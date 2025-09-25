Essential Compute

|Fonctionnalités
|Dedicated CPU
|Shared CPU
|High Memory
|Déployez des plans de calcul de base dans plus de 25 régions à travers le monde.
|Les instances Dedicated CPU assurent un calcul cohérent et ininterrompu des charges de travail hautes performances gourmandes en ressources.
|Les instances Shared CPU permettent d'accéder à des ressources de calcul partagées à moindre coût, à partir de 5 $ par mois.
|Les plans High Memory prennent en charge des applications gourmandes en mémoire sur des CPU dédiés avec plus de RAM et sans stockage ou processeurs virtuels supplémentaires.
|Configurez les sauvegardes pour conserver les données avec des snapshots automatisés quotidiens, hebdomadaires et bihebdomadaires
|Évitez le partage des ressources avec d'autres utilisateurs et tirez parti de ressources dédiées pour les applications gourmandes en calcul et sensibles aux performances.
|Déployez des environnements de développement et des charges de travail générales avec des exigences de performances moins élevées.
|Stockez davantage de données dans la mémoire système pour améliorer les performances des applications, ce qui facilite la mise en cache et la récupération rapide des données.
|Ajoutez des nœuds de calcul de base aux clusters Kubernetes gérés avec LKE
|Allocation de ressources CPU : dédiée
|Allocation de ressources CPU : partagée
|Allocation de ressources CPU : dédiée
|Adaptez facilement la capacité de votre application en fonction de ses besoins en ressources de calcul
|Cœurs de CPU : 2 à 64 cœurs
|Cœurs de CPU : 1 à 32 cœurs
|Cœurs de CPU : 2 à 16 cœurs
|Gérez l'infrastructure à votre façon grâce à nos intégrations d'interface utilisateur, d'API, de CLI et d'outils de développement
|Mémoire : 4 à 512 Go
|Mémoire : 1 à 192 Go
|Mémoire : 24 à 300 Go
|Réalisez encore plus d'économies sur les coûts de sortie grâce au système de transfert réseau regroupé d'Akamai Cloud
|Transfert groupé : 4 à 12 To
|Transfert groupé : 1 à 20 To
|Transfert groupé : 5 à 9 To
|Accès à une assistance téléphonique et par e-mail 24 h/24, 7j/7, 365 jours par an pour tous les clients
|Prix de départ : 36 $ par mois
|Prix de départ : 5 $ par mois
|Prix de départ : 60 $ par mois
Des prix prévisibles et une mise en réseau privé native pour les infrastructures de calcul de base
Choisissez parmi les instances de calcul Shared CPU, Dedicated CPU et High Memory qui correspondent à tous les besoins, de l'infrastructure d'applications avec état aux charges de travail éphémères légères. Déployez une instance via l'interface utilisateur de Cloud Manager, notre API, la CLI et les outils de développement pris en charge, et adaptez-la facilement à mesure que votre application évolue. Tous les plans tarifaires incluent une disponibilité garantie de 99,99 % et une sortie groupée.
Trouvez les ressources de calcul adaptées à vos besoins et à vos charges de travail
Découvrez les autres plans de calcul d'Akamai Cloud
Témoignages clients
Étapes suivantes
Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud
Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.