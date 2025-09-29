X
+1-8774252624
+1-8774252624
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube
Probar Akamai
¿Está sufriendo un ataque?
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube

Essential Compute

Elija el plan y los recursos informáticos adecuados (Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) para satisfacer las necesidades de su aplicación

Crear cuenta
Contactar con nosotros

Precios predecibles y redes privadas nativas para una infraestructura informática esencial

Elija Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory según sus necesidades: desde la infraestructura de aplicaciones con estado hasta las cargas de trabajo efímeras ligeras. Haga implementaciones mediante la interfaz de usuario de Cloud Manager, nuestra API, nuestra CLI y las herramientas para desarrolladores compatibles, y cambie el tamaño sin complicaciones a medida que su aplicación crece. Todos los planes incluyen un tiempo de actividad garantizado del 99,99 % y salida en lote.

Encuentre el equilibrio perfecto entre un buen precio y el mejor rendimiento

Elija el plan correcto para su carga de trabajo. Nuestra gama de precios de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory ofrece planes competitivos para una amplia variedad de casos de uso.

Ahorre hasta un 90 % en costes de salida

Elija el plan correcto para su carga de trabajo. Nuestra gama de precios de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory ofrece planes competitivos para una amplia variedad de casos de uso.

Proteja la infraestructura con redes privadas nativas

Akamai Cloud ofrece herramientas de red segura nativas para garantizar que su aplicación esté protegida contra el tráfico no deseado. Configure reglas de firewall de nube personalizadas y proteja todos sus recursos informáticos con VPC.

Ver Private Networking

Encuentre el equipo informático que mejor se ajuste a sus necesidades y cargas de trabajo

Características Dedicated CPU Shared CPU High Memory
Implemente planes informáticos esenciales en más de 25 regiones principales de todo el mundo. Las instancias de Dedicated CPU proporcionan un funcionamiento constante e ininterrumpido para las cargas de trabajo de alto rendimiento que consumen una gran cantidad de recursos. Las instancias de Shared CPU proporcionan acceso a recursos informáticos compartidos rentables a partir de 5 USD al mes. Los planes de High Memory ejecutan aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria en CPU dedicadas con más RAM y sin requerir almacenamiento adicional ni vCPU.
Configure Backups para realizar copias de seguridad de forma automática diariamente, semanalmente o cada dos semanas Disfrute de una red exclusiva y aproveche los recursos específicos para aplicaciones de uso intensivo y sensibles al rendimiento. Ejecute entornos de desarrollo y cargas de trabajo de uso general con menores exigencias de rendimiento. Almacene más datos en la memoria del sistema para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, ideal el almacenamiento en caché y la recuperación rápida de datos.
Añada nodos de informática esenciales a los  clústeres de Kubernetes gestionados con LKE Asignación de CPU: Dedicated Asignación de CPU: Shared Asignación de CPU: Dedicated
Cambie fácilmente el tamaño en función de los recursos informáticos que necesite su aplicación Núcleos de CPU: de 2 a 64 núcleos Núcleos de CPU: de 1 a 32 núcleos Núcleos de CPU: de 2 a 16 núcleos
Gestione la infraestructura a su manera con nuestras integraciones de interfaz de usuario, API, CLI y herramientas para desarrolladores Memoria: de 4 a 512 GB Memoria: de 1 a 192 GB Memoria: de 24 a 300 GB
Ahorre aún más en costes de salida con el sistema de transferencia de redes combinadas de Akamai Cloud Transferencia de paquetes: de 4 a 12 TB Transferencia de paquetes: de 1 a 20 TB Transferencia de paquetes: de 5 a 9 TB
Disfrute de una asistencia ininterrumpida por teléfono y correo electrónico para todos los clientes Precio de salida: 36 USD al mes Precio de salida: 5 USD al mes Precio de salida: 60 USD al mes

Planes de precios de Essential Compute

Compare los precios de los planes Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory. Incluyen almacenamiento local, salida de paquetes y redes privadas.

Ver precios

* Consulte Reglas y condiciones de canje de promociones

Explore otros planes informáticos de Akamai Cloud

Premium CPU

Las instancias Premium proporcionan un modelo de hardware mínimo para un rendimiento uniforme en recursos dedicados.

Ver información del producto

GPU

Cargas de trabajo de procesos paralelos, incluidos el aprendizaje automático (ML), la computación científica y el procesamiento de vídeo.

Ver información del producto

Accelerated Compute

Optimice el rendimiento con ASIC y VPU de NETINT para transcodificar contenido multimedia de forma más rápida.

Ver información del producto

Historias de clientes

Plataforma de redes sociales

Una plataforma líder de redes sociales encuentra en Akamai un partner estratégico a largo plazo para cloud computing.

Leer historia de cliente

Grupo Nuveto

Akamai permite a Nuveto ofrecer experiencias impecables a aquellos clientes que deben cumplir una legislación estricta sobre ubicación de datos durante periodos de alta demanda.

Leer historia de cliente

FreshToHome

FreshToHome, la principal plataforma de comestibles de la India, encuentra al partner idóneo de cloud computing para avanzar hacia el futuro.

Leer historia de cliente

Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube

Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.