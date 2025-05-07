¿Qué es un ataque a aplicaciones web?

Además de abordar las vulnerabilidades durante el proceso de desarrollo de aplicaciones web, la mejor forma de bloquear los ataques a aplicaciones web y API es implementar defensas multicapa que incluyan un firewall de aplicaciones web, controles de frecuencia, listas de redes, gestores de bots y tecnología para mitigar los ataques DDoS.
La evolución de los ataques a aplicaciones web
Las aplicaciones web son el núcleo de los negocios actuales, ya que facilitan la comunicación, aumentan la productividad, facilitan el comercio e impulsan las operaciones empresariales. En los últimos años, los ataques a aplicaciones web se han vuelto más específicos y automatizados. Los hackers utilizan ahora bots automatizados para escrutar sitios web al azar, en busca de cualquiera de las decenas de miles de vulnerabilidades conocidas en el software y las API, así como nuevas vulnerabilidades que pueden ayudar a vulnerar las defensas de una organización. Para defender a la empresa de estas amenazas que evolucionan constantemente, sus equipos de seguridad necesitan una tecnología automatizada que pueda adaptarse y evolucionar junto con los métodos de ataque.
Akamai App & API Protector proporciona un conjunto integral de potentes protecciones para aplicaciones creadas con automatización inteligente y sencillez, y diseñadas para las aplicaciones y API modernas de hoy en día.
Una lista de comprobación de protección de aplicaciones web
Al implementar una solución de seguridad de aplicaciones web, la tecnología adecuada incluirá las siguientes capacidades fundamentales.
Escalabilidad más sencilla. Una plataforma flexible y escalable es esencial en la seguridad web, ya que le permite escalar las defensas para responder a las exigencias del tráfico y proporcionar protección continua sin que afecte al rendimiento. Además, su tecnología de seguridad de aplicaciones web debe proteger los activos locales, así como los que están en nubes privadas y públicas.
Protección adaptable. Hoy en día, la tecnología de seguridad de aplicaciones web debe ofrecer algo más que la detección tradicional basada en firmas. Para obtener los resultados de seguridad más precisos y fiables, necesita formas avanzadas de protección adaptable de aplicaciones web y contra DDoS impulsada por el aprendizaje automático, la minería de datos y la heurística. Las reglas de firewall de aplicaciones web (WAF) deben actualizarse con inteligencia contra amenazas en tiempo real proporcionada por expertos en seguridad. Además, su solución debe ofrecer reglas predefinidas y totalmente personalizables para satisfacer una amplia gama de requisitos para casos de uso específicos.
Protección de API. Dado que las API son esenciales para las aplicaciones web, necesita una solución de seguridad con capacidades sólidas de detección, protección y control de API. La mejor tecnología incluirá funcionalidades para detectar y perfilar automáticamente API desconocidas o cambiantes, a la vez que proporcionará alertas, informes y paneles en tiempo real en el nivel de API.
Gestión flexible. Para facilitar la vida a sus equipos de seguridad sobrecargados, su solución de seguridad debe ofrecer flujos de trabajo sencillos y automatizados que maximicen su inversión y mejoren la eficiencia operativa. Lo ideal es que su tecnología se integre con aplicaciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) en entornos locales y en la nube. Además, la tecnología adecuada proporcionará la flexibilidad necesaria para gestionar la seguridad de las aplicaciones web mediante controles altamente personalizados o protecciones totalmente automatizadas.
Protección de aplicaciones web con Akamai
Akamai Akamai App & API Protector es una solución basada en SaaS que combina la visibilidad continua con información completa para identificar y detener los ataques a aplicaciones web más sofisticados. Diseñada para proteger toda la infraestructura web y de las API, y para garantizar una experiencia de usuario superior, nuestra tecnología combina las tecnologías de base líderes en el sector en lo referente a firewall de aplicaciones web, mitigación de bots, protección contra DDoS, seguridad de las API y mucho más. Con la tecnología de un nuevo motor de seguridad adaptable, esta solución de Akamai se ha diseñado específicamente para ofrecer sencillez y facilidad de uso, y se basa en la automatización para el cliente.
Con la seguridad de aplicaciones web de Akamai, sus equipos de seguridad pueden:
- Proteger contra una amplia gama de amenazas. Nuestra solución detiene las amenazas más peligrosas para sus aplicaciones web, como los ataques DDoS volumétricos, las inyecciones, los botnets automatizados, los ataques a las API y otros ciberataques.
- Minimizar los esfuerzos de mantenimiento. Las actualizaciones automatizadas facilitan el mantenimiento de una seguridad sólida con menos esfuerzo. El ajuste automático minimiza la fatiga causada por las alertas y permite a sus equipos centrarse en ataques reales en lugar de en perder el tiempo en falsas alarmas.
- Minimizar la superficie de ataque de API. Aunque las API son esenciales para permitir experiencias web eficaces, también pueden exponer los datos y la lógica del back-end. App & API Protector le permite detectar API y protegerlas automáticamente frente a vulnerabilidades, incluidas las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de las API según OWASP.
- Maximizar la inversión en seguridad. App & API Protector permite a sus equipos hacer más con menos productos. Nuestra solución incluye una amplia gama de protecciones, incluidas las protecciones de API y aplicaciones web, visibilidad y mitigación de bots, conectores SIEM, protección contra DDoS, optimización web, aceleración de API, Edge Computing y seguridad de sistema de nombres de dominio (DNS) que garantiza un servicio DNS rápido, con gran capacidad de respuesta y disponibilidad ininterrumpida.
Funciones de App & API Protector
Seguridad adaptable. App & API Protector emplea la detección de amenazas adaptable con un modelo multidimensional de puntuación de amenazas y una lógica para la toma de decisiones que identifica y detiene con exactitud los ataques furtivos con protección de gran precisión. La inteligencia contra amenazas de Akamai Cloud , la plataforma informática más distribuida del mundo, ayuda a detectar hasta el doble de ataques en comparación con los conjuntos de reglas tradicionales.
Capacidades de ajuste automático. Un motor de seguridad adaptable mantiene el ritmo de las amenazas que evolucionan rápidamente, al tiempo que se reducen los falsos positivos. Mediante el aprendizaje automático, los desencadenantes de seguridad verdaderos e identificados erróneamente se analizan de forma automática y continua a fin de proporcionar recomendaciones de ajuste para cada política muy precisas que se pueden implementar con un solo clic. El resultado es una reducción equivalente a 5 veces en falsos positivos, lo que reduce significativamente el esfuerzo necesario para mantener y ajustar las políticas.
Seguridad de API automatizada. App & API Protector detecta continuamente API conocidas, desconocidas y cambiantes. Todas las solicitudes de API se revisan automáticamente en busca de código malicioso, y los controles de seguridad opcionales se pueden aplicar en el Edge para activar los modelos de seguridad de API positivos.
Mitigación de bots. Nuestra tecnología de bots líder en el sector supervisa toda la actividad de bots, y depende de un extenso directorio de más de 1500 bots conocidos para identificar los bots buenos y identify good bots y evitar la actividad de bots maliciosos. La capacidad de crear y personalizar definiciones de bots le permite otorgar acceso a bots de terceros y partners sin obstáculos.
Actualizaciones automáticas. Nuestro motor de seguridad adaptable se actualiza automáticamente con las protecciones más recientes basándose en el análisis diario de nuestros investigadores de amenazas de más de 300 TB de datos de ataques. Estas actualizaciones gestionadas implican una menor sobrecarga administrativa y fricción operativa.
Preguntas frecuentes
Una aplicación web es un programa de software que se ejecuta en un navegador web a través del cual se accede a ella. A diferencia del software de aplicaciones empresariales que se instala en una unidad o servidor local y se ejecuta en el sistema operativo del dispositivo, las aplicaciones web se almacenan y ejecutan desde un servidor remoto, y los usuarios finales acceden a ellas a través de páginas web en Internet.
Un ataque a aplicaciones web es un intento por parte de agentes maliciosos de aprovechar las vulnerabilidades y debilidades de las aplicaciones web o móviles creadas durante el proceso de desarrollo de software, con el objetivo de interrumpir la actividad empresarial u obtener acceso al ecosistema de TI de una organización. Entre los ataques a aplicaciones web más comunes se incluyen las inyecciones SQL, los scripts entre sitios, los ataques de control de acceso comprometido, el robo de sitios y el formjacking.
La protección de API y aplicaciones web (WAAP) es una categorización que la empresa de investigación Gartner utiliza para su cobertura en el sector de amenazas web y API emergentes. Se trata de una evolución de la cobertura anterior del sector en el mercado de los firewalls de aplicaciones web (WAF) en respuesta a la creciente importancia estratégica de la seguridad de las API y al paso de las plataformas WAF a la nube como servicio SaaS gestionado.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.