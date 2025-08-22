O que é um ataque a aplicações Web?

Além de abordar as vulnerabilidades durante o processo de desenvolvimento de aplicações Web, a melhor maneira de bloquear ataques a aplicações Web e APIs é implantar defesas multicamadas que incluem um firewall de aplicações Web, controles de taxa, listas de rede, gerenciadores de bots e tecnologia para mitigar ataques DDoS.
A evolução dos ataques a aplicações Web
As aplicações Web estão no centro dos negócios atuais, facilitando a comunicação, aumentando a produtividade, permitindo o comércio e impulsionando as operações comerciais. Nos últimos anos, os ataques a aplicações Web se tornaram mais direcionados e automatizados. Os hackers agora usam bots automatizados para rastrear sites aleatoriamente, procurando por dezenas de milhares de vulnerabilidades conhecidas em software e APIs, bem como novas vulnerabilidades que podem ajudar a violar as defesas de uma organização. Para se defender contra essas ameaças em evolução, suas equipes de segurança precisam de tecnologia automatizada que possa se adaptar e evoluir junto com os métodos de ataque.
O Akamai App & API Protector oferece um conjunto holístico de proteções de aplicações avançadas, criado com automação inteligente e simplicidade, e projetado para as aplicações e APIs modernas da atualidade.
Uma lista de verificação de proteção de aplicações Web
Ao implantar uma solução de segurança para aplicações Web, a tecnologia certa incluirá os seguintes recursos essenciais.
Escalabilidade facilitada. Uma plataforma flexível e escalável é essencial na segurança da Web, permitindo dimensionar as defesas para atender às demandas de tráfego e fornecer proteção contínua sem perda de desempenho. Além disso, a tecnologia de segurança de aplicações Web deve proteger ativos no local, bem como em nuvens públicas e privadas.
Proteção adaptável. Hoje em dia, a tecnologia de segurança de aplicações Web deve oferecer mais do que a detecção tradicional baseada em assinatura. Para obter os resultados de segurança mais precisos e confiáveis, você precisa de formas avançadas de aplicações Web adaptáveis e proteção contra DDoS impulsionadas pelo aprendizado de máquina, mineração de dados e heurística. As regras do firewall de aplicações Web (WAF) devem ser atualizadas com inteligência contínua sobre ameaças em tempo real dos pesquisadores de segurança. E sua solução deve oferecer regras predefinidas totalmente personalizáveis para atender a uma ampla variedade de requisitos para casos de uso específicos.
Proteção de API. Como as APIs são essenciais para aplicações Web, você precisa de uma solução de segurança com recursos robustos de detecção, proteção e controle de API. A melhor tecnologia incluirá funcionalidade para descobrir e definir automaticamente o perfil de APIs desconhecidas ou em mudança, enquanto fornece alertas, relatórios e painéis em tempo real no nível de API.
Gerenciamento flexível. Para facilitar a vida de suas equipes de segurança sobrecarregadas, sua solução de segurança deve oferecer fluxos de trabalho simples e automatizados que maximizam seu investimento e melhoram a eficiência operacional. O ideal é que sua tecnologia se integre às aplicações de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) locais e baseados na nuvem. E a tecnologia certa fornecerá a flexibilidade para gerenciar a segurança de aplicações Web por meio de controles de alto nível ou proteções totalmente automatizadas.
Proteção de aplicações Web com a Akamai
O App & API Protector da Akamai é uma solução baseada em SaaS que combina visibilidade contínua com insights abrangentes para identificar e interromper os ataques mais sofisticados a aplicações Web. Desenvolvida para proteger propriedades inteiras da Web e da API e para garantir uma experiência de usuário superior, nossa tecnologia combina tecnologias essenciais líderes do setor em firewall de aplicações Web, atenuação de bots, proteção contra DDoS, segurança de API e muito mais. Alimentada por um novo Adaptive Security Engine, essa solução da Akamai foi criada especificamente para ser simples e fácil de usar, e impulsionada pela automação focada no cliente.
Com a segurança de aplicações Web da Akamai, suas equipes de segurança podem:
- Defender-se contra uma ampla gama de ameaças. Nossa solução bloqueia as ameaças mais perigosas às suas aplicações Web, incluindo DDoS volumétrico, injeção, botnets automatizadas, ataques baseados em API e outros ataques cibernéticos.
- Minimizar os esforços de manutenção. As atualizações automatizadas facilitam a manutenção de uma segurança forte com menos esforço. O autoajuste automático minimiza a fadiga do alerta e permite que suas equipes permaneçam concentradas em ataques reais em vez de em alarmes falsos.
- Reduzir a superfície de ataque de APIs. Embora as APIs sejam essenciais para oferecer experiências avançadas na Web, elas também podem expor dados de back-end e lógica. O App & API Protector descobre e protege automaticamente APIs contra vulnerabilidades, incluindo o Top 10 em Segurança de APIs do OWASP.
- Maximizar os investimentos em segurança. O App & API Protector permite que suas equipes façam mais com menos produtos. Nossa solução inclui uma ampla gama de proteções, incluindo proteção de aplicações Web e API, visibilidade e mitigação de bots, conectores SIEM, proteção contra DDoS, otimização da Web, aceleração de API, edge computing e segurança de DNS que garantem um serviço de DNS rápido que também é altamente responsivo e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Recursos do App & API Protector
Segurança adaptável. O App & API Protector emprega detecção adaptável e baseada em ameaças com um modelo multidimensional de pontuação de ameaças e lógica de tomada de decisões que identifica e interrompe com precisão ataques furtivos com proteção de nível cirúrgico. A inteligência contra ameaças da Akamai Cloud , a plataforma de computação mais distribuída do mundo, ajuda a detectar até duas vezes mais ataques em comparação com os conjuntos de regras tradicionais.
Recursos de autoajuste. Um mecanismo de segurança adaptável acompanha o ritmo das ameaças em rápida evolução, reduzindo os falsos positivos. Ao usar o aprendizado de máquina, os acionadores de segurança verdadeiros e identificados incorretamente são analisados de forma automática e contínua para fornecer recomendações de ajuste de políticas por políticas altamente precisas que podem ser implementadas com apenas um clique. O resultado é uma redução de 5x em falsos positivos, reduzindo significativamente o esforço necessário para manter e ajustar as políticas.
Segurança automatizada de API. O App & API Protector detecta continuamente APIs conhecidas, desconhecidas e em evolução. Todas as solicitações de API são inspecionadas automaticamente em busca de código malicioso, e controles de segurança opcionais podem ser aplicados na edge para ativar modelos de segurança de API positivos.
Mitigação de bots. Nossa tecnologia de bots líder do setor monitora todas as atividades de bots, contando com um amplo diretório de mais de 1.500 bots conhecidos para identificar bots legítimos e impedir atividades maliciosas de bots. A capacidade de criar e personalizar definições de bots permite fornecer acesso a bots de terceiros e de parceiros sem obstruções.
Atualizações automáticas. Nosso mecanismo de segurança adaptável é atualizado automaticamente com as proteções mais recentes, com base na análise diária de mais de 300 TB de dados de ataque de nossos pesquisadores de ameaças. Essas atualizações gerenciadas resultam em menos sobrecarga administrativa e atrito operacional.
Perguntas frequentes
Aplicação Web é um programa de software executado e acessado por um navegador da Web. Em contraste com o software empresarial instalado em uma unidade ou servidor local e executado no sistema operacional do dispositivo, as aplicações Web são armazenadas e executadas em um servidor remoto e acessadas pelos usuários finais por meio de páginas da Web na Internet.
Um ataque a aplicações Web é uma tentativa de agentes mal-intencionados explorarem vulnerabilidades e deficiências em aplicações Web ou aplicações móveis criadas durante o processo de desenvolvimento de software, com o objetivo de interromper os negócios ou obter acesso ao ecossistema de TI de uma organização. Os ataques comuns a aplicações Web incluem injeções de SQL, script entre sites, ataques de controle de acesso quebrados, invasão de site e formjacking.
A proteção de aplicações da Web e APIs (WAAP) é uma categorização que a empresa de pesquisa Gartner usa para sua cobertura do setor de ameaças emergentes da Web e de APIs. É uma evolução da cobertura anterior do setor de firewall de aplicações da Web (WAF) em resposta à crescente importância estratégica da segurança de APIs e à mudança das plataformas WAF para a nuvem como SaaS gerenciado.
