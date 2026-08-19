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소셜 미디어 플랫폼

대표적인 소셜 미디어 플랫폼이 클라우드 컴퓨팅을 위한 전략적 장기 파트너로 Akamai를 선정했습니다.

소셜 미디어 플랫폼 로고

업계

미디어

주요 효과

  • 엣지에서 워크로드 실행
  • 이그레스 비용 절감
  • 장기적 비전 실현

솔루션

클라우드 컴퓨팅
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또 다른 경쟁력을 확보하려는 업계 리더

업계 전반에서 다운타임 제로와 실시간 경험에 대한 소비자 및 사용자의 기대치를 충족하고자 하는 기업들이 늘어나면서 데이터 집약적인 엣지 네이티브 애플리케이션을 최적화하기 위해 클라우드 컴퓨팅의 활용도를 지속적으로 발전시키고 있습니다. 오늘날 미디어 및 엔터테인먼트 기업은 엣지의 클라우드 컴퓨팅 리소스를 활용해 클라우드 전략을 더욱 발전시키고 엣지 네이티브 애플리케이션을 기반으로 이러한 경험을 더욱 효과적이고 효율적으로 제공할 수 있게 되었습니다.

Forrester Consulting의 리서치에 따르면 "미디어 응답자의 98%가 향후 12개월 이내에 대부분의 워크로드가 클라우드 네이티브가 될 것으로 예상하는 만큼, 분산형 클라우드 플랫폼에 적합한 파트너를 찾는 것이 필수적입니다. IT 리더들이 꼽은 이러한 파트너의 가장 중요한 요건은 무엇일까요? 바로 클라우드에서 엣지까지 배포하고 실행할 수 있는 능력입니다."라고 말합니다.

이러한 사례는 업계를 선도하며 지속적으로 혁신을 거듭하는 인기 소셜 미디어 플랫폼이 잘 보여주고 있습니다. 사용자가 수십억 명에 이르는 이 플랫폼은 실시간 디지털 경험을 가장 잘 전달하기 위해 정기적으로 기능과 인프라를 개선하고 있습니다. 완벽한 개인 맞춤형 경험에 대한 사용자의 요구가 증가하면서 이 플랫폼 공급업체는 Akamai를 통해 클라우드 컴퓨팅 워크로드를 엣지까지 확장할 수 있었습니다. 이를 통해 차세대 인터랙티브 소셜 경험을 제공할 수 있는 기반을 마련했습니다.

클라우드의 선구적인 장점 결합

클라우드 네이티브 업계를 이끄는 이 소셜 미디어 플랫폼 공급업체는 최신 세대의 사용자를 만족시키기 위해 끊임없이 경계를 허물고 있습니다. 이 업체는 더 많은 가입자를 확보하고 유지하기 위해 디지털 경험에 대한 새로운 기준을 지속적으로 수립하는 과정에서 신뢰할 수 있는 파트너로 Akamai를 선택했습니다. 클라우드 컴퓨팅을 엣지까지 확장한다는 비전을 바탕으로 다음 단계로 발전할 수 있는 방법을 찾은 것이었습니다.

어찌보면 당연한 결과입니다. Forrester Consulting의 연구에 따르면 개인화는 미디어 및 엔터테인먼트 공급업체의 가장 큰 워크로드 과제입니다. 이와 더불어 Akamai 리서치는 “미디어 및 엔터테인먼트 업계의 IT 리더 5명 중 4명은 글로벌 확장 능력이 중요하거나 매우 중요하다고 답했으며, 이는 다국적 미디어 기업들이 전 세계 시청자에게 더 가까이 다가가야 할 필요성을 잘 보여준다.”라고 밝혔습니다. 같은 Forrester 조사에서 미디어 및 엔터테인먼트 공급업체의 60%는 엣지 컴퓨팅이 고객 경험을 개선한다고 답했습니다.

이 소셜 미디어 기업은 비전을 실현하기 위해 클라우드 컴퓨팅 리소스를 엣지로 전환해야 했습니다. 컴퓨팅 인프라를 제공할 수 있는 수많은 클라우드 공급업체와 협력했지만, 중앙 집중식 플랫폼의 특성으로 인해 지역적 문제와 신흥 시장 진출에 어려움을 겪었습니다.

여러 옵션을 검토하던 중 엣지 네이티브 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공하는 유일한 공급업체인 Akamai를 알게 되었습니다. Akamai는 다른 공급업체보다 더 많은 지역에서 인프라를 제공하고, 코어와 엣지에서 클라우드 컴퓨팅 리소스를 제공하며, 지역별 선호도를 충족하도록 설계된 지연 시간이 짧고 데이터 집약적인 애플리케이션을 전 세계적으로 확장할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

엣지로 워크로드 이동

이 Akamai 고객은 엣지의 전략적 가치를 잘 파악하고 있었습니다. 워크로드를 엣지로 이동하고 엣지 용량을 관리하기 위한 자체 플랫폼을 구축했습니다. 이는 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 IT 리더를 대상으로 한 Akamai 리서치 결과와도 일치합니다.

  • 88%는 여러 지역에서 실행해야 하는 워크로드가 6개 이상입니다
  • 82%는 엣지에서 6개 이상의 워크로드를 실행 중입니다
  • 65%는 여러 관할권에서 실행해야 하는 워크로드가 6개 이상입니다

이 플랫폼 공급업체는 강력한 엣지 역량과 광범위한 비전을 갖춘 파트너를 확보했습니다. 또한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 지원하는 것 이상의 최신 기능을 확보해 매우 경쟁력 있는 이그레스 비용으로 플랫폼 전반에서 트래픽을 효율적으로 이동할 수 있게 되었습니다. 

Akamai는 다음과 같은 2가지 사용 사례에 초점을 맞춘 3개월의 파일럿 프로그램을 통해 고객에게 엣지 컴퓨팅 기능을 입증했습니다.

  • 기존 CDN 서비스에서는 지원되지 않는 기술을 사용해 저지연 스트리밍에 혁신적으로 접근
  • 엣지에서의 트랜스코딩을 통해 사용자 생성 콘텐츠(UGC)의 빠른 처리 지원. 예를 들어 사용자가 비디오를 업로드하면 공급업체는 보다 빠르고 효율적으로 트랜스코딩해 사용자에게 비디오를 다시 푸시할 수 있음.

파일럿 프로그램을 통해 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 기능은 이 글로벌 소셜 미디어 플랫폼 공급업체가 필요로 하는 안정성과 확장성을 제공한다는 것이 입증되었습니다. 동시에 24시간 전담 우선 지원을 제공함으로써 고객에게 깊은 인상을 심어주었습니다.

자신 있게 엣지 여정 지속

파일럿 프로그램의 성공과 파트너십을 바탕으로 이 소셜 미디어 플랫폼 공급업체는 자사의 WebRTC 워크로드를 Akamai로 전환했습니다. WebRTC는 속도와 실시간 기능을 지원하지만 수십억 명의 사용자에게 서비스를 제공하는 일대다 플랫폼용으로는 구축되지 않았습니다. Akamai는 공급업체가 전 세계 사용자에게 고품질의 저지연 비디오를 지속적으로 전송하면서 확장할 수 있도록 지원합니다.

현재 이 플랫폼 공급업체는 Akamai 클라우드 컴퓨팅 기능과 추가된 엣지 위치를 활용할 수 있는 추가적인 방법을 모색하고 있습니다. 여러 클라우드 공급업체가 자주 접근하는 이 유명 기업은 기술에 대한 기준이 높은 만큼, Akamai는 현재 진행 중인 엣지 여정에서 이 기업의 장기적인 전략 파트너로 고려되었다는 점을 매우 기쁘게 생각합니다.

Akamai 소개

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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