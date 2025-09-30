Accelerated Compute

通过现在可以在 Akamai Cloud 上使用的 NETINT T1U Quadra 视频处理单元 (VPU) 来优化媒体转码。扩大 VOD 和直播活动媒体流的规模，同时降低成本，并将您的 CPU 资源留给其他重要应用程序任务使用。不仅如此，其性能还能达到甚至超越昂贵的基于 CPU 和 GPU 的转码方案。