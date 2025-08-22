O que é um ataque a aplicações Web?

Ao implantar uma solução de segurança para aplicações Web, a tecnologia certa incluirá os seguintes recursos essenciais.

Escalabilidade facilitada. Uma plataforma flexível e escalável é essencial na segurança da Web, permitindo dimensionar as defesas para atender às demandas de tráfego e fornecer proteção contínua sem perda de desempenho. Além disso, a tecnologia de segurança de aplicações Web deve proteger ativos no local, bem como em nuvens públicas e privadas.

Proteção adaptável. Hoje em dia, a tecnologia de segurança de aplicações Web deve oferecer mais do que a detecção tradicional baseada em assinatura. Para obter os resultados de segurança mais precisos e confiáveis, você precisa de formas avançadas de aplicações Web adaptáveis e proteção contra DDoS impulsionadas pelo aprendizado de máquina, mineração de dados e heurística. As regras do firewall de aplicações Web (WAF) devem ser atualizadas com inteligência contínua sobre ameaças em tempo real dos pesquisadores de segurança. E sua solução deve oferecer regras predefinidas totalmente personalizáveis para atender a uma ampla variedade de requisitos para casos de uso específicos.

Proteção de API. Como as APIs são essenciais para aplicações Web, você precisa de uma solução de segurança com recursos robustos de detecção, proteção e controle de API. A melhor tecnologia incluirá funcionalidade para descobrir e definir automaticamente o perfil de APIs desconhecidas ou em mudança, enquanto fornece alertas, relatórios e painéis em tempo real no nível de API.

Gerenciamento flexível. Para facilitar a vida de suas equipes de segurança sobrecarregadas, sua solução de segurança deve oferecer fluxos de trabalho simples e automatizados que maximizam seu investimento e melhoram a eficiência operacional. O ideal é que sua tecnologia se integre às aplicações de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) locais e baseados na nuvem. E a tecnologia certa fornecerá a flexibilidade para gerenciar a segurança de aplicações Web por meio de controles de alto nível ou proteções totalmente automatizadas.