|Implementate i piani Essential Compute in più di 25 aree geografiche in tutto il mondo.
|Le istanze Dedicated CPU offrono risorse di computing coerenti e ininterrotte con carichi di lavoro performanti ad elevato utilizzo di risorse.
|Le istanze Shared CPU forniscono l'accesso a risorse di computing condivise a prezzi modici che partono da 5 dollari al mese.
|I piani High Memory consentono di eseguire applicazioni ad elevato utilizzo di memoria su CPU dedicate con una maggiore quantità di RAM e senza aggiungere capacità di storage o vCPU.
|Configurate Backups per conservare automaticamente i dati con cadenza giornaliera, settimanale e bisettimanale
|Evitate il problema dei dispositivi limitrofi rumorosi e utilizzate risorse dedicate per applicazioni ad elevato utilizzo di calcolo e sensibili alle performance.
|Eseguite ambienti di sviluppo e carichi di lavoro generici con ridotte esigenze in termini di performance.
|Archiviate più dati nella memoria interna ai sistemi per migliorare le performance delle applicazioni: una funzione ideale per il caching e il recupero dei dati in modo rapido.
|Aggiungete i nodi di computing essenziali ai cluster Kubernetes gestiti con LKE
|Allocazione delle CPU: dedicata
|Allocazione delle CPU: condivisa
|Allocazione delle CPU: dedicata
|Scalate facilmente le vostre applicazioni per aumentare o ridurre le risorse di computing necessarie
|Core della CPU: 2 - 64 core
|Core della CPU: 1 - 32 core
|Core della CPU: 2 - 16 core
|Scegliete come gestire l'infrastruttura con le nostre integrazioni di strumenti per sviluppatori, UI, API e CLI
|Memoria: 4 - 512 GB
|Memoria: 1 - 192 GB
|Memoria: 24 - 300 GB
|Risparmiate ancora di più sui costi in uscita con il sistema di trasferimento della rete combinata offerto dall'Akamai Cloud
|Trasferimento in bundle: 4 - 12 TB
|Trasferimento in bundle: 1 - 20 TB
|Trasferimento in bundle: 5 - 9 TB
|Accesso al supporto 24/7/365 via e-mail e telefono per tutti i clienti
|Prezzo iniziale: 36 dollari al mese
|Prezzo iniziale: 5 dollari al mese
|Prezzo iniziale: 60 dollari al mese
Prezzi prevedibili e reti private native per un'infrastruttura di computing essenziale
Scegliete le istanze di computing più adatte alle vostre esigenze (Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory) dalle infrastrutture delle applicazioni stateful fino ai carichi di lavoro temporanei di tipo agile. Effettuate le implementazioni tramite l'interfaccia utente di Cloud Manager, la nostra API, la CLI e gli strumenti supportati per gli sviluppatori allo scopo di ridimensionare facilmente le istanze quando scalano le vostre applicazioni. Tutti i piani includono un tempo di attività garantito pari al 99,99% e minimi costi in uscita.
Individuate le risorse di computing più appropriate per le vostre esigenze e i vostri carichi di lavoro
Scoprite gli altri piani di computing offerti dall'Akamai Cloud
