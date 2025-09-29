Essential Compute

|Recursos
|Dedicated CPU
|Shared CPU
|High Memory
|Implantar planos de computação essencial em mais de 25 regiões centrais em todo o mundo.
|Instâncias de Dedicated CPU oferecem computação consistente e ininterrupta em cargas de trabalho de alto desempenho e uso intenso de recursos.
|As instâncias de Shared CPU fornecem acesso a recursos de computação compartilhados e acessíveis a partir de US$ 5 por mês.
|Os planos de High Memory executam aplicações com uso intenso de memória em Dedicated CPU com mais RAM e sem armazenamento extra ou vCPUs.
|Configure Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenais
|Não se preocupe em compartilhar seus recursos com outros usuários e aproveite recursos focados para aplicações intensivas em computação e sensíveis ao desempenho.
|Execute ambientes de desenvolvimento e cargas de trabalho de finalidade geral com demandas de desempenho mais baixas.
|Armazene mais dados na memória do sistema para melhorar o desempenho da aplicação, ideal para armazenamento em cache e recuperação rápida de dados.
|Adicione nós de computação essencial a clusters gerenciados do Kubernetes com LKE
|Alocação de CPU: dedicada
|Alocação de CPU: compartilhada
|Alocação de CPU: dedicada
|Redimensione facilmente para cima e para baixo quando sua aplicação precisar de mais ou menos recursos de computação
|Núcleos de CPU: 2 - 64 núcleos
|Núcleos de CPU: 1 - 32 núcleos
|Núcleos de CPU: 2 - 16 núcleos
|Escolha como gerenciar a infraestrutura com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas de desenvolvedor
|Memória: 4 - 512 GB
|Memória: 1 - 192 GB
|Memória: 24 - 300 GB
|Economize ainda mais nos custos de saída com o istema de transferência de rede em pool da Akamai Cloud
|Transferência agrupada: 4 - 12 TB
|Transferência agrupada: 1 - 20 TB
|Transferência agrupada: 5 - 9 TB
|Acesse suporte por e-mail e telefone ininterruptos durante o ano todo para todos os clientes
|Preço inicial: US$ 36 ao mês
|Preço inicial: US$ 5 ao mês
|Preço inicial: US$ 60 ao mês
Preços previsíveis e rede privada nativa para infraestrutura essencial de computação
Escolha entre instâncias de computação para tudo de Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, desde a infraestrutura de aplicações com monitoração de estado até cargas de trabalho efêmeras leves. Implemente via Cloud Manager UI, nossa API, CLI e ferramentas de desenvolvedor suportadas e redimensione facilmente conforme o dimensionamento da sua aplicação. Todos os planos incluem 99,99% de tempo de atividade garantido e saída em pacotes.
