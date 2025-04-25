Was ist ein Webanwendungsangriff?

Neben der Behebung von Schwachstellen bei der Entwicklung von Webanwendungen besteht die beste Möglichkeit, Angriffe auf Webanwendungen und APIs zu verhindern, in der Bereitstellung mehrschichtiger Schutzmaßnahmen, die eine Web Application Firewall, Ratensteuerungen, Netzwerklisten, Bot Manager und Technologie zur Abwehr von DDoS-Angriffen umfassen.
Die Entwicklung von Webanwendungsangriffen
Webanwendungen sind heute das Herzstück jedes Unternehmens, da sie die Kommunikation erleichtern, die Produktivität steigern, Handel ermöglichen und den Geschäftsbetrieb vorantreiben. In den letzten Jahren wurden Angriffe auf Webanwendungen immer gezielter und automatisierter. Hacker nutzen jetzt automatisierte Bots, um Websites nach dem Zufallsprinzip zu durchsuchen und nach einer von zehntausenden bekannten Software- und API-Schwachstellen sowie neuen Schwachstellen zu suchen, mit denen sie die Abwehrmaßnahmen eines Unternehmens überwinden können. Um sich gegen diese sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen zu schützen, benötigen Ihre Sicherheitsteams automatisierte Technologien, die sich an die Angriffsmethoden anpassen und stetig weiterentwickeln können.
Akamai App & API Protector bietet einen ganzheitlichen Satz leistungsstarker Anwendungsschutzfunktionen für moderne Anwendungen und APIs, die auf intelligenter Automatisierung und Einfachheit aufbaut.
Eine Checkliste für den Schutz von Webanwendungen
Bei der Bereitstellung einer Sicherheitslösung für Webanwendungen sollte die richtige Technologie folgende kritische Funktionen umfassen:
Einfachere Skalierbarkeit. Eine flexible, skalierbare Plattform ist für die Websicherheit unerlässlich. Sie ermöglicht die Skalierung von Abwehrmechanismen, um den Anforderungen des Traffics gerecht zu werden, und bietet kontinuierlichen Schutz ohne Performance-Einbußen. Darüber hinaus sollte Ihre Sicherheitstechnologie für Webanwendungen sowohl Ressourcen vor Ort als auch in Private und Public Clouds schützen.
Adaptiver Schutz. Sicherheitstechnologie für Webanwendungen muss heutzutage mehr bieten als herkömmliche signaturbasierte Erkennung. Für die präzisesten und zuverlässigsten Sicherheitsergebnisse benötigen Sie fortschrittliche Formen eines anpassungsfähigen Webanwendungs- und DDoS-Schutzes, die auf maschinellem Lernen, Data Mining und Heuristik basieren. WAF-Regeln (Web Application Firewall) sollten mit kontinuierlichen Bedrohungsinformationen von Sicherheitsexperten in Echtzeit aktualisiert werden. Und Ihre Lösung sollte vollständig anpassbare, vordefinierte Regeln bieten, um eine Vielzahl von Anforderungen für bestimmte Anwendungsfälle zu erfüllen.
API-Schutz. Da APIs für Webanwendungen unerlässlich sind, benötigen Sie eine Sicherheitslösung mit zuverlässigen Erkennungs-, Schutz- und Steuerungsfunktionen für APIs. Die ideale Technologie muss automatisch unbekannte oder sich ändernde APIs erkennen und Profile für sie erstellen sowie Warnmeldungen, Berichte und Dashboards in Echtzeit auf API-Ebene bereitstellen können.
Flexible Verwaltung. Um Ihren überlasteten Sicherheitsteams das Leben zu erleichtern, sollte Ihre Sicherheitslösung einfache und automatisierte Workflows bieten, die Ihre Investitionen optimal nutzen und die betriebliche Effizienz verbessern. Idealerweise sollte Ihre Technologie die Integration in lokale und cloudbasierte SIEM-Anwendungen (Security Information and Event Management) unterstützen. Und die richtige Technologie bietet die Flexibilität, die Sicherheit von Webanwendungen mit detaillierten Steuerungsmöglichkeiten oder vollautomatischen Schutzfunktionen zu verwalten.
Webanwendungsschutz mit Akamai
Akamai App & API Protector ist eine SaaS-basierte Lösung, die kontinuierliche Transparenz mit umfassenden Erkenntnissen kombiniert, um selbst die ausgefeiltesten Angriffe auf Webanwendungen zu erkennen und zu stoppen. Unsere Technologie wurde entwickelt, um ganze Web- und API-Umgebungen zu schützen und ein überragendes Nutzererlebnis zu gewährleisten. Sie kombiniert branchenführende Kerntechnologien in den Bereichen Web Application Firewall, Bot-Abwehr, DDoS-Schutz, API-Sicherheit und mehr. Diese Lösung von Akamai basiert auf einer neuen adaptiven Sicherheits-Engine und wurde basierend auf kundenorientierter Automatisierung bewusst auf Einfachheit und Nutzerfreundlichkeit ausgelegt.
Mit Webanwendungssicherheit von Akamai haben Ihre Sicherheitsteams folgende Vorteile:
- Schutz vor einer breiten Palette an Bedrohungen. Unsere Lösung stoppt die gefährlichsten Bedrohungen für Ihre Webanwendungen, einschließlich volumetrischem DDoS, Injection, automatisierten Botnets, API-basierten Angriffen, und andere Cyberangriffe.
- Minimaler Wartungsaufwand. Dank automatisierter Updates ist es einfach, mit geringem Aufwand hohe Sicherheit zu gewährleisten. Die automatische Selbstoptimierung verhindert ein Übermaß an Warnmeldungen und ermöglicht es Ihren Teams, sich auf echte Angriffe zu konzentrieren statt auf Fehlalarme.
- Reduzierte API-Angriffsfläche. APIs sind zwar ein wesentlicher Bestandteil effektiver Web-Erlebnisse, sie können aber auch die Backend-Daten und -Logik offenlegen. App & API Protector identifiziert und schützt automatisch APIs vor Schwachstellen, einschließlich der OWASP API Security Top 10.
- Maximierung Ihrer Sicherheitsinvestitionen. Mit App & API Protector können Ihre Teams mit weniger Produkten mehr erreichen. Unsere Lösung umfasst eine breite Palette an Schutzfunktionen, einschließlich Webanwendungs- und API-Schutz, Bot-Transparenz und -Abwehr, SIEM-Connectors, DDoS-Schutz, Weboptimierung, API-Beschleunigung, Edge Computing und DNS-Sicherheit, die einen schnellen DNS-Service gewährleistet, der unglaublich reaktionsschnell und rund um die Uhr verfügbar ist.
Funktionen von App & API Protector
Adaptive Sicherheit. App & API Protector nutzt eine adaptive Bedrohungserkennung mit einem mehrdimensionales Modell zur Bewertung von Bedrohungen und einer Entscheidungslogik, die versteckte Angriffe präzise erkennt und verhindert. Threat Intelligence der Akamai Cloud – die weltweit am weitesten verteilte Computing-Plattform – erkennt außerdem bis zu zweimal mehr Angriffe im Vergleich zu herkömmlichen Regelsätzen.
Selbstoptimierungsfunktionen. Eine adaptive Sicherheits-Engine hält mit sich schnell entwickelnden Bedrohungen Schritt und reduziert gleichzeitig False Positives. Mithilfe von maschinellem Lernen werden echte und falsch identifizierte Sicherheitsauslöser automatisch und kontinuierlich analysiert, um präzise Empfehlungen zur Richtlinienoptimierung zu liefern, die mit einem Klick implementiert werden können. So entstehen fünfmal weniger False Positives, wodurch der Aufwand für die Verwaltung und Optimierung von Richtlinien erheblich reduziert wird.
Automatisierte API-Sicherheit. App & API Protector erkennt kontinuierlich bekannte, unbekannte und sich weiterentwickelnde APIs. Jede API-Anfrage wird automatisch auf schädlichen Code überprüft. Optionale API-Sicherheitskontrollen können an der Edge durchgesetzt werden, um positive API-Sicherheitsmodelle zu aktivieren.
Bot-Abwehr. Unsere branchenführende Bot-Technologie überwacht alle Bot-Aktivitäten und stützt sich auf ein umfangreiches Verzeichnis von mehr als 1.500 bekannten Bots, um gute Bots und zu identifizieren und schädliche Bot-Aktivitäten zu verhindern. Bot-Definitionen können außerdem manuell erstellt und angepasst werden, damit Sie Bots von Drittanbietern und Partnern ungehinderten Zugriff ermöglichen können.
Automatische Updates. Unsere adaptive Sicherheits-Engine wird basierend auf der täglichen Analyse von mehr als 300 TB Angriffsdaten durch unsere Bedrohungsforscher automatisch mit den neuesten Schutzmechanismen aktualisiert. Diese verwalteten Updates bedeuten weniger Aufwand und weniger betriebliche Reibungspunkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Eine Webanwendung ist ein Softwareprogramm, das in einem Webbrowser läuft und dort aufgerufen wird. Im Gegensatz zu Unternehmenssoftware, die auf einem lokalen Laufwerk oder Server installiert ist und auf dem Betriebssystem des Geräts ausgeführt wird, werden Webanwendungen auf einem Remote-Server gespeichert und ausgeführt und von Endnutzern über Websites im Internet aufgerufen.
Ein Webanwendungsangriff ist der Versuch von Cyberkriminellen, Schwachstellen in Webanwendungen oder Apps auszunutzen, die während des Softwareentwicklungsprozesses entstehen, um den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen oder Zugang zur IT-Umgebung eines Unternehmens zu erhalten. Häufige Angriffe auf Webanwendungen umfassen SQL-Injection, Cross-Site-Scripting, Angriffe auf fehlerhafte Zugriffskontrollen, Websiteübernahmen und Formjacking.
Schutz für Webanwendungen und APIs (Web Application and API Protection, WAAP) ist eine Kategorisierung, die das Marktforschungsunternehmen Gartner für seine branchenweite Berichterstattung zu neuen Web- und API-Bedrohungen verwendet. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der früheren Branchenberichterstattung zu Web Application Firewalls (WAF) als Reaktion auf die wachsende strategische Bedeutung der API-Sicherheit und die Umstellung von WAF-Plattformen auf die Cloud als verwaltete SaaS.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.