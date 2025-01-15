全栈全能，加速拥抱 AI 时代
随着生成式 AI 及 AI 智能体的加速发展，AI 所凸显的安全问题日益突出。Akamai AI 安全解决方案保护 AI 的核心构件大语言模型（LLM），以及识别和防护 AI 生态中通过AI Bot 和 API 接口进行的攻击。全方位保障您的 AI 应用安全运行，让创新无后顾之忧。
保护 AI 核心架构大语言模型的安全，预防多种大语言模型的威胁。识别、防御 AI 全栈架构中 AI Bot 和利用 API 接口进行的攻击。
多维度赋能 AI 安全，Akamai AI 安全产品系列解决 AI 安全核心威胁
Akamai AI 安全方案融合AI爬虫检测、API 安全防护与 AI 驱动防火墙，全面识别恶意自动化请求、保障接口调用安全，并实时拦截智能攻击。方案兼顾高性能与低延迟，适配多行业业务场景，助力企业构建智能化零信任防御体系。
守护未来业务的智能防线
- AI 爬虫防护：精准识别与阻断恶意自动化流量
- API 安全：保障接口调用与数据传输的稳定与可信
- AI 防火墙：为大模型应用构建实时安全屏障
依托 Akamai 全球分布式网络与智能分析引擎，我们为企业带来高性能、低延迟的安全体验，助您在 AI 时代安全创新、领先一步。
立即咨询 Akamai AI 安全方案，开启智能防御新篇章。
