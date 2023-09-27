Os altos riscos da inovação: tendências de ataque em serviços financeiros

Tendências notáveis: ataques da web em ascensão

Uma mudança notável que observamos é a posição do setor de serviços financeiros em ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). Neste ano, o setor de serviços financeiros foi o que mais sofreu ataques de DDoS, enquanto permaneceu o terceiro setor que mais sofreu ataques a aplicações web e APIs e o primeiro que mais sofreu ataques de phishing.

Pela primeira vez neste relatório, dividimos os serviços financeiros em subverticais (Figura 1). Essa análise mais aprofundada de ataques a aplicações web e APIs de serviços financeiros revelou que os bancos estão sofrendo o maior impacto dos ataques na web (58%), seguidos por outras empresas de serviços financeiros, como fintechs, mercados de capitais, seguradoras patrimoniais e de acidentes e empresas de pagamentos e empréstimos (28%).

As seguradoras representam 14% do tráfego de aplicações web e APIs nos subverticais de serviços financeiros. Esses aumentos gerais originam-se de um aumento nas vulnerabilidades de aplicações web disponíveis publicamente, que estão expostas a violações. Nosso relatório SOTI anterior, intitulado “Invasão pelas brechas na segurança”, destacou que 2022 foi um ano recorde em ataques contra aplicações web e APIs devido ao surgimento de falhas críticas de segurança, como a vulnerabilidade ProxyNotShell (CVE-2022–41040).