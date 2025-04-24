部署Web 应用程序安全解决方案时，合适的技术将包括以下关键功能。

更易于扩展 在 Web 安全防御中，灵活、可扩展的平台必不可少。您可以借助该平台扩展防御措施，从而满足流量需求并且提供持续保护，同时不会导致性能下降。此外，您的 Web 应用程序安全技术应当能够同时保护本地、私有云以及公有云中的所有资产。

自适应保护当今的 Web 应用程序安全技术必须能够提供更多的保护措施，而不仅仅是基于签名的传统检测。为了获得更精确且可靠的安全效果，您需要采用先进的自适应 Web 应用程序和 DDoS 防护，利用其中的机器学习、数据挖掘和启发法来实现安全防护。Web 应用程序防火墙 (WAF) 规则应当根据安全研究人员持续发布的实时威胁情报进行更新。此外，您的解决方案应当提供完全可自定义的预定义规则，以满足针对特定应用场景的各种要求。

API 防护由于 API 对于 Web 应用程序来说至关重要，因此您需要的安全解决方案必须具备强大的 API 发现、保护和控制功能。理想的 API 防护技术需要具备以下功能：自动发现并阐明未知或不断变化的 API，同时可在 API 级别生成实时告警、报告和仪表板。

灵活管理为了让负担过重的安全团队更轻松一些，您的安全解决方案应当提供简单的自动化工作流程，以便充分利用您的投资并尽可能地提高运营效率。理想情况下，您所采用的技术应当集成本地和基于云的安全信息以及事件管理 (SIEM) 应用程序。借助合适的技术，您将能够通过深入的控制措施或完全自动化的防护机制灵活地管理 Web 应用程序安全。