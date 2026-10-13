Com clientes em vários setores e regiões geográficas, a Synarion é conhecida por ajudar as empresas a se orientar e obter sucesso no cenário digital. À medida que a empresa crescia, seus desafios também aumentavam, especialmente em relação à infraestrutura de nuvem. O suporte sem resposta, os preços imprevisíveis e os tempos constantes de espera da AWS para a equipe de TI limitavam a capacidade da Synarion de atender aos clientes de forma eficiente e expandir seus negócios.

"Nosso negócio é dar suporte a clientes com desenvolvimento e gerenciamento de aplicações e não podemos arcar com esses atrasos. Em alguns casos, perdemos clientes porque a AWS não respondeu às nossas necessidades com rapidez suficiente", disse Manoj Sharma, Fundador e CTO da Synarion.

A AWS também não tinha um modelo de preços claro que a Synarion poderia passar para os clientes. "Todo cliente precisa saber os custos mensais antes de trabalhar conosco. Mas nem todas as plataformas de nuvem fornecem essa previsibilidade."