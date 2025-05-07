¿Qué es un ataque a aplicaciones web?

Al implementar una solución de seguridad de aplicaciones web, la tecnología adecuada incluirá las siguientes capacidades fundamentales.

Escalabilidad más sencilla. Una plataforma flexible y escalable es esencial en la seguridad web, ya que le permite escalar las defensas para responder a las exigencias del tráfico y proporcionar protección continua sin que afecte al rendimiento. Además, su tecnología de seguridad de aplicaciones web debe proteger los activos locales, así como los que están en nubes privadas y públicas.

Protección adaptable. Hoy en día, la tecnología de seguridad de aplicaciones web debe ofrecer algo más que la detección tradicional basada en firmas. Para obtener los resultados de seguridad más precisos y fiables, necesita formas avanzadas de protección adaptable de aplicaciones web y contra DDoS impulsada por el aprendizaje automático, la minería de datos y la heurística. Las reglas de firewall de aplicaciones web (WAF) deben actualizarse con inteligencia contra amenazas en tiempo real proporcionada por expertos en seguridad. Además, su solución debe ofrecer reglas predefinidas y totalmente personalizables para satisfacer una amplia gama de requisitos para casos de uso específicos.

Protección de API. Dado que las API son esenciales para las aplicaciones web, necesita una solución de seguridad con capacidades sólidas de detección, protección y control de API. La mejor tecnología incluirá funcionalidades para detectar y perfilar automáticamente API desconocidas o cambiantes, a la vez que proporcionará alertas, informes y paneles en tiempo real en el nivel de API.

Gestión flexible. Para facilitar la vida a sus equipos de seguridad sobrecargados, su solución de seguridad debe ofrecer flujos de trabajo sencillos y automatizados que maximicen su inversión y mejoren la eficiencia operativa. Lo ideal es que su tecnología se integre con aplicaciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) en entornos locales y en la nube. Además, la tecnología adecuada proporcionará la flexibilidad necesaria para gestionar la seguridad de las aplicaciones web mediante controles altamente personalizados o protecciones totalmente automatizadas.