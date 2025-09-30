X

了解我们在中国开展业务的承诺。

Accelerated Compute

借助 ASIC 优化应用程序性能，现已集成 NETINT VPU 支持媒体转码。

联系我们

在云端通过 VPU 以更快的速度、更低的成本实现高效转码

通过现在可以在 Akamai Cloud 上使用的 NETINT T1U Quadra 视频处理单元 (VPU) 来优化媒体转码。扩大 VOD 和直播活动媒体流的规模，同时降低成本，并将您的 CPU 资源留给其他重要应用程序任务使用。不仅如此，其性能还能达到甚至超越昂贵的基于 CPU 和 GPU 的转码方案。

Accelerated Compute illustration 1

通过经济高效的云端 VPU 实现四倍的流密度

提供高性能 VOD 和直播流媒体，每个 VPU 可以同时处理多达 30 个并发流。无需购置 VPU 硬件，消除了相关成本和复杂性，并且可以利用云来按需扩展。

从 Accelerated、Premium 或 GPU 实例中，选择适合您的方案

云基础架构并非一成不变。您可以在不同方案（Accelerated、Premium、GPU）之间无缝地升级或降级，以满足应用程序性能要求并优化您的云支出。

Accelerated Compute illustration 2
Accelerated Compute illustration 3

在云端通过按需访问实现 VPU 的弹性扩展

根据您的需要随时随地扩展 VPU 资源。无论您是首次测试 VPU 还是为自有的硬件添加 VPU，都可以在云端部署以快速扩展，而无需进行前期投资。

主要特点

全球部署 VPU

北美、欧洲和亚洲的 Akamai Cloud 区域均提供包含 VPU 的 Accelerated 方案。如需了解其他位置的信息，敬请联系我们。

有效利用随附的媒体转码 SDK

NETINT VPU 包含 FFmpeg、H.264 压缩和 HDR 集成，这些功能都内置在 NETINT 随附的软件开发工具包 (SDK) 中。

轻松设置安全网络

利用免费 VPC、VLAN 和云端防火墙兼容性，对流量进行分段，并限制对您的加速实例的访问。

特点

  • VPU 包含内置的 AVC/H.264 基线压缩；Main、High、High 10 编码/解码适合不同的互联网速度
  • 访问云端 VPU 的价格为每小时 0.42 美元起
  • 将 Accelerated Compute 工作节点添加到托管的 Kubernetes 集群
  • 三种精心定制的方案随心进行选择，每个实例最多部署两个专用 VPU
  • 通过低成本的出站流量节省高达 90% 的费用：每 GB 的费用为 0.005 美元（半美分）
  • 使用 Terraform 配置和部署加速计算示例
  • 利用原生高动态范围 (HDR) 集成，传输色彩对比度、亮度和色彩准确性俱佳的清晰视频
  • 通过专为媒体工作负载设计的云资源来最大限度地降低您的单次流成本
  • 使用 VLAN 和 VPC，轻松设置 Private Networking

Accelerated Compute 定价方案

对于配备 1 个 VPU、8 个 vCPU 核心、16 GB 内存及 200 GB SSD 存储空间的 NETINT Quadra T1U x1 小型计算实例，价格为每月 280 美元（每小时 0.42 美元）起。

查看价格

* 详情请见促销兑换规则和条件

Accelerated Compute 应用场景

VPU 具有更快的转码速度、更低的成本和出色的可扩展性，在当今的媒体密集型任务中具有显著优势。

点播视频流媒体

流式传输高性能视频，无需支付过高的 GPU 费用。对于 VOD 服务、媒体 SaaS 和 OTT 提供商等平台，VPU 提供了替代基于 CPU 和 GPU 转码技术的经济高效方案，该方案具有更高的流密度和经过优化的媒体处理能力。

直播活动流

降低直播活动的延迟并最大限度地提高其流媒体质量。从音乐会、体育赛事到全球广播，基于云的 VPU 可以最大限度地降低转码延迟，并支持高达 8K HDR 的 AV1 编码，从而确保以超低延迟传输为观众带来理想的视听体验。

视频驱动型社交媒体内容

支持大容量媒体上传和即时播放。随着平台越来越多地依赖于短视频、用户生成的内容和用户直播，VPU 可以加快编码速度、减少计算压力，并实现更快、更具可扩展性的媒体处理，而无需部署成本高昂的本地硬件基础架构。

