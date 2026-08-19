업계 전반에서 다운타임 제로와 실시간 경험에 대한 소비자 및 사용자의 기대치를 충족하고자 하는 기업들이 늘어나면서 데이터 집약적인 엣지 네이티브 애플리케이션을 최적화하기 위해 클라우드 컴퓨팅의 활용도를 지속적으로 발전시키고 있습니다. 오늘날 미디어 및 엔터테인먼트 기업은 엣지의 클라우드 컴퓨팅 리소스를 활용해 클라우드 전략을 더욱 발전시키고 엣지 네이티브 애플리케이션을 기반으로 이러한 경험을 더욱 효과적이고 효율적으로 제공할 수 있게 되었습니다.

Forrester Consulting의 리서치에 따르면 "미디어 응답자의 98%가 향후 12개월 이내에 대부분의 워크로드가 클라우드 네이티브가 될 것으로 예상하는 만큼, 분산형 클라우드 플랫폼에 적합한 파트너를 찾는 것이 필수적입니다. IT 리더들이 꼽은 이러한 파트너의 가장 중요한 요건은 무엇일까요? 바로 클라우드에서 엣지까지 배포하고 실행할 수 있는 능력입니다."라고 말합니다.

이러한 사례는 업계를 선도하며 지속적으로 혁신을 거듭하는 인기 소셜 미디어 플랫폼이 잘 보여주고 있습니다. 사용자가 수십억 명에 이르는 이 플랫폼은 실시간 디지털 경험을 가장 잘 전달하기 위해 정기적으로 기능과 인프라를 개선하고 있습니다. 완벽한 개인 맞춤형 경험에 대한 사용자의 요구가 증가하면서 이 플랫폼 공급업체는 Akamai를 통해 클라우드 컴퓨팅 워크로드를 엣지까지 확장할 수 있었습니다. 이를 통해 차세대 인터랙티브 소셜 경험을 제공할 수 있는 기반을 마련했습니다.