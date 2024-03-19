潜伏在阴影之中：攻击趋势揭示了 API 威胁

除了 OWASP 十大 API 安全风险清单 中强调的风险之外，企业还面临着无数其他 API 安全挑战，例如我们将其归类为态势问题和运行时问题的常见漏洞。

1. 态势问题 与企业 API 实施中的缺陷有关。指示态势问题的告警可有助于安全团队识别并修复高优先级漏洞，提前避免攻击者利用这些漏洞。最常见的态势问题包括：

影子端点

未经身份验证的资源访问

URL 中的敏感数据

宽松的 CORS 策略

客户端错误过多

2. 运行时问题 是需要紧急回应的主动威胁或行为。虽然这些告警通常在本质上具有关键性，但与其他类型的安全告警相比，它们更隐蔽，因为它们采用了 API 滥用的形式，而不是较为明确的基础架构入侵尝试。最常见的运行时问题包括：

未经身份验证的资源访问尝试

JSON 属性异常

路径参数模糊测试尝试

不可能的时间旅行

数据抓取

同样重要的是，您需要从更高的层面来了解 API 所面临的三个更为普遍的挑战，以确保您的安全计划涵盖以下内容： API 滥用 和利用。

1. 监测：您是否采取了适当的流程和技术控制措施来确保自己的安全计划能够保护所有 API？这是一个关键问题，因为 API 通常是转型的一部分或嵌入到新产品中，因此许多 API 没有像传统网络业务那样的指导、保护和验证措施。

2. 漏洞：您的 API 是否遵循最佳开发做法？您是否避免了 OWASP 中最常见的编码质量不佳问题？此外，您是否在跟踪和检查漏洞？

3. 业务逻辑滥用：您是否有预期流量的基准值？您是否确定了可疑活动的构成要素？

以上问题的答案构成了您的团队应了解内容的基础。总体目标应该是具有开展调查的可见性和能力，并建立能够快速抵御威胁的流程。不管是面向客户的 API，还是内部 API，都是如此。完整的 SOTI 报告包括一些针对特定行业的威胁方法的说明性案例研究。