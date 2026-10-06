自 2012 年创立以来，Bitmovin 一直站在流媒体行业前沿。自从推出全球首款商用自适应流媒体播放器，以及成功部署第一款可在任何云平台上运行的软件定义的编码服务，Bitmovin 就已成为视频流媒体基础架构的领先提供商。如今，其出色的视频开发解决方案使包括 BBC、fuboTV 和 Hulu 在内的各方客户成功地在全球范围内打造了令人难忘的数字体验。作为 Akamai 的合作伙伴，Bitmovin 最近在全球分布广泛的云计算、安全性和内容交付平台 Akamai Cloud 上部署了其 Live Encoder，进一步拓展了这一合作伙伴关系。
"虽然我们的 Live Encoder 通过消除劣质画面与音频提升了实时直播体验，但将其运行于 Akamai Cloud 之上，则能进一步为我们的客户改善流媒体播放体验。"Bitmovin 首席执行官兼联合创始人 Stefan Lederer
视频流媒体先锋者
两周内完成部署
Bitmovin 的战略是融入大多数卓越技术生态系统、基础架构和应用场景。对此，Bitmovin 首席执行官兼联合创始人 Stefan Lederer 解释说：“例如，我们希望在自己的产品中结合边缘功能，以便支持清单、提取等。”
考虑到这一点，Bitmovin 选择在 Akamai Cloud 上部署其 Live Encoder。他们在短短两周之内就完成了这一部署。Lederer 继续说道：“实施过程非常简单，Akamai 为我们提供了最佳方法实战支持，体验非常棒。”
降低延迟
Bitmovin 利用 Akamai 提供的提取协议，在 Akamai CDN上运行 Live Encoder。Lederer 表示：“这使我们获得了平稳的性能。事实上，在采用标准 HTTP Live Streaming 和 HTTP 上的动态自适应流媒体的端到端 Live Encoder 流程中，我们都降低了延迟，已经与大多数广播信号不相上下了。”
Lederer 预测，延迟情况接下来还会得到更大改善：“凭借采用标准 HLS 和 DASH 的 Akamai 基础架构，我们还将取得更大成果。得益于低延迟 HLS 和低延迟 DASH，我们有可能将延迟降低至新的数量级，这也是我们下一步的部署目标。我很期待，我们与 Akamai 携手还能取得哪些不俗的成绩。”
为流媒体客户创造更大价值
通过在 Akamai Cloud 上运行 Live Encoder，Bitmovin 可以帮助其直播流媒体客户提供更高质量的观众体验，同时降低并更好地控制成本。在 Akamai 边缘，将 Live Encoder 的关键计算功能放在离最终用户更近的位置并执行，可降低流媒体的延迟。在许多情况下，这样又能降低数据对外传输 (DTO) 的费用，一些企业的运营成本甚至因此降低了 90%。Bitmovin Live Encoder 的原始输入来源可能位于任何地方。Lederer 表示：“但我们还是建议将我们的 Live Encoder 部署在尽可能靠近提取源的位置，这也是我们在 Akamai Cloud 上实现的功能。”
此外，在 Akamai Cloud 上运行还意味着 Bitmovin 能够随着时间的推移，为客户创造越来越大的价值。Lederer 继续说道：“随着 Akamai 不断扩大其全球数据中心覆盖范围，我们将能增加对更多地区的支持，从而缩短我们的提取点与使用 SRT/RTMP 或 Zixi 向我们发送信号的单比特率贡献设备之间的距离。”
Bitmovin 简介
Bitmovin 是一家面向全球数字媒体公司和服务提供商的卓越视频基础架构提供商。该公司一直立足于行业创新的前沿，引领了数字视频流媒体行业的所有主流开发工作。Bitmovin 构建了全球首款商用自适应流媒体播放器，并且率先部署了可在任何云平台上运行的软件定义编码服务。其云原生技术带来了极具灵活性和可扩展性的媒体编码、播放和分析解决方案，不仅设备覆盖面广、易于集成，同时还提供了一流的客户支持。
Bitmovin 客户享受到了优化运营、缩短上市时间以及尽可能更佳地观众体验。Bitmovin 总部位于加利福尼亚州旧金山，并在维也纳、克拉根福、奥地利、伦敦、柏林和丹佛设立了大型办事处。该公司在全球范围内拥有超过 400家客户，包括 ClassPass、BBC、fuboTV、Hulu 和 Discovery。有关更多信息，请访问 bitmovin.com.
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