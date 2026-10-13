Sediada na Índia, a Synarion IT Solutions é uma empresa premiada de serviços de TI com presença global nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Canadá. Desde o desenvolvimento de software personalizado até o marketing digital em larga escala, a Synarion ajuda as empresas a prosperarem em um mundo cada vez mais digital. Para superar as limitações da AWS, a empresa fez uma parceria com a CloudMinister para gerenciamento de infraestrutura local e com a Akamai para serviços de computação em nuvem. O resultado? Implantação mais rápida, 100% de tempo de atividade e maior confiança no fornecimento de soluções seguras e econômicas para clientes no mundo todo.
"Com a Akamai e a CloudMinister, oferecemos aos nossos clientes custos previsíveis e 100% de tempo de atividade. E ainda temos tempo para nos concentrarmos na inovação."— Manoj Sharma, Fundador e CTO da Synarion IT Solutions
Na vanguarda da transformação digital
Impedimentos devido a custos ocultos e suporte atrasado
Com clientes em vários setores e regiões geográficas, a Synarion é conhecida por ajudar as empresas a se orientar e obter sucesso no cenário digital. À medida que a empresa crescia, seus desafios também aumentavam, especialmente em relação à infraestrutura de nuvem. O suporte sem resposta, os preços imprevisíveis e os tempos constantes de espera da AWS para a equipe de TI limitavam a capacidade da Synarion de atender aos clientes de forma eficiente e expandir seus negócios.
"Nosso negócio é dar suporte a clientes com desenvolvimento e gerenciamento de aplicações e não podemos arcar com esses atrasos. Em alguns casos, perdemos clientes porque a AWS não respondeu às nossas necessidades com rapidez suficiente", disse Manoj Sharma, Fundador e CTO da Synarion.
A AWS também não tinha um modelo de preços claro que a Synarion poderia passar para os clientes. "Todo cliente precisa saber os custos mensais antes de trabalhar conosco. Mas nem todas as plataformas de nuvem fornecem essa previsibilidade."
Encontrar um parceiro local e confiável
Para resolver esses problemas, a Synarion procurou a CloudMinister, uma provedora local de serviços de TI, e migrou sua infraestrutura para a Akamai Cloud. "Queríamos trabalhar com uma empresa local depois da nossa experiência com a AWS", disse Sharma.
Essa decisão valeu a pena imediatamente. A combinação do suporte local da CloudMinister e da Akamai tornou a transição perfeita. "Achávamos que a mudança levaria muito tempo e energia, mas ficamos surpresos com a facilidade com que tudo aconteceu."
Economia de custos, confiabilidade e simplicidade
Desde a mudança para a Akamai Cloud, a Synarion observou ganhos mensuráveis. Os problemas de latência e largura de banda desapareceram e os custos de infraestrutura caíram.
"Anteriormente, pagávamos muito por serviços extras. Com a Akamai, pagamos um custo fixo pelo acesso a um grande número de serviços, incluindo proteção contra DDoS, e a largura de banda é ilimitada, de modo que temos 100% de disponibilidade", disse Sharma.
A implantação também se tornou mais fácil. "É simples implantar uma aplicação ou um novo serviço. Qualquer um de nossos desenvolvedores pode fazer isso em apenas alguns minutos", acrescentou.
E quando o suporte é necessário, a Akamai responde rapidamente, permitindo que a Synarion forneça um serviço confiável. "A Akamai responde tão rápido quando a contatamos. Como resultado, não estamos mais perdendo clientes."
"Com o suporte confiável e responsivo da CloudMinister e os serviços de computação em nuvem escaláveis, seguros e confiáveis da Akamai, temos a base de que precisamos para continuar crescendo."— Manoj Sharma, Fundador e CTO da Synarion IT Solutions
Dimensionamento rápido com suporte local
Durante uma partida de críquete, uma aplicação de esportes de fantasia desenvolvida pela Synarion entrou em colapso devido a um pico de tráfego massivo. A Synarion acionou a CloudMinister, que respondeu imediatamente dimensionando os servidores de computação em nuvem da Akamai para lidar com a carga.
"Nosso cliente ficou muito feliz quando a aplicação voltou a funcionar sem problemas. É um exemplo da grande vantagem de se trabalhar com equipes locais", lembra Sharma.
Mais tempo para crescer e inovar
Com a CloudMinister gerenciando a infraestrutura e a Akamai fornecendo serviços de computação em nuvem confiáveis, seguros e escaláveis, as equipes internas da Synarion estão livres para se concentrar no crescimento e na inovação. "A Akamai é a minha primeira escolha para computação em nuvem. Podemos oferecer aos nossos clientes o que eles querem e precisam, enquanto inovamos para expandir nossos negócios", disse Sharma.
Para a Synarion, o futuro é promissor e se constrói com parcerias sólidas. "A CloudMinister é o parceiro responsivo e confiável que queríamos. E a Akamai fornece todos os serviços de computação em nuvem confiáveis, escaláveis e seguros de que precisamos. Graças a essas duas empresas, nossos negócios continuarão crescendo", concluiu Sharma.
Sobre a Synarion IT Solutions
A Synarion IT Solutions é uma empresa de transformação digital reconhecida mundialmente, especializada no desenvolvimento de aplicativos móveis, plataformas web, design de jogos imersivos e software corporativo. Com uma equipe de mais de 50 especialistas e com mais de 500 projetos bem-sucedidos, a Synarion oferece soluções inovadoras para empresas em todo o mundo. Saiba mais em synarionit.com.
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