Una piattaforma flessibile e scalabile è essenziale nella sicurezza web poiché vi consente di scalare i sistemi di difesa per soddisfare le varie richieste di traffico e fornire una protezione continua senza andare a discapito delle performance. Inoltre, una tecnologia di sicurezza delle applicazioni web deve riuscire a proteggere le risorse on-premise sia sui cloud pubblici che privati.
Protezione adattiva. La tecnologia di sicurezza delle applicazioni web oggi deve offrire più di un semplice sistema di rilevamento basato sulle firme. Per ottenere un livello di sicurezza più accurato e affidabile, servono forme avanzate di protezione adattiva dagli attacchi DDoS e alle app web con funzionalità di apprendimento automatico, data mining e analisi euristica. È necessario aggiornare le regole WAF (Web Application Firewall) con un'intelligence continua sulle minacce in tempo reale proveniente dai ricercatori sulla sicurezza. Inoltre, la vostra soluzione deve offrire regole totalmente personalizzabilie e predefinite per soddisfare un'ampia gamma di requisiti per specifici casi di utilizzo.
Protezione delle API. Poiché le API sono essenziali per le app web, vi serve una soluzione per la sicurezza con solide funzionalità di rilevamento, protezione e controllo delle API. La tecnologia ideale deve includere le funzionalità necessarie per rilevare e profilare automaticamente API sconosciute o mutevoli, fornendo, al contempo, avvisi in tempo reale, rapporti e dashboard a livello delle API.
Gestione flessibile. Per semplificare la vita ai vostri team addetti alla sicurezza già sovraccarichi di lavoro, la vostra soluzione per la sicurezza deve offrire workflow semplici e automatizzati in grado di massimizzare gli investimenti effettuati e di migliorare l'efficienza operativa della vostra azienda. Idealmente, la tecnologia adottata deve integrarsi con le applicazioni SIEM (Security Information and Event Management) on-premise e basate su cloud. Inoltre, la tecnologia ideale deve fornire la flessibilità necessaria per gestire la sicurezza delle applicazioni web tramite sistemi di protezione completamente automatizzati o controlli di alto livello.
Protezione delle applicazioni web con Akamai
Akamai App & API Protector è una soluzione basata sulla tecnologia SaaS che combina una visibilità continua con informazioni complete per identificare e bloccare i più sofisticati attacchi alle applicazioni web. Concepita per proteggere l'intero patrimonio di applicazioni web e API e per garantire una user experience di livello superiore, il nostro prodotto combina importanti tecnologie leader nel settore delle soluzioni WAF (Web Application Firewall), nella mitigazione dei bot, nella protezione dagli attacchi DDoS, nella sicurezza delle API e molto altro. Basata su un nuovo motore di sicurezza adattivo, questa soluzione di Akamai è progettata appositamente per offrire ai clienti caratteristiche di semplicità, facilità d'uso e automazione.
La sicurezza delle applicazioni web offerta da Akamai consente ai team addetti alla sicurezza di:
- Difendersi da un'ampia gamma di minacce. La nostra soluzione blocca le minacce più pericolose che mettono a rischio le vostre applicazioni web, inclusi attacchi DDoS volumetrici, attacchi injection, botnet automatizzate, attacchi basati sulle API e altri attacchi informatici.
- Minimizzare le attività di manutenzione. Gli aggiornamenti automatizzati vi consentono di mantenere facilmente un solido livello di sicurezza con il minimo sforzo. L'ottimizzazione automatica riduce il numero di avvisi e consente ai team addetti alla sicurezza di focalizzarsi sugli attacchi reali piuttosto che sui falsi allarmi.
- Ridurre la superficie di attacco delle API. Le API sono essenziali per offrire potenti web experience, ma possono anche rendere vulnerabili i dati e la logica di back-end. App & API Protector rileva e protegge automaticamente le API da eventuali vulnerabilità, incluse le 10 principali vulnerabilità per la sicurezza delle API riportate nell'elenco OWASP.
- Massimizzare gli investimenti nella sicurezza. App & API Protector consente ai vostri team di fare di più con un minor numero di prodotti. La nostra soluzione include un'ampia gamma di soluzioni di protezione, tra cui funzioni di protezione di applicazioni web e API, mitigazione e visibilità sui bot, connettori SIEM, protezione dagli attacchi DDoS, ottimizzazione web, accelerazione delle API, Edge Computing e sicurezza DNS che garantiscono la rapidità e la disponibilità del servizio DNS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Funzioni di App & API Protector
Sicurezza adattiva App & API Protector utilizza un sistema di rilevamento adattivo e basato sulle minacce con un modello multidimensionale di valutazione delle minacce e una logica decisionale in grado di identificare e fermare gli attacchi più insidiosi con una protezione estremamente accurata. L'intelligence sulle minacce ricavata dall'Akamai Cloud , la piattaforma di computing più distribuita al mondo, aiuta a rilevare un numero di attacchi fino a due volte superiore rispetto ai set di regole tradizionali.
Funzionalità di ottimizzazione automatica. Un motore di sicurezza adattiva tiene il passo con le minacce in rapida evoluzione, riducendo, al contempo, il numero dei falsi positivi. Tutti i trigger di sicurezza, sia che si tratti di attacchi reali o erroneamente identificati come tali, vengono analizzati automaticamente e di continuo tramite l'apprendimento automatico per fornire consigli estremamente accurati sull'ottimizzazione in base alle policy da poter implementare con un semplice clic. Ne risulta una riduzione del numero di falsi positivi di cinque volte in meno, il che determina uno sforzo notevolmente inferiore per mantenere e ottimizzare le policy.
Sicurezza delle API automatizzata. App & API Protector rileva continuamente le API note, sconosciute e in continua evoluzione. Tutte le richieste di API vengono automaticamente ispezionate alla ricerca di codice dannoso e, in via opzionale, è possibile applicare sull'edge i controlli di sicurezza al fine di attivare modelli positivi per la loro protezione.
Mitigazione dei bot. La nostra tecnologia dei bot leader del settore monitora le attività di tutti i bot, basandosi su una vasta directory di oltre 1.500 bot noti per identificare i bot legittimi e prevenire le loro attività dannose. La possibilità di creare e personalizzare le definizioni dei bot vi consente di permettere l'accesso ai bot di terze parti e dei partner senza ostacoli.
Aggiornamenti automatici. Il nostro motore di sicurezza adattivo viene costantemente aggiornato con i più recenti sistemi di protezione, basati sulle analisi condotte dal nostro team di ricerca sulle minacce su oltre 300 TB di dati sugli attacchi giornalieri. Questi aggiornamenti gestiti determinano una riduzione dei costi di gestione e delle criticità operative.
Domande frequenti (FAQ)
Un'applicazione web è un programma software a cui si può accedere dal browser web, su cui viene eseguito. A differenza di un software applicativo aziendale che è installato su un'unità o un server locale e che viene eseguito sul sistema operativo di un dispositivo, le applicazioni web sono archiviate ed eseguite su un server remoto e gli utenti finali vi possono accedere tramite le relative pagine web su Internet.
Un attacco alle applicazioni web è il tentativo condotto da un criminale di sfruttare le vulnerabilità e i punti deboli presenti nelle applicazioni web o nelle app mobili che si sono create durante il processo di sviluppo del software, con l'obiettivo di interrompere le attività aziendali o di ottenere l'accesso all'ecosistema IT di un'organizzazione. Tra i comuni attacchi alle applicazioni web, figurano gli attacchi SQL injection e XSS (Cross-Site Scripting), le violazioni dei controlli degli accessi, gli attacchi per il controllo dei siti e gli attacchi di formjacking.
Una soluzione WAAP (Web Application and API Protection) è una categorizzazione utilizzata dalla società di ricerche Gartner per classificare le nuove minacce alle applicazioni web e alle API. Si tratta di un'evoluzione della precedente soluzione WAF (Web Application Firewall) introdotta per rispondere alla crescente importanza strategica assunta dalla sicurezza delle API e al passaggio dalle piattaforme WAF sul cloud come servizi SaaS gestiti.
Perché i clienti scelgono Akamai
