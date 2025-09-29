Essential Compute

|Características
|Dedicated CPU
|Shared CPU
|High Memory
|Implemente planes informáticos esenciales en más de 25 regiones principales de todo el mundo.
|Las instancias de Dedicated CPU proporcionan un funcionamiento constante e ininterrumpido para las cargas de trabajo de alto rendimiento que consumen una gran cantidad de recursos.
|Las instancias de Shared CPU proporcionan acceso a recursos informáticos compartidos rentables a partir de 5 USD al mes.
|Los planes de High Memory ejecutan aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria en CPU dedicadas con más RAM y sin requerir almacenamiento adicional ni vCPU.
|Configure Backups para realizar copias de seguridad de forma automática diariamente, semanalmente o cada dos semanas
|Disfrute de una red exclusiva y aproveche los recursos específicos para aplicaciones de uso intensivo y sensibles al rendimiento.
|Ejecute entornos de desarrollo y cargas de trabajo de uso general con menores exigencias de rendimiento.
|Almacene más datos en la memoria del sistema para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, ideal el almacenamiento en caché y la recuperación rápida de datos.
|Añada nodos de informática esenciales a los clústeres de Kubernetes gestionados con LKE
|Asignación de CPU: Dedicated
|Asignación de CPU: Shared
|Asignación de CPU: Dedicated
|Cambie fácilmente el tamaño en función de los recursos informáticos que necesite su aplicación
|Núcleos de CPU: de 2 a 64 núcleos
|Núcleos de CPU: de 1 a 32 núcleos
|Núcleos de CPU: de 2 a 16 núcleos
|Gestione la infraestructura a su manera con nuestras integraciones de interfaz de usuario, API, CLI y herramientas para desarrolladores
|Memoria: de 4 a 512 GB
|Memoria: de 1 a 192 GB
|Memoria: de 24 a 300 GB
|Ahorre aún más en costes de salida con el sistema de transferencia de redes combinadas de Akamai Cloud
|Transferencia de paquetes: de 4 a 12 TB
|Transferencia de paquetes: de 1 a 20 TB
|Transferencia de paquetes: de 5 a 9 TB
|Disfrute de una asistencia ininterrumpida por teléfono y correo electrónico para todos los clientes
|Precio de salida: 36 USD al mes
|Precio de salida: 5 USD al mes
|Precio de salida: 60 USD al mes
Precios predecibles y redes privadas nativas para una infraestructura informática esencial
Elija Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory según sus necesidades: desde la infraestructura de aplicaciones con estado hasta las cargas de trabajo efímeras ligeras. Haga implementaciones mediante la interfaz de usuario de Cloud Manager, nuestra API, nuestra CLI y las herramientas para desarrolladores compatibles, y cambie el tamaño sin complicaciones a medida que su aplicación crece. Todos los planes incluyen un tiempo de actividad garantizado del 99,99 % y salida en lote.
Encuentre el equipo informático que mejor se ajuste a sus necesidades y cargas de trabajo
Explore otros planes informáticos de Akamai Cloud
Historias de clientes
Siguientes pasos
Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube
Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.