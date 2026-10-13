A Navy Federal sempre priorizou a observabilidade, mas com a dependência de diferentes ferramentas de monitoramento, era difícil ter uma visão unificada do desempenho digital. "Usávamos ferramentas de monitoramento de desempenho, incluindo monitoramento sintético, mas essas ferramentas mostram apenas os dados de um único momento. Não tínhamos como saber qual era de fato a experiência de nossos membros em tempo real", explica Brett Sidebottom, gerente de engenharia de tecnologia de cibersegurança da cooperativa.

A correlação de dados entre várias ferramentas era trabalhosa e ineficiente, muitas vezes retardando a resolução de problemas. À medida que a Navy Federal reformulou sua infraestrutura bancária móvel e online, essas lacunas na visibilidade se tornaram ainda mais problemáticas.

"Houve momentos em que não sabíamos o suficiente, rápido o suficiente. Faltava uma visão geral completa do sistema sobre o que estava acontecendo com nossos membros online", continua Sidebottom.