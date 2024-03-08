CEO 샨 카다빌(Shan Kadavil)이 FreshToHome을 설립할 당시의 비전은 천연 및 유기농 식품을 전문으로 취급하는 글로벌 리테일 기업인 Whole Foods의 인도 버전을 만드는 것이었습니다. 뿐만 아니라 가장 신선하고 건강한 육류와 생선을 공급하고자 했습니다.

전통 시장에서는 일반적으로 어부와 농부들이 생선과 고기를 보존하기 위해 화학물질을 사용하는 브로커에게 제품을 판매합니다. FreshToHome은 중간 브로커를 제거함으로써 기존의 모델을 파괴합니다. 화학물질에 의존하는 대신 세심하게 관리된 냉장 유통망을 통해 생선과 육류를 직접 창고로 그리고 유통 허브로 신속하게 운송합니다. 이 과정을 거친 제품은 원료 조달 후 24~36시간 이내에 고객의 문 앞에 도착합니다. 신속한 배송과 0°C ~ 4°C의 온도를 유지하는 냉장 관리가 결합되어 최상의 신선도를 보장합니다.

FreshToHome은 이렇게 혁신적인 모델을 발전시키고 지리적으로 분산된 광범위한 지역에 걸쳐 원활한 운영과 일관된 공급을 보장하기 위해 주로 기술의 도움을 받고 있습니다. FreshToHome은 Commodities Exchange라는 특허 받은 AI 기반 기술을 활용해 어부와 농부들이 FreshToHome에 제품을 전자 경매할 수 있도록 지원합니다. 백엔드에서는 지능형 시스템이 제품 수요를 예측하고 최적의 가격을 결정합니다. 각 유통 허브는 자체 소프트웨어와 IoT(Internet of Things) 디바이스를 운영하며, 모두 FreshToHome의 중앙 네트워크와 상호 연결되어 있습니다. 또한 매월 2백만 명 이상의 고객이 FreshToHome 애플리케이션을 통해 제품을 구매합니다.

FreshToHome의 소비자 CTO인 사우라브 오디얀(Saurabh Odhyan)은 "낭비를 최소화하려면 적절하게 재고를 추적해야 하고 올바른 예측 모델을 활성화해야 합니다."라고 말합니다. FreshToHome은 재고가 중요한 역할을 하는 급성장하는 기업으로서 중단 없는 운영을 지원하는 데 적합한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이 필요했습니다.