Was ist ein Webanwendungsangriff?

Bei der Bereitstellung einer Sicherheitslösung für Webanwendungen sollte die richtige Technologie folgende kritische Funktionen umfassen:

Einfachere Skalierbarkeit. Eine flexible, skalierbare Plattform ist für die Websicherheit unerlässlich. Sie ermöglicht die Skalierung von Abwehrmechanismen, um den Anforderungen des Traffics gerecht zu werden, und bietet kontinuierlichen Schutz ohne Performance-Einbußen. Darüber hinaus sollte Ihre Sicherheitstechnologie für Webanwendungen sowohl Ressourcen vor Ort als auch in Private und Public Clouds schützen.

Adaptiver Schutz. Sicherheitstechnologie für Webanwendungen muss heutzutage mehr bieten als herkömmliche signaturbasierte Erkennung. Für die präzisesten und zuverlässigsten Sicherheitsergebnisse benötigen Sie fortschrittliche Formen eines anpassungsfähigen Webanwendungs- und DDoS-Schutzes, die auf maschinellem Lernen, Data Mining und Heuristik basieren. WAF-Regeln (Web Application Firewall) sollten mit kontinuierlichen Bedrohungsinformationen von Sicherheitsexperten in Echtzeit aktualisiert werden. Und Ihre Lösung sollte vollständig anpassbare, vordefinierte Regeln bieten, um eine Vielzahl von Anforderungen für bestimmte Anwendungsfälle zu erfüllen.

API-Schutz. Da APIs für Webanwendungen unerlässlich sind, benötigen Sie eine Sicherheitslösung mit zuverlässigen Erkennungs-, Schutz- und Steuerungsfunktionen für APIs. Die ideale Technologie muss automatisch unbekannte oder sich ändernde APIs erkennen und Profile für sie erstellen sowie Warnmeldungen, Berichte und Dashboards in Echtzeit auf API-Ebene bereitstellen können.

Flexible Verwaltung. Um Ihren überlasteten Sicherheitsteams das Leben zu erleichtern, sollte Ihre Sicherheitslösung einfache und automatisierte Workflows bieten, die Ihre Investitionen optimal nutzen und die betriebliche Effizienz verbessern. Idealerweise sollte Ihre Technologie die Integration in lokale und cloudbasierte SIEM-Anwendungen (Security Information and Event Management) unterstützen. Und die richtige Technologie bietet die Flexibilität, die Sicherheit von Webanwendungen mit detaillierten Steuerungsmöglichkeiten oder vollautomatischen Schutzfunktionen zu verwalten.