Essential Compute

Scegliete le istanze di computing più adatte alle vostre esigenze (Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory) dalle infrastrutture delle applicazioni stateful fino ai carichi di lavoro temporanei di tipo agile. Effettuate le implementazioni tramite l'interfaccia utente di Cloud Manager, la nostra API, la CLI e gli strumenti supportati per gli sviluppatori allo scopo di ridimensionare facilmente le istanze quando scalano le vostre applicazioni. Tutti i piani includono un tempo di attività garantito pari al 99,99% e minimi costi in uscita.