Estratégia de migração para a nuvem: Benefícios e estrutura passo a passo
Publicado originalmente em 13 de junho de 2024; atualizado em abril de 2025
O que é uma estratégia de migração para a nuvem?
Uma estratégia de migração para a nuvem é um plano bem definido que descreve os processos necessários para uma organização migrar seus dados, aplicações e infraestrutura de sistemas locais ou legados para um ambiente baseado em nuvem. Embora algumas organizações possam gerenciar sua própria nuvem privada, a abordagem mais comum é usar uma nuvem pública por meio de um provedor.
A cada ano, mais empresas estão migrando para a nuvem, e os gastos com nuvem continuam a aumentar. Considere as seguintes estatísticas:
- O Gartner prevê que os gastos com serviços de nuvem pública em todo o mundo chegarão a US$ 679 bilhões em 2024, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior.
- Uma pesquisa da Forrester prevê que a receita com infraestrutura, banco de dados e análise, serviços de desenvolvimento e aplicações em nuvem crescerá para mais de US$ 1 trilhão até 2026.
- O Relatório "State of the Cloud" de 2024, da Flexera, mostra que tanto grandes empresas quanto pequenas e médias empresas (PMEs) têm pelo menos 50% de suas cargas de trabalho de aplicações na nuvem pública, com mais empresas planejando migrar para a nuvem pública nos próximos 12 meses.
- Uma pesquisa da New Stack mostra a mudança dos data centers locais, com casos de uso abrangendo diferentes tipos de nuvens. Por exemplo, 98% dos entrevistados disseram que hospedam suas aplicações na nuvem pública, enquanto 43% também hospedam suas aplicações em nuvens privadas externas.
Ao formular uma estratégia de migração para a nuvem, uma empresa deve ter clareza de pensamento e planejamento adequado. Nesta postagem do blog, forneceremos uma visão geral completa da tarefa de migração para a nuvem. Analisaremos os principais benefícios, estratégias comuns e as etapas necessárias para formular uma estratégia de migração para a nuvem bem-sucedida. Ao longo do caminho, também destacaremos os principais desafios da migração.
Vamos começar analisando alguns benefícios da migração para a nuvem.
Principais benefícios da migração para a nuvem
No final das contas, uma migração bem-sucedida para a nuvem deve resultar em uma infraestrutura de TI escalável, resiliente e segura. A infraestrutura pós-migração ideal é aquela que se adapta perfeitamente às mudanças nas necessidades dos negócios, ao mesmo tempo em que oferece suporte à inovação e ao crescimento. Qual é o caso de negócio para alcançar esse objetivo final? Os benefícios da migração para a nuvem incluem:
- Economia de custos
- Desempenho e disponibilidade
- Escalabilidade
- Transformação digital
- Desenvolvimento mais rápido
Economia de custos na nuvem
Ao migrar para a nuvem, as organizações podem reduzir significativamente os gastos de capital e operacionais. O modelo de precificação "pague conforme o uso" permite que as empresas paguem apenas pelos recursos que utilizam, eliminando a necessidade de altos investimentos de CapEx (Despesas de Capital) em hardware ou infraestrutura de data center, bem como em contratos de suporte. Além disso, os custos da nuvem são gerenciados de forma mais eficaz por meio da automação, melhor alocação de recursos e redução dos custos de manutenção e suporte. Mesmo após os custos associados à migração e à operacionalização de um novo ambiente, migrar para a nuvem é uma vitória para a maioria das organizações.
Desempenho e disponibilidade da nuvem
Provedores de nuvem (como Akamai, Amazon Web Services (nuvem AWS), Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure) investem muito em hardware, redes e localização. Selecionar cuidadosamente entre os diversos tipos de instâncias, serviços e locais leva a um melhor desempenho, permitindo que as organizações obtenham tempos de resposta mais rápidos para as aplicações, menor latência e maior eficiência geral. Essas plataformas também oferecem serviços que ajudam a otimizar o desempenho, como redes de distribuição de conteúdo (CDNs), cache e balanceamento de carga.
Escalabilidade
Uma das principais vantagens da computação em nuvem em relação a uma infraestrutura local tradicional é sua capacidade de escalar recursos rapidamente, de acordo com a necessidade do momento. Isso significa que as empresas podem facilmente adicionar ou remover capacidade de computação, armazenamento ou outros recursos conforme a demanda exige.
Por exemplo, uma empresa de comércio eletrônico pode precisar expandir seus negócios durante as festas de fim de ano, ou uma empresa de streaming de conteúdo pode precisar de capacidade massiva durante um evento ao vivo único. Esse nível de flexibilidade ajuda a garantir a adaptabilidade às necessidades em rápida mudança e a utilização ideal dos recursos. Ao evitar grandes desembolsos de capital, superprovisionamento ou subutilização, as empresas que utilizam a nuvem podem desfrutar de economia de custos e melhor desempenho.
Transformação digital
A migração para a nuvem frequentemente serve como um catalisador para a transformação digital, incentivando as organizações a adotar tecnologias, processos e metodologias modernas. Ao migrar para a nuvem, as empresas podem simplificar as operações, aumentar a agilidade e promover uma cultura de inovação. Essa transformação ajuda as organizações a se manterem competitivas em um cenário de negócios cada vez mais digital e acelerado.
Desenvolvimento mais rápido
A migração para a nuvem geralmente inclui a conteinerização e a adoção de plataformas como o Kubernetes. Ao utilizar o Kubernetes em um ambiente de nuvem, as organizações podem implantar soluções de migração para a nuvem mais rapidamente, alocar recursos com mais eficiência e aproveitar o escalonamento automático. Esses recursos ajudam a aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de infraestrutura. À medida que as condições de mercado ou as demandas do usuário final mudam, as empresas podem se adaptar de forma adequada e rápida.
Além disso, ofertas como software como serviço (SaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS) fornecem às organizações ferramentas fundamentais para aumentar a velocidade de desenvolvimento. Com implantações escaláveis e desenvolvimento rápido, as empresas podem inovar e responder às demandas do mercado com mais agilidade.
Estratégias de migração para a nuvem: os seis passos (6 Rs)
Um esforço de migração para a nuvem normalmente envolve uma ou mais das seguintes estratégias comuns, também conhecidas como os seis passos da migração para a nuvem (6 Rs) (Figura), incluindo:
Nova hospedagem (Rehosting)
Também conhecida como "lift and shift", a re-hospedagem envolve a migração de aplicações e dados para a nuvem com modificações mínimas ou nenhuma modificação nos sistemas e em suas funcionalidades. Essa estratégia é frequentemente escolhida por sua velocidade e simplicidade, pois exige um menor investimento inicial de tempo e recursos. No entanto, a re-hospedagem pode não aproveitar totalmente os recursos nativos da nuvem, o que pode limitar potenciais melhorias de desempenho e economia de custos.
Aposentadoria (Retiring)
Durante o processo de migração, as organizações podem aproveitar a oportunidade para identificar e desativar aplicações e dados não utilizados ou desatualizados. Essa estratégia, conhecida como aposentadoria, pode ajudar a reduzir custos, complexidade e riscos de segurança associados à manutenção de aplicações legadas. Ao se concentrar na modernização e otimização de seu ambiente de TI, as empresas podem melhorar a eficiência e se posicionar melhor para o crescimento futuro.
Essa abordagem é diferente da recompra, que ocorre quando uma organização retira um componente ou serviço de uma aplicação e a substitui completamente por um serviço adquirido baseado em nuvem.
Retenção (Retaining)
Algumas aplicações ou dados podem precisar permanecer no local devido a requisitos de segurança, técnicos ou de conformidade. A estratégia de retenção reconhece que nem todos os componentes do cenário de TI de uma organização são adequados para a migração para a nuvem. Ao avaliar cuidadosamente quais sistemas manter no local, as organizações podem manter a conformidade e mitigar riscos potenciais.
Redefinição de plataforma (Replatforming)
A redefinição de plataforma envolve pequenas modificações em aplicações ou componentes de infraestrutura para aproveitar os recursos nativos da nuvem. Essas modificações podem incluir alterações no tempo de execução da aplicação, no banco de dados ou na camada de middleware. A redefinição de plataforma pode ajudar as organizações a obter melhor desempenho, escalabilidade e economia de custos, exigindo menos esforço do que estratégias mais extensas de refatoração ou redefinição de arquitetura.
Refatoração (Refactoring)
A refatoração envolve a redefinição da arquitetura e a reescrita de aplicações para aproveitar ao máximo os recursos da nuvem. Essa estratégia geralmente resulta em melhor desempenho, maior escalabilidade e agilidade aprimorada. No entanto, a refatoração pode ser demorada e exigir muitos recursos. Essa estratégia costuma ser mais adequada para aplicações essenciais para o sucesso a longo prazo da organização ou para aqueles que se beneficiariam significativamente de recursos nativos da nuvem.
Reestruturação (Rearchitecting)
Reestruturar é o processo de projetar e construir novos microsserviços e aplicações nativas da nuvem para substituir sistemas legados. Essa estratégia oferece uma oportunidade para as organizações modernizarem sua infraestrutura de TI e adotarem tecnologias inovadoras, como computação sem servidor ou conteinerização. Embora essa abordagem possa ser complexa e demorada, os benefícios a longo prazo em termos de desempenho, escalabilidade e flexibilidade geralmente justificam o investimento.
Agora que analisamos os benefícios da migração para a nuvem e as estratégias comuns, vamos analisar mais concretamente como uma empresa deve formular uma estratégia.
Como formular uma estratégia de migração para a nuvem bem-sucedida
Uma estratégia de migração bem-sucedida de aplicações para a nuvem é aquela que se alinha aos objetivos da sua organização. Para alcançar os resultados desejados, você precisa de uma estratégia de migração para a nuvem que leve em consideração seu cenário atual de TI e descreva um roteiro claro para chegar lá. Em um nível mais alto, uma estratégia bem-sucedida deve seguir estas diretrizes:
- Estabeleça metas claras. Exemplos de metas incluem redução de custos, desempenho aprimorado ou maior agilidade. Objetivos claramente definidos ajudam a orientar a tomada de decisões durante todo o processo de migração para a nuvem, incluindo a seleção do provedor de nuvem mais adequado, a escolha da estratégia de migração apropriada e a determinação de quais aplicações e componentes de infraestrutura migrar. Determine as métricas que você precisa monitorar (por exemplo, o custo diário dos recursos de computação) antes e depois da migração, para que você possa reportar às partes interessadas a relação custo-benefício do esforço.
- Avalie seu cenário atual de TI. Ao realizar uma avaliação do seu cenário atual de TI, você pode identificar as aplicações, os dados e os componentes de infraestrutura mais adequados para a migração. Ter uma linha de base estabelecida ajudará você a avaliar o sucesso de suas atualizações e migração para a nuvem.
- Identifique interdependências e sistemas críticos. Ao identificar potenciais gargalos, riscos e áreas que requerem atenção especial durante o processo de migração, as empresas podem planejar e priorizar melhor seus esforços de migração, garantindo que componentes cruciais migrem de forma coordenada para minimizar interrupções e manter a continuidade dos negócios.
- Prepare-se para lidar com potenciais riscos e desafios. Isso inclui problemas de segurança, conformidade e tempo de inatividade. As empresas podem se preparar adequadamente implementando controles robustos e criando planos de contingência. Para muitas organizações, um esforço de migração para a nuvem é o momento ideal para reavaliar e reformular seus planos de recuperação de desastres.
- Use automação e infraestrutura como código (IaC). Use ferramentas de automação e IaC para otimizar a implantação, o gerenciamento e o dimensionamento de recursos de nuvem. Essas abordagens podem ajudar a reduzir erros humanos, melhorar a consistência e aumentar a eficiência em suas operações de nuvem.
Seguindo essas diretrizes, as empresas podem aumentar suas chances de uma migração bem-sucedida de serviços, ao mesmo tempo em que mitigam potenciais riscos e desafios. Para uma abordagem mais detalhada deste assunto, consulte o e-book Maximizando o retorno sobre investimentos em nuvem.
Execute sua estratégia de migração para a nuvem em 8 etapas
Quando chegar a hora de migrar para a nuvem, siga estas 8 etapas concretas:
Etapa 1: Selecione a estratégia de migração para a nuvem apropriada
Escolha a estratégia de migração para a nuvem apropriada (ou uma combinação de estratégias por carga de trabalho) com base nas metas e nos resultados da avaliação. Não mova tudo de uma vez. Desenvolver um plano de migração detalhado que descreva os recursos, cronogramas e responsabilidades necessários para cada fase do processo de migração é crucial para o sucesso.
Etapa 2: Escolha o provedor de nuvem certo
Avalie as ofertas, os recursos e os modelos de preços de vários provedores para garantir que estejam alinhados com as metas, as necessidades e o orçamento da sua organização. Os principais fatores a serem considerados incluem:
- Localização do data center
- Desempenho
- Escalabilidade
- Recursos de segurança e conformidade
- Suporte para tecnologias ou plataformas específicas
- Recursos de integração com suas aplicações e sistemas existentes
- Portabilidade/mínimo de dependência de fornecedor
Avaliar a reputação do provedor, o suporte ao cliente e a estabilidade a longo prazo também é essencial. Lembre-se de avaliar a nuvem certa para cada carga de trabalho. Os recursos, as localizações e os custos variam. Aproveite os pontos fortes de cada uma para cada carga de trabalho.
Etapa 3: Desenvolva um plano de migração para a nuvem
A criação de um plano de migração abrangente envolve a definição dos recursos, cronogramas e responsabilidades necessários para cada fase do processo de migração. Este plano deve levar em consideração a estratégia de migração para a nuvem escolhida, as aplicações e componentes de infraestrutura específicos a serem migrados e suas dependências.
O plano também deve incluir medidas de mitigação de riscos e planos de contingência para lidar com possíveis desafios. Um plano de migração detalhado ajuda a garantir uma transição coordenada e eficiente para a nuvem. Não se esqueça de incluir limites e planos de reversão.
Etapa 4: Estabeleça um modelo de governança
Defina as políticas que regerão o uso e o gerenciamento dos recursos da nuvem. Este modelo deve incluir controle de acesso, medidas de segurança, gerenciamento de custos e requisitos de conformidade. Um modelo de governança claro ajuda a manter a consistência e as melhores práticas em toda a organização.
Etapa 5: Capacite e treine a equipe
Garanta que sua equipe tenha as habilidades e o conhecimento necessários para gerenciar e otimizar o ambiente de nuvem com eficácia. Isso pode envolver fornecer treinamento, contratar novos talentos, firmar parcerias com especialistas em nuvem ou selecionar uma solução de nuvem que aproveite as habilidades existentes. Equipar sua equipe com as habilidades certas é essencial para o sucesso a longo prazo da adoção da nuvem.
Etapa 6: Implemente a migração em etapas
Testes e validações em cada etapa da migração garantem uma transição tranquila e minimizam a interrupção das operações comerciais.
Etapa 7: Monitore e otimize
Use dados de monitoramento e análises em tempo real para identificar áreas de otimização, como alocação de recursos, gerenciamento de custos e melhorias de segurança. Monitoramento e otimização regulares garantem que você obtenha o máximo valor comercial do seu investimento na nuvem.
Etapa 8: Revise e itere
Revise regularmente o sucesso da sua migração para a nuvem, avaliando se ela atende aos objetivos de negócios definidos em sua estratégia de nuvem. Use essas informações para refinar sua abordagem e fazer melhorias contínuas em seu ambiente de nuvem. Este processo iterativo permite que sua organização se adapte continuamente às mudanças nas necessidades de negócios e nas condições de mercado.
Possíveis armadilhas e soluções para uma estratégia de migração para a nuvem bem-sucedida
Mesmo com diretrizes e etapas concretas para ajudar você a alcançar uma migração para a nuvem bem-sucedida, sua organização deve estar ciente dos desafios comuns a esse esforço. Esses desafios incluem:
- Segurança e conformidade. Garantir a segurança dos dados e atender aos requisitos regulatórios pode ser desafiador, especialmente em ambientes multinuvem e de nuvem híbrida. Implemente controles de segurança robustos e trabalhe com seu provedor de serviços de nuvem para manter a conformidade.
- Suporte e conjunto de habilidades de TI. Migrar para a nuvem exige novas habilidades e conhecimentos em áreas como DevOps, máquinas virtuais (VMs) e conteinerização. Invista no treinamento da equipe existente ou contrate especialistas em nuvem para dar suporte ao processo de migração e aos serviços gerenciados em andamento.
- Orçamento e gerenciamento de custos. Embora a nuvem possa proporcionar economia de custos, despesas inesperadas podem surgir durante a migração ou devido ao gerenciamento inadequado de recursos. Desenvolva um orçamento abrangente e acompanhe as despesas para evitar estouros de custos.
- Compatibilidade de infraestrutura. Nem todas as aplicações e sistemas são compatíveis com ambientes de nuvem; a incompatibilidade pode exigir modificações ou substituições. Avalie a compatibilidade antecipadamente e planeje as alterações necessárias.
- Migração e integridade de dados. Uma transferência de dados de alto volume pode ser demorada e propensa a erros. Use ferramentas confiáveis de migração de dados e garanta a integridade dos dados por meio de processos de validação.
- Tempo de inatividade e continuidade dos negócios. Minimize o tempo de inatividade agendando a migração durante períodos de baixa demanda e tendo um plano de reversão em caso de problemas. Implemente estratégias de recuperação de desastres e backup para a continuidade dos negócios.
- Gestão de mudanças e resistência organizacional. A migração para a nuvem pode impactar fluxos de trabalho, funções e responsabilidades. Aborde possíveis resistências por meio de comunicação clara, treinamento e envolvimento das partes interessadas.
Esses desafios não devem ser ignorados, mas não se preocupe: Sua migração para a nuvem é possível com a ajuda certa.
Atingindo o ROI total de um investimento em migração para a nuvem
Quando sua organização estiver pronta para migrar para a nuvem, a Akamai estará pronta para acompanhá-lo, oferecendo soluções em nuvem para ajudar você a arquitetar e planejar sua estratégia de migração para a nuvem. Os serviços de computação em nuvem da Akamai, que incluem o Linode Kubernetes Engine (LKE), podem ajudar você a enfrentar os desafios relacionados a segurança, infraestrutura em nuvem, orçamento e suporte de TI.
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