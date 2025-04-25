Qu'est-ce qu'une attaque d'application Web ?

En plus de traiter les vulnérabilités au cours du processus de développement des applications Web, la meilleure façon de bloquer les attaques visant les applications Web et les API est de déployer des défenses multicouches comprenant un Web Application Firewall, des contrôles de débit, des listes de réseaux, des gestionnaires de bots et une technologie pour atténuer les attaques DDoS.
L'évolution des attaques d'applications Web
Aujourd'hui, les applications Web sont l'élément central de l'entreprise : elles facilitent la communication, augmentent la productivité, favorisent le commerce et stimulent les opérations métier. Ces dernières années, les attaques d'applications Web sont devenues plus ciblées et automatisées. Les pirates utilisent désormais des bots automatisés pour explorer aléatoirement les sites Web, recherchant l'une des dizaines de milliers de vulnérabilités connues dans les logiciels et les API, ainsi que de nouvelles vulnérabilités qui pourraient les aider à contourner les défenses d'une entreprise. Pour se défendre contre ces menaces en constante évolution, vos équipes de sécurité ont besoin d'une technologie automatisée capable de s'adapter et d'évoluer en même temps que les méthodes d'attaque.
Akamai App & API Protector fournit un ensemble complet de protections des applications puissantes simples d'utilisation avec automatisation intelligente et conçues pour les applications et API d'aujourd'hui.
Liste de contrôle de la protection des applications Web
Lors du déploiement d'une solution de sécurité applicative Web, la technologie appropriée inclura les fonctionnalités essentielles suivantes.
Évolutivité simplifiée : une plateforme flexible et évolutive est essentielle en matière de sécurité Web. Elle vous permet de faire évoluer les défenses pour répondre aux demandes de trafic et fournir une protection continue sans perte de performances. De plus, votre technologie de sécurité applicative Web doit protéger les ressources, aussi bien sur site que dans les clouds privés et publics.
Protection adaptative : aujourd'hui, la technologie de sécurité applicative Web doit proposer plus que la détection classique basée sur les signatures. Pour obtenir les résultats de sécurité les plus précis et fiables, vous avez besoin de formes avancées d'application Web adaptative et de protection DDoS basées sur l'apprentissage automatique, l'exploration des données et des capacités de détection heuristique. Les règles de Web Application Firewall (WAF) devraient être mises à jour avec des informations en temps réel sur les menaces fournies par des chercheurs en sécurité. Votre solution doit en outre proposer des règles prédéfinies entièrement personnalisables pour répondre à un large éventail d'exigences pour des cas d'utilisation spécifiques.
Protection des API : les API étant essentielles pour les applications Web, vous avez besoin d'une solution de sécurité dotée de fonctionnalités robustes de détection, de protection et de contrôle des API. La meilleure technologie inclura des fonctionnalités permettant de découvrir et de profiler automatiquement les API inconnues ou changeantes, tout en fournissant des alertes en temps réel, des rapports et des tableaux de bord au niveau des API.
Gestion flexible : pour faciliter le travail de vos équipes de sécurité surchargées, votre solution de sécurité doit apporter des flux de travail simples et automatisés qui maximisent votre investissement et améliorent l'efficacité opérationnelle. Dans l'idéal, votre technologie devrait inclure une intégration aux applications de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) sur site et dans le cloud. La bonne technologie fournirait la flexibilité nécessaire pour gérer la sécurité applicative Web via des contrôles tactiles ou des protections entièrement automatisées.
Protection des applications Web avec Akamai
Akamai App & API Protector est une solution SaaS qui associe une visibilité continue à des informations exhaustives pour identifier et arrêter les attaques d'applications Web les plus sophistiquées. Conçue pour protéger l'ensemble des domaines Web et API, mais aussi pour garantir une expérience utilisateur supérieure, notre technologie combine des technologies de base de pointe en matière de pare-feu d'applications Web, d'atténuation des bots, de protection DDoS, de sécurité des API et plus encore. Optimisée par un nouveau moteur de sécurité adaptatif, cette solution Akamai est conçue pour apporter simplicité et facilité d'utilisation, et repose sur une automatisation axée sur le client.
Grâce à la sécurité applicative Web d'Akamai, vos équipes de sécurité peuvent :
- Se défendre contre un large éventail de menaces : notre solution bloque les menaces les plus dangereuses pour vos applications Web, y compris les attaques volumétriques DDoS, les injections, les botnets automatisés, les attaques basées sur les API et d'autres cyberattaques.
- Minimiser les efforts de maintenance : les mises à jour automatisées facilitent le maintien d'une sécurité renforcée, qui nécessite des efforts moindres. L'auto-réglage automatique minimise les alertes inutiles et permet à vos équipes de rester concentrées sur les attaques réelles plutôt que sur des faux positifs.
- Réduire la surface d'attaque des API : bien que les API soient un élément essentiel pour proposer des expériences Web efficaces, elles peuvent également exposer la logique et les données back-end aux menaces. Avec App & API Protector, vous pouvez découvrir automatiquement les API et les protéger contre les vulnérabilités, y compris les 10 principaux risques pour la sécurité des API de l'OWASP.
- Optimiser les investissements dans la sécurité : App & API Protector permet à vos équipes d'en faire plus avec un nombre réduit de produits. Notre solution comprend une large gamme de protections, y compris des protections pour les applications Web et les API, la visibilité et l'atténuation des bots, les connecteurs SIEM, la protection DDoS, l'optimisation Web, l'accélération API et l'Edge Computing, ainsi que la sécurité DNS qui assure un service DNS rapide, hautement réactif et disponible 24 h/24 et 7 j/7.
Fonctionnalités d'App & API Protector
Sécurité adaptative : App & API Protector utilise une détection adaptative basée sur les menaces avec un modèle de notation des menaces multidimensionnel et une logique de prise de décision qui identifie et arrête avec précision les attaques furtives à l'aide d'une protection de qualité supérieure. Les informations sur les menaces fournies par Akamai Cloud, la plateforme de calcul la plus distribuée au monde, aident à détecter jusqu'à deux fois plus d'attaques que les ensembles de règles traditionnels.
Fonctionnalités de réglage automatique : un moteur de sécurité adaptatif suit l'évolution rapide des menaces tout en réduisant les faux positifs. Grâce à l'apprentissage automatique, les déclencheurs de sécurité réels et mal identifiés sont analysés automatiquement et en continu, afin de fournir des recommandations d'ajustement des règles individuelles extrêmement précises pouvant être mises en œuvre en un clic. Le résultat est une division par 5 du nombre de faux positifs, ce qui réduit considérablement les efforts requis pour maintenir et ajuster les règles.
Sécurité des API automatisée : App & API Protector découvre en permanence les API connues, inconnues et en cours d'évolution. Chaque demande d'API est automatiquement inspectée pour détecter tout code malveillant. En outre, des contrôles de sécurité facultatifs peuvent être appliqués en bordure de l'Internet pour activer des modèles positifs de sécurité des API.
Atténuation des bots : notre technologie de bots à la pointe du secteur surveille les activités des bots, en s'appuyant sur un vaste répertoire de plus de 1 500 bots connus pour identifier les bons bots et empêcher les activités des bots malveillants. La possibilité de créer et de personnaliser des définitions de bots vous permet d'autoriser l'accès à des bots tiers et partenaires sans obstacle.
Mises à jour automatiques : notre moteur de sécurité adaptatif est automatiquement mis à jour avec les toutes dernières protections, en fonction de l'analyse quotidienne de plus de 300 To de données d'attaque par nos spécialistes des recherches sur les menaces. Ces mises à jour gérées réduisent les frais administratifs et les frictions opérationnelles.
Foire aux questions (FAQ)
Une application Web est un programme logiciel qui s'exécute sur un navigateur Web et qui est accessible par celui-ci. Contrairement aux logiciels d'application d'entreprise installés sur un lecteur ou un serveur local et exécutés sur le système d'exploitation du terminal, les applications Web sont stockées et exécutées sur un serveur distant, et les utilisateurs finaux y accèdent via des pages Web sur Internet.
Une attaque d'application Web est une tentative par des acteurs malveillants d'exploiter les vulnérabilités et les faiblesses des applications Web ou pour mobile créées au cours du processus de développement logiciel, afin de perturber l'activité ou d'accéder à l'écosystème informatique d'une organisation. Les attaques d'applications Web courantes incluent les injections SQL, le cross-site scripting, la violation du contrôle d'accès, le piratage de site et le détournement de formulaires.
La protection des applications Web et des API (WAAP) est une catégorie que le cabinet de recherche Gartner utilise pour couvrir le secteur des menaces émergentes liées au Web et aux API. Il s'agit d'une évolution de la couverture sectorielle antérieure du marché de la technologie Web Application Firewall (WAF) en réponse à l'importance stratégique croissante de la sécurité des API, mais aussi au passage des plateformes WAF au cloud en tant que SaaS géré.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.