X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Essential Compute

Scegliete il piano e le risorse di computing più appropriati (Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni

Create un account
Contattateci

Prezzi prevedibili e reti private native per un'infrastruttura di computing essenziale

Scegliete le istanze di computing più adatte alle vostre esigenze (Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory) dalle infrastrutture delle applicazioni stateful fino ai carichi di lavoro temporanei di tipo agile. Effettuate le implementazioni tramite l'interfaccia utente di Cloud Manager, la nostra API, la CLI e gli strumenti supportati per gli sviluppatori allo scopo di ridimensionare facilmente le istanze quando scalano le vostre applicazioni. Tutti i piani includono un tempo di attività garantito pari al 99,99% e minimi costi in uscita.

Il giusto rapporto qualità-prezzo

Il piano ideale per i vostri carichi di lavoro. I prezzi delle nostre istanze Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory offrono piani competitivi per un'ampia varietà di casi di utilizzo.

Risparmiate fino al 90% sui costi in uscita

Il piano ideale per i vostri carichi di lavoro. I prezzi delle nostre istanze Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory offrono piani competitivi per un'ampia varietà di casi di utilizzo.

Proteggete l'infrastruttura con le reti private native

L'Akamai Cloud offre strumenti per le reti private native in grado di garantire la protezione delle vostre applicazioni dal traffico indesiderato. Personalizzate le regole del firewall sul cloud e proteggete tutte le vostre risorse di computing con il VPC.

Scoprite Private Networking

Individuate le risorse di computing più appropriate per le vostre esigenze e i vostri carichi di lavoro

Funzioni Dedicated CPU Shared CPU High Memory
Implementate i piani Essential Compute in più di 25 aree geografiche in tutto il mondo. Le istanze Dedicated CPU offrono risorse di computing coerenti e ininterrotte con carichi di lavoro performanti ad elevato utilizzo di risorse. Le istanze Shared CPU forniscono l'accesso a risorse di computing condivise a prezzi modici che partono da 5 dollari al mese. I piani High Memory consentono di eseguire applicazioni ad elevato utilizzo di memoria su CPU dedicate con una maggiore quantità di RAM e senza aggiungere capacità di storage o vCPU.
Configurate Backups per conservare automaticamente i dati con cadenza giornaliera, settimanale e bisettimanale Evitate il problema dei dispositivi limitrofi rumorosi e utilizzate risorse dedicate per applicazioni ad elevato utilizzo di calcolo e sensibili alle performance. Eseguite ambienti di sviluppo e carichi di lavoro generici con ridotte esigenze in termini di performance. Archiviate più dati nella memoria interna ai sistemi per migliorare le performance delle applicazioni: una funzione ideale per il caching e il recupero dei dati in modo rapido.
Aggiungete i nodi di computing essenziali ai cluster Kubernetes gestiti con LKE Allocazione delle CPU: dedicata Allocazione delle CPU: condivisa Allocazione delle CPU: dedicata
Scalate facilmente le vostre applicazioni per aumentare o ridurre le risorse di computing necessarie Core della CPU: 2 - 64 core Core della CPU: 1 - 32 core Core della CPU: 2 - 16 core
Scegliete come gestire l'infrastruttura con le nostre integrazioni di strumenti per sviluppatori, UI, API e CLI Memoria: 4 - 512 GB Memoria: 1 - 192 GB Memoria: 24 - 300 GB
Risparmiate ancora di più sui costi in uscita con il sistema di trasferimento della rete combinata offerto dall'Akamai Cloud Trasferimento in bundle: 4 - 12 TB Trasferimento in bundle: 1 - 20 TB Trasferimento in bundle: 5 - 9 TB
Accesso al supporto 24/7/365 via e-mail e telefono per tutti i clienti Prezzo iniziale: 36 dollari al mese Prezzo iniziale: 5 dollari al mese Prezzo iniziale: 60 dollari al mese

Piani dei prezzi Essential Compute

Confrontate i prezzi dei piani Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, che includono storage locale, minimi costi in uscita e rete privata.

Consultate i prezzi

* Visualizzate le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni

Scoprite gli altri piani di computing offerti dall'Akamai Cloud

Premium CPU

Le istanze Premium forniscono un modello hardware minimo per performance coerenti sulle risorse dedicate.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

GPU

Carichi di lavoro di elaborazione parallela come apprendimento automatico, calcolo scientifico ed elaborazione video.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Accelerated Compute

Ottimizzate le performance con ASIC e con le VPU di NETINT per accelerare il transcoding di contenuti multimediali.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Storie dei clienti

Piattaforma di social media

Un'importante piattaforma di social media trova in Akamai un partner strategico a lungo termine per il cloud computing.

Leggete le storie dei clienti

Grupo Nuveto

Akamai consente a Nuveto di offrire customer experience impeccabili ai clienti che devono conformarsi a rigorose leggi sulla localizzazione dei dati nei periodi in cui la domanda è più elevata.

Leggete le storie dei clienti

FreshToHome

FreshToHome, la principale piattaforma indiana specializzata nella consegna di cibi freschi a domicilio, cerca il partner di cloud computing più appropriato per gestire le sue attività aziendali in futuro.

Leggete le storie dei clienti

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.