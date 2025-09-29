X
Essential Compute

Escolha o plano e os recursos de computação certos que vão atender às necessidades da sua aplicação: Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory

Preços previsíveis e rede privada nativa para infraestrutura essencial de computação

Escolha entre instâncias de computação para tudo de Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, desde a infraestrutura de aplicações com monitoração de estado até cargas de trabalho efêmeras leves. Implemente via Cloud Manager UI, nossa API, CLI e ferramentas de desenvolvedor suportadas e redimensione facilmente conforme o dimensionamento da sua aplicação. Todos os planos incluem 99,99% de tempo de atividade garantido e saída em pacotes.

Encontre o equilíbrio ideal entre preço e desempenho

O plano certo para sua carga de trabalho. Nossa linha de preços de Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory oferece planos competitivos para uma ampla variedade de casos de uso.

Economize até 90% nos custos de saída

Proteja a infraestrutura com rede privada nativa

A Akamai Cloud oferece ferramentas de rede seguras nativas para garantir que sua aplicação esteja protegida contra tráfego indesejado. Configure regras personalizadas de firewall na nuvem e proteja todos os seus recursos de computação com VPC.

Veja Private Networking

Encontre a computação ideal para suas necessidades e cargas de trabalho

Recursos Dedicated CPU Shared CPU High Memory
Implantar planos de computação essencial em mais de 25 regiões centrais em todo o mundo. Instâncias de Dedicated CPU oferecem computação consistente e ininterrupta em cargas de trabalho de alto desempenho e uso intenso de recursos. As instâncias de Shared CPU fornecem acesso a recursos de computação compartilhados e acessíveis a partir de US$ 5 por mês. Os planos de High Memory executam aplicações com uso intenso de memória em Dedicated CPU com mais RAM e sem armazenamento extra ou vCPUs.
Configure Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenais Não se preocupe em compartilhar seus recursos com outros usuários e aproveite recursos focados para aplicações intensivas em computação e sensíveis ao desempenho. Execute ambientes de desenvolvimento e cargas de trabalho de finalidade geral com demandas de desempenho mais baixas. Armazene mais dados na memória do sistema para melhorar o desempenho da aplicação, ideal para armazenamento em cache e recuperação rápida de dados.
Adicione nós de computação essencial a clusters gerenciados do Kubernetes com LKE Alocação de CPU: dedicada Alocação de CPU: compartilhada Alocação de CPU: dedicada
Redimensione facilmente para cima e para baixo quando sua aplicação precisar de mais ou menos recursos de computação Núcleos de CPU: 2 - 64 núcleos Núcleos de CPU: 1 - 32 núcleos Núcleos de CPU: 2 - 16 núcleos
Escolha como gerenciar a infraestrutura com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas de desenvolvedor Memória: 4 - 512 GB Memória: 1 - 192 GB Memória: 24 - 300 GB
Economize ainda mais nos custos de saída com o istema de transferência de rede em pool da Akamai Cloud Transferência agrupada: 4 - 12 TB Transferência agrupada: 1 - 20 TB Transferência agrupada: 5 - 9 TB
Acesse suporte por e-mail e telefone ininterruptos durante o ano todo para todos os clientes Preço inicial: US$ 36 ao mês Preço inicial: US$ 5 ao mês Preço inicial: US$ 60 ao mês

Planos de preços do Essential Compute

Compare os preços dos planos de Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, com armazenamento local, saída em pacote e rede privada incluídos.

