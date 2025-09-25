Essential Compute

Fonctionnalités Dedicated CPU Shared CPU High Memory

Déployez des plans de calcul de base dans plus de 25 régions à travers le monde. Les instances Dedicated CPU assurent un calcul cohérent et ininterrompu des charges de travail hautes performances gourmandes en ressources. Les instances Shared CPU permettent d'accéder à des ressources de calcul partagées à moindre coût, à partir de 5 $ par mois. Les plans High Memory prennent en charge des applications gourmandes en mémoire sur des CPU dédiés avec plus de RAM et sans stockage ou processeurs virtuels supplémentaires.

Configurez les sauvegardes pour conserver les données avec des snapshots automatisés quotidiens, hebdomadaires et bihebdomadaires Évitez le partage des ressources avec d'autres utilisateurs et tirez parti de ressources dédiées pour les applications gourmandes en calcul et sensibles aux performances. Déployez des environnements de développement et des charges de travail générales avec des exigences de performances moins élevées. Stockez davantage de données dans la mémoire système pour améliorer les performances des applications, ce qui facilite la mise en cache et la récupération rapide des données.

Ajoutez des nœuds de calcul de base aux clusters Kubernetes gérés avec LKE Allocation de ressources CPU : dédiée Allocation de ressources CPU : partagée Allocation de ressources CPU : dédiée

Adaptez facilement la capacité de votre application en fonction de ses besoins en ressources de calcul Cœurs de CPU : 2 à 64 cœurs Cœurs de CPU : 1 à 32 cœurs Cœurs de CPU : 2 à 16 cœurs

Gérez l'infrastructure à votre façon grâce à nos intégrations d'interface utilisateur, d'API, de CLI et d'outils de développement Mémoire : 4 à 512 Go Mémoire : 1 à 192 Go Mémoire : 24 à 300 Go

Réalisez encore plus d'économies sur les coûts de sortie grâce au système de transfert réseau regroupé d'Akamai Cloud Transfert groupé : 4 à 12 To Transfert groupé : 1 à 20 To Transfert groupé : 5 à 9 To