Web アプリケーション・セキュリティ・ソリューションを導入する際は、次の重要な機能が適切なテクノロジーとして挙げられます。

スケーラビリティの向上。柔軟性を備え、スケーラブルなプラットフォームは、Web セキュリティに不可欠であり、トラフィックの需要に合わせて防御を拡張し、パフォーマンスを損なうことなく継続的な保護を提供できます。さらに、Web アプリケーション・セキュリティ・テクノロジーは、オンプレミスの資産だけでなく、プライベートクラウドやパブリッククラウドの資産も保護できなくてはなりません。

適応型の防御。今日の Web アプリケーション・セキュリティ・テクノロジーは、従来のシグネチャベースの検知以上の機能を提供できることが求められます。最も正確で信頼性の高いセキュリティ成果を得るには、機械学習、データマイニング、ヒューリスティックに基づいた、高度な形式の適応型 Web アプリと DDoS 防御が必要です。Web アプリケーションファイアウォール（WAF）ルールは、セキュリティリサーチャーが提供する継続的なリアルタイム脅威インテリジェンスで更新されなければなりません。また、ソリューションは、特定のユースケースに対応する幅広い要件を満たすために、完全にカスタマイズ可能な事前定義済みルールを提供する必要があります。

API 保護。API は Web アプリケーションに不可欠であるため、堅牢な API 検出、保護、および制御機能を備えたセキュリティソリューションが必要です。最高のテクノロジーには、未知の API や変化する API を自動的に検出してプロファイルする機能が含まれ、同時にリアルタイムのアラート、レポート、ダッシュボードを API レベルで提供します。

柔軟な管理。セキュリティチームにかかっている大きな負担を軽減するために、セキュリティソリューションは、投資を最大限に活用し、運用効率を向上させるシンプルで自動化されたワークフローを提供できなくてはなりません。オンプレミスおよびクラウドベースのセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）アプリケーションとテクノロジーを統合することが理想的です。また、適切なテクノロジーでは、人間による管理または完全に自動化された保護機能により、Web アプリケーションのセキュリティを柔軟に管理できます。