Essential Compute

Características Dedicated CPU Shared CPU High Memory

Implemente planes informáticos esenciales en más de 25 regiones principales de todo el mundo. Las instancias de Dedicated CPU proporcionan un funcionamiento constante e ininterrumpido para las cargas de trabajo de alto rendimiento que consumen una gran cantidad de recursos. Las instancias de Shared CPU proporcionan acceso a recursos informáticos compartidos rentables a partir de 5 USD al mes. Los planes de High Memory ejecutan aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria en CPU dedicadas con más RAM y sin requerir almacenamiento adicional ni vCPU.

Configure Backups para realizar copias de seguridad de forma automática diariamente, semanalmente o cada dos semanas Disfrute de una red exclusiva y aproveche los recursos específicos para aplicaciones de uso intensivo y sensibles al rendimiento. Ejecute entornos de desarrollo y cargas de trabajo de uso general con menores exigencias de rendimiento. Almacene más datos en la memoria del sistema para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, ideal el almacenamiento en caché y la recuperación rápida de datos.

Añada nodos de informática esenciales a los clústeres de Kubernetes gestionados con LKE Asignación de CPU: Dedicated Asignación de CPU: Shared Asignación de CPU: Dedicated

Cambie fácilmente el tamaño en función de los recursos informáticos que necesite su aplicación Núcleos de CPU: de 2 a 64 núcleos Núcleos de CPU: de 1 a 32 núcleos Núcleos de CPU: de 2 a 16 núcleos

Gestione la infraestructura a su manera con nuestras integraciones de interfaz de usuario, API, CLI y herramientas para desarrolladores Memoria: de 4 a 512 GB Memoria: de 1 a 192 GB Memoria: de 24 a 300 GB

Ahorre aún más en costes de salida con el sistema de transferencia de redes combinadas de Akamai Cloud Transferencia de paquetes: de 4 a 12 TB Transferencia de paquetes: de 1 a 20 TB Transferencia de paquetes: de 5 a 9 TB