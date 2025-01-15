X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

AI 安全：守护智能时代的信任与创新

Akamai AI 攻略：发现、识别和管理 AI 驱动的 Bot 和 API，AI 防火墙保护您的生成式 AI 应用

全栈全能，加速拥抱 AI 时代

随着生成式 AI 及 AI 智能体的加速发展，AI 所凸显的安全问题日益突出。Akamai AI 安全解决方案保护 AI 的核心构件大语言模型（LLM），以及识别和防护 AI 生态中通过AI Bot 和 API 接口进行的攻击。全方位保障您的 AI 应用安全运行，让创新无后顾之忧。

保护 AI 核心架构大语言模型的安全，预防多种大语言模型的威胁。识别、防御 AI 全栈架构中 AI Bot 和利用 API 接口进行的攻击。

疏导有益的 AI Bot，阻断恶意的 AI Bot，高效管理 Bot 流量

AI 爬虫给内容提供商带来了很大的困扰，Akamai 帮助其识别并区分“好”的 Bot 与“坏”的 Bot，防止机器流量滥用、内容抓取和知识产权泄漏，同时保证 API 与 Web 应用的可用性与性能。

全生命周期、全视角分析和缓解 AI 环境中API 安全问题

在AI环境中，大语言模型（LLM）和各类 Agent 工具和组件通过 API 进行调用，数据安全问题异常突出。API Security 在 API 的发现、态势管理、实时阻断和上线测试方面提供防护。阻止未授权访问、数据滥用与模型接口被滥用。

大模型（LLM）安全是新一代的基础设施安全

大语言模型是AI架构的核心，也出现了多种的新型攻击手段，如提示词注入、数据泄露、供应链攻击等等。Firewall for AI 针对大语言模型的防护产品，对于输入和输出的指令进行识别和筛选，是 AI 时代的基础安全设施。

多维度赋能 AI 安全，Akamai AI 安全产品系列解决 AI 安全核心威胁

Akamai AI 安全方案融合AI爬虫检测、API 安全防护与 AI 驱动防火墙，全面识别恶意自动化请求、保障接口调用安全，并实时拦截智能攻击。方案兼顾高性能与低延迟，适配多行业业务场景，助力企业构建智能化零信任防御体系。

Content Protector

了解如何防范内容抓取爬虫程序窃取您的内容并造成您的转化率下降。

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

API Security

通过实时分析，发现、监控和审核 API 活动，及时应对威胁与滥用行为。

Firewall for AI（AI 防火墙）

借助专为 LLM 设计的自适应、多云就绪的安全防护措施，保护 AI 驱动的应用程序。

2025 年应用程序与 API 安全现状：AI 如何改变数字格局

Akamai 最新研究发现：在威胁态势持续恶化的背景下，AI 正为企业带来新的安全漏洞，并成为攻击者可利用的新工具

客户案例

敦煌网

中国最大的 B2B 跨境电子商务在线交易和服务平台，通过 Akmai API 安全方案和WAF 及 Bot 管理方案相结合，在边缘提供 Web 应用安全整体解决方案。

Netskope

安全领导者 Netskope 利用 Akamai API Security 在预生产和生产过程中帮助数千家客户保护其 API，确保了其自身及客户遵守全球不断增加的数据隐私法律和规定。

G2A.COM

G2A.COM 是一家全球性的大型数字娱乐交易平台，他们采用了 Akamai WAF 和 Bot 管理等解决方案来升级其安全防护能力，同时优化了用户的访问体验。

资源

AI Bot 如何重塑内容发布与分发方式

了解 AI Bot 如何影响出版商，以及在 AI 重塑人们获取信息方式的当下，Akamai 如何助您保护、掌控并实现内容变现。

为什么说 AI 和 LLM Bot 管理已经从“可选”变为“必须”

AI Bot、智能助手及 LLM 爬虫都在争夺您的内容，了解如何有效管理这些工具，尤其是在保护品牌声誉、用户体验与内容完整性方面。

搜索引擎、LLM 与第三方抓取工具如何影响 Bot 管理

是否该屏蔽 AI Bot？在理解搜索引擎、AI Bot 与第三方抓取工具之间的相互作用之前，请勿轻率作答。

智能边界：抵御代理型 AI (agentic AI) 带来的风险

智能代理型 AI 不仅为企业带来新机遇，也催生了新型安全风险。了解如何如何在策略、监测与防护机制上应对这种新威胁。

