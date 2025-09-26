Essential Compute

Wählen Sie aus Computing-Instanzen der richtige Größe für Shared CPU, Dedicated CPU und High Memory für alles von zustandsbehafteter Anwendungsinfrastruktur bis hin zu leichten, flüchtigen Workloads. Bereitstellung über Cloud Manager UI, unsere API, CLI sowie unterstützte Entwicklertools und einfache Größenanpassung bei Skalierung Ihrer Anwendung. Alle Tarife umfassen eine garantierte Verfügbarkeit von 99,99 % und gebündelte Übertragungskosten.