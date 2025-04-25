Qu'est-ce qu'une attaque d'application Web ?

Lors du déploiement d'une solution de sécurité applicative Web, la technologie appropriée inclura les fonctionnalités essentielles suivantes.

Évolutivité simplifiée : une plateforme flexible et évolutive est essentielle en matière de sécurité Web. Elle vous permet de faire évoluer les défenses pour répondre aux demandes de trafic et fournir une protection continue sans perte de performances. De plus, votre technologie de sécurité applicative Web doit protéger les ressources, aussi bien sur site que dans les clouds privés et publics.

Protection adaptative : aujourd'hui, la technologie de sécurité applicative Web doit proposer plus que la détection classique basée sur les signatures. Pour obtenir les résultats de sécurité les plus précis et fiables, vous avez besoin de formes avancées d'application Web adaptative et de protection DDoS basées sur l'apprentissage automatique, l'exploration des données et des capacités de détection heuristique. Les règles de Web Application Firewall (WAF) devraient être mises à jour avec des informations en temps réel sur les menaces fournies par des chercheurs en sécurité. Votre solution doit en outre proposer des règles prédéfinies entièrement personnalisables pour répondre à un large éventail d'exigences pour des cas d'utilisation spécifiques.

Protection des API : les API étant essentielles pour les applications Web, vous avez besoin d'une solution de sécurité dotée de fonctionnalités robustes de détection, de protection et de contrôle des API. La meilleure technologie inclura des fonctionnalités permettant de découvrir et de profiler automatiquement les API inconnues ou changeantes, tout en fournissant des alertes en temps réel, des rapports et des tableaux de bord au niveau des API.

Gestion flexible : pour faciliter le travail de vos équipes de sécurité surchargées, votre solution de sécurité doit apporter des flux de travail simples et automatisés qui maximisent votre investissement et améliorent l'efficacité opérationnelle. Dans l'idéal, votre technologie devrait inclure une intégration aux applications de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) sur site et dans le cloud. La bonne technologie fournirait la flexibilité nécessaire pour gérer la sécurité applicative Web via des contrôles tactiles ou des protections entièrement automatisées.