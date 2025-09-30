流式传输高性能视频，无需支付过高的 GPU 费用。对于 VOD 服务、媒体 SaaS 和 OTT 提供商等平台，VPU 提供了替代基于 CPU 和 GPU 转码技术的经济高效方案，该方案具有更高的流密度和经过优化的媒体处理能力。
在云端通过 VPU 以更快的速度、更低的成本实现高效转码
通过现在可以在 Akamai Cloud 上使用的 NETINT T1U Quadra 视频处理单元 (VPU) 来优化媒体转码。扩大 VOD 和直播活动媒体流的规模，同时降低成本，并将您的 CPU 资源留给其他重要应用程序任务使用。不仅如此，其性能还能达到甚至超越昂贵的基于 CPU 和 GPU 的转码方案。
主要特点
特点
- VPU 包含内置的 AVC/H.264 基线压缩；Main、High、High 10 编码/解码适合不同的互联网速度
- 访问云端 VPU 的价格为每小时 0.42 美元起
- 将 Accelerated Compute 工作节点添加到托管的 Kubernetes 集群
- 三种精心定制的方案随心进行选择，每个实例最多部署两个专用 VPU
- 通过低成本的出站流量节省高达 90% 的费用：每 GB 的费用为 0.005 美元（半美分）
- 使用 Terraform 配置和部署加速计算示例
- 利用原生高动态范围 (HDR) 集成，传输色彩对比度、亮度和色彩准确性俱佳的清晰视频
- 通过专为媒体工作负载设计的云资源来最大限度地降低您的单次流成本
- 使用 VLAN 和 VPC，轻松设置 Private Networking
VPU 具有更快的转码速度、更低的成本和出色的可扩展性，在当今的媒体密集型任务中具有显著优势。
点播视频流媒体
直播活动流
降低直播活动的延迟并最大限度地提高其流媒体质量。从音乐会、体育赛事到全球广播，基于云的 VPU 可以最大限度地降低转码延迟，并支持高达 8K HDR 的 AV1 编码，从而确保以超低延迟传输为观众带来理想的视听体验。
视频驱动型社交媒体内容
支持大容量媒体上传和即时播放。随着平台越来越多地依赖于短视频、用户生成的内容和用户直播，VPU 可以加快编码速度、减少计算压力，并实现更快、更具可扩展性的媒体处理，而无需部署成本高昂的本地硬件基础架构。
了解您是否可以申请高达 5 千美元的云服务抵扣额度
我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面。