Essential Compute

Wählen Sie den richtigen Computing-Tarif und die richtigen Ressourcen – Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU oder High Memory –, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden

Konto erstellen
Kontakt

Vorhersagbare Preise und natives Private Networking für die Essential Compute-Infrastruktur

Wählen Sie aus Computing-Instanzen der richtige Größe für Shared CPU, Dedicated CPU und High Memory für alles von zustandsbehafteter Anwendungsinfrastruktur bis hin zu leichten, flüchtigen Workloads. Bereitstellung über Cloud Manager UI, unsere API, CLI sowie unterstützte Entwicklertools und einfache Größenanpassung bei Skalierung Ihrer Anwendung. Alle Tarife umfassen eine garantierte Verfügbarkeit von 99,99 % und gebündelte Übertragungskosten.

Finden Sie die richtige Balance zwischen Preis und Performance

Kombinieren Sie Ihre Workload mit dem passenden Tarif. Unsere Preise für Shared CPU, Dedicated CPU und High Memory bieten wettbewerbsfähige Tarife für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

Sparen Sie bis zu 90 % an Übertragungskosten

Schützen Sie die Infrastruktur mit nativem Private Networking

Akamai Cloud bietet native, sichere Networking-Tools, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung vor unerwünschtem Traffic geschützt ist. Konfigurieren Sie nutzerdefinierte Cloud-Firewall-Regeln und schützen Sie all Ihre Computing-Ressourcen mit VPC.

Siehe Private Networking

Finden Sie die richtige Computing-Lösung für Ihre Anforderungen und Workloads

Funktionen Dedicated CPU Shared CPU High Memory
Bereitstellung von Essential Compute-Tarifen in mehr als 25 Kernregionen weltweit. Dedicated-CPU-Instanzen bieten konsistente, ununterbrochene Computing-Performance bei leistungsstarken, ressourcenintensiven Workloads. Shared-CPU-Instanzen bieten ab 5 USD pro Monat kosteneffektiv Zugriff auf gemeinsam genutzte Computing-Ressourcen. Tarife von High Memory führen speicherintensive Anwendungen auf dedizierten CPUs mit mehr RAM und ohne zusätzlichen Speicher oder vCPUs aus.
Konfigurieren Sie Backups so, dass Daten mit automatischen täglichen, wöchentlichen und zweiwöchentlichen Snapshots beibehalten werden Vermeiden Sie das Problem des „Noisy Neighbor“ und nutzen Sie fokussierte Ressourcen für rechenintensive und performanceintensive Anwendungen. Führen Sie Entwicklungsumgebungen und allgemeine Workloads mit geringeren Performance-Anforderungen aus. Speichern Sie mehr Daten im Systemspeicher, um die Performance von Anwendungen zu verbessern – ideal für Caching und zum schnellen Abrufen von Daten.
Fügen Sie wichtige Computing-Knoten zu verwalteten Kubernetes-Clustern mit LKE hinzu CPU-Zuordnung: Dedicated CPU-Zuordnung: Shared CPU-Zuordnung: Dedicated
Ändern Sie mühelos die Größe, wenn Ihre Anwendung mehr oder weniger Rechenressourcen benötigt CPU-Kerne: 2–64 Kerne CPU-Kerne: 1–32 Kerne CPU-Kerne: 2–16 Kerne
Mit unseren Integrationen für Nutzeroberfläche, API, CLI und Entwicklertools entscheiden Sie, wie Sie Ihre Infrastruktur verwalten Arbeitsspeicher: 4–512 GB Arbeitsspeicher: 1–192 GB Arbeitsspeicher: 24–300 GB
Sparen Sie noch mehr bei den Übertragungskosten mit dem aggregierten Netzwerktransfersystem der Akamai Cloud Gebündelte Übertragung: 4–12 TB Gebündelte Übertragung: 1–20 TB Gebündelte Übertragung: 5–9 TB
Rund um die Uhr Zugriff auf E-Mail- und Telefonsupport für alle Kunden Startpreis: 36 USD pro Monat Startpreis: 5 USD pro Monat Startpreis: 60 USD pro Monat

Essential Compute – Preisgestaltung

Vergleichen Sie die Preise für Tarife von Shared CPU, Dedicated CPU und High Memory – lokaler Speicher, gebündelte Übertragungskosten und Private Networking inklusive.

Siehe Preise

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen

Entdecken Sie weitere Cloud-Computing-Tarife von Akamai

Premium CPU

Premium-Instanzen bieten ein minimales Hardwaremodell für konsistente Performance auf dedizierten Ressourcen.

Produktdetails ansehen

GPU

Parallele Verarbeitungsworkloads wie maschinelles Lernen, wissenschaftliche Berechnungen und Videoverarbeitung.

Produktdetails ansehen

Accelerated Computing

Optimieren Sie die Performance mit ASICs und NETINT-VPUs für schnelleres Medien-Transcoding.

Produktdetails ansehen

Kundenreferenzen

Social-Media-Plattform

Führende Social-Media-Plattform findet mit Akamai einen strategischen, langfristigen Partner für Cloud Computing.

Kundenreferenz lesen

Grupo Nuveto

Dank Akamai kann Nuveto auch bei hoher Nachfrage nahtlose Kundenerlebnisse unter Einhaltung strenger Gesetze zur Datenlokalisierung bereitstellen.

Kundenreferenz lesen

FreshToHome

Indiens führende Lebensmittelplattform FreshToHome findet den richtigen Cloud-Computing-Partner, um das Geschäft bereit für die Zukunft zu machen.

Kundenreferenz lesen

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.