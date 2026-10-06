Bitmovin 利用 Akamai 提供的提取协议，在 Akamai CDN上运行 Live Encoder。Lederer 表示：“这使我们获得了平稳的性能。事实上，在采用标准 HTTP Live Streaming 和 HTTP 上的动态自适应流媒体的端到端 Live Encoder 流程中，我们都降低了延迟，已经与大多数广播信号不相上下了。”

Lederer 预测，延迟情况接下来还会得到更大改善：“凭借采用标准 HLS 和 DASH 的 Akamai 基础架构，我们还将取得更大成果。得益于低延迟 HLS 和低延迟 DASH，我们有可能将延迟降低至新的数量级，这也是我们下一步的部署目标。我很期待，我们与 Akamai 携手还能取得哪些不俗的成绩。”