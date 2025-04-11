Estratégia de migração para a nuvem: Benefícios e estrutura passo a passo

Uma estratégia de migração para a nuvem é um plano bem definido que descreve os processos necessários para uma organização migrar seus dados, aplicações e infraestrutura de sistemas locais ou legados para um ambiente baseado em nuvem. Embora algumas organizações possam gerenciar sua própria nuvem privada, a abordagem mais comum é usar uma nuvem pública por meio de um provedor.

A cada ano, mais empresas estão migrando para a nuvem, e os gastos com nuvem continuam a aumentar. Considere as seguintes estatísticas:

O Gartner prevê que os gastos com serviços de nuvem pública em todo o mundo chegarão a US$ 679 bilhões em 2024, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior.

Uma pesquisa da Forrester prevê que a receita com infraestrutura, banco de dados e análise, serviços de desenvolvimento e aplicações em nuvem crescerá para mais de US$ 1 trilhão até 2026.

O Relatório "State of the Cloud" de 2024, da Flexera, mostra que tanto grandes empresas quanto pequenas e médias empresas (PMEs) têm pelo menos 50% de suas cargas de trabalho de aplicações na nuvem pública, com mais empresas planejando migrar para a nuvem pública nos próximos 12 meses.

Uma pesquisa da New Stack mostra a mudança dos data centers locais, com casos de uso abrangendo diferentes tipos de nuvens. Por exemplo, 98% dos entrevistados disseram que hospedam suas aplicações na nuvem pública, enquanto 43% também hospedam suas aplicações em nuvens privadas externas.

Ao formular uma estratégia de migração para a nuvem, uma empresa deve ter clareza de pensamento e planejamento adequado. Nesta postagem do blog, forneceremos uma visão geral completa da tarefa de migração para a nuvem. Analisaremos os principais benefícios, estratégias comuns e as etapas necessárias para formular uma estratégia de migração para a nuvem bem-sucedida. Ao longo do caminho, também destacaremos os principais desafios da migração.

Vamos começar analisando alguns benefícios da migração para a nuvem.