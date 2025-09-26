|Funktionen
|Dedicated CPU
|Shared CPU
|High Memory
|Bereitstellung von Essential Compute-Tarifen in mehr als 25 Kernregionen weltweit.
|Dedicated-CPU-Instanzen bieten konsistente, ununterbrochene Computing-Performance bei leistungsstarken, ressourcenintensiven Workloads.
|Shared-CPU-Instanzen bieten ab 5 USD pro Monat kosteneffektiv Zugriff auf gemeinsam genutzte Computing-Ressourcen.
|Tarife von High Memory führen speicherintensive Anwendungen auf dedizierten CPUs mit mehr RAM und ohne zusätzlichen Speicher oder vCPUs aus.
|Konfigurieren Sie Backups so, dass Daten mit automatischen täglichen, wöchentlichen und zweiwöchentlichen Snapshots beibehalten werden
|Vermeiden Sie das Problem des „Noisy Neighbor“ und nutzen Sie fokussierte Ressourcen für rechenintensive und performanceintensive Anwendungen.
|Führen Sie Entwicklungsumgebungen und allgemeine Workloads mit geringeren Performance-Anforderungen aus.
|Speichern Sie mehr Daten im Systemspeicher, um die Performance von Anwendungen zu verbessern – ideal für Caching und zum schnellen Abrufen von Daten.
|Fügen Sie wichtige Computing-Knoten zu verwalteten Kubernetes-Clustern mit LKE hinzu
|CPU-Zuordnung: Dedicated
|CPU-Zuordnung: Shared
|CPU-Zuordnung: Dedicated
|Ändern Sie mühelos die Größe, wenn Ihre Anwendung mehr oder weniger Rechenressourcen benötigt
|CPU-Kerne: 2–64 Kerne
|CPU-Kerne: 1–32 Kerne
|CPU-Kerne: 2–16 Kerne
|Mit unseren Integrationen für Nutzeroberfläche, API, CLI und Entwicklertools entscheiden Sie, wie Sie Ihre Infrastruktur verwalten
|Arbeitsspeicher: 4–512 GB
|Arbeitsspeicher: 1–192 GB
|Arbeitsspeicher: 24–300 GB
|Sparen Sie noch mehr bei den Übertragungskosten mit dem aggregierten Netzwerktransfersystem der Akamai Cloud
|Gebündelte Übertragung: 4–12 TB
|Gebündelte Übertragung: 1–20 TB
|Gebündelte Übertragung: 5–9 TB
|Rund um die Uhr Zugriff auf E-Mail- und Telefonsupport für alle Kunden
|Startpreis: 36 USD pro Monat
|Startpreis: 5 USD pro Monat
|Startpreis: 60 USD pro Monat
Vorhersagbare Preise und natives Private Networking für die Essential Compute-Infrastruktur
Wählen Sie aus Computing-Instanzen der richtige Größe für Shared CPU, Dedicated CPU und High Memory für alles von zustandsbehafteter Anwendungsinfrastruktur bis hin zu leichten, flüchtigen Workloads. Bereitstellung über Cloud Manager UI, unsere API, CLI sowie unterstützte Entwicklertools und einfache Größenanpassung bei Skalierung Ihrer Anwendung. Alle Tarife umfassen eine garantierte Verfügbarkeit von 99,99 % und gebündelte Übertragungskosten.
Finden Sie die richtige Computing-Lösung für Ihre Anforderungen und Workloads
