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FreshToHome

印度卓越的生鲜电商平台 FreshToHome 与云计算领域优秀的合作伙伴携手，共同推动业务迈向未来。

FreshtoHome 徽标

位置

印度卡纳塔克邦班加罗尔
freshtohome.com

行业

商业

重要影响

  • 具成本效益的开源技术栈
  • 灵活利用现有 IT 投资
  • 进一步挖掘新技术价值

解决方案

云计算
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一站式生活用品商城

自 2015 年成立以来，FreshToHome 从一家仅有 8 名员工的初创企业，逐渐成长为拥有 5,000 名员工和备受信赖的全渠道生鲜平台。该公司最初专注于提供鲜肉与鲜鱼，其成功源于对品牌承诺的坚定恪守：“100% 新鲜，0% 化学添加”的品牌承诺是其制胜之道。FreshToHome 的经营网络已覆盖 160 个城市（印度 154 个，其余在中东），经营的产品也扩展到禽肉、羊肉、蔬菜和乳制品等。该公司还通过实体店进军全渠道零售。随着公司规模的不断扩大，为确保实现经济高效和稳定的运营，该公司决定采用 Akamai 云计算。

确保无缝、不间断的运营

首席执行官 Shan Kadavil 在推出 FreshToHome 时，他的愿景是打造印度本土的 Whole Foods（一家以天然和有机食品为主打的全球零售商）。不仅如此，他还希望提供最新鲜、最健康的肉类和鱼类。

在传统市场中，渔民和养殖户往往将产品售卖给中间商，而这些中间商会使用化学物质来延长鱼类和肉类的保质期。FreshToHome 通过消除中间商环节，打破了这种模式。该公司不依赖化学物质，而是迅速将鱼类和肉类直接运送至仓库，并通过精心维护的冷链体系，将其运至配送中心。通过这种流程，从采购到送达客户家门，仅需 24 小时至 36 小时。快速送货加上可将生鲜产品的温度保持在 0°C 至 4°C 之间的可控冷鲜技术，保证了产品的卓越新鲜度。

为了推动这一创新模式，并确保在广大且地理分布广泛的区域内实现顺畅运营和持续供应，FreshToHome 高度依赖于技术支持。该公司采用名为 Commodities Exchange 的专利人工智能技术，使渔民和养殖户能够通过电子拍卖方式将产品直接销售给 FreshToHome。在后端，智能系统可预测产品需求并确定最佳价格点。每个配送中心均配备专属的软件和物联网 (IoT) 设备，并且这些设备均与该公司的中央网络互连。此外，每月有超过 200 万客户通过 FreshToHome 的应用程序购物。

FreshToHome 的消费者首席技术官 Saurabh Odhyan 表示：“为了充分降低浪费，我们必须确保库存的可追溯性并建立起正确的预测模型。”随着业务的快速增长，库存在其中发挥着至关重要的作用，FreshToHome 急需一个合适的云计算平台来满足其不间断运营的需求。

借助云计算迈向未来

在过去十年间，FreshToHome 的业务规模实现了近四倍的增长，急需找到一个合适的云计算平台来助其迈向未来。为了支持其分布在多个地点的大规模分布式系统，该公司选择了 Akamai 云计算平台。在解释这一决定时，Odhyan 表示：“Akamai 平台展现出了显著的成本效益，其透明的定价模式消除了基于使用量的隐藏费用。这使得我们在部署多个实例时，能够精确地知道我们的开支。”

云端无界，运营无拘无束

目前，FreshToHome 已将其全部基础架构委托给 Akamai 云计算平台进行托管。Odhyan 表示，Akamai 平台提供了该公司所需的便携式架构。他举了一个例子，FreshToHome 构建了一个定制数据管道，以收集来自其应用程序和各种操作系统的数据。该公司对这些数据进行整合和处理，进而提炼出有价值的见解，助力 FreshToHome 优化业务运营并实现业务扩展。

他补充说：“如果没有独立和分布式 Akamai 平台，我们可能无法实现无缝且迅速的原始数据访问，也无法从我们专有系统的数据中获得见解。”

推动成功业务的持续发展

FreshToHome 在实现运营盈利的基础上，仍持续寻求扩大市场份额。该公司计划利用最新一轮融资，扩大全渠道业务，并进一步发展在 160 个市场的业务布局。

为了保障跨渠道客户体验的一致性，该公司已经统一了其在云端运行和连接运营系统的方式。展望未来，FreshToHome 期待发掘更多利用 Akamai 平台的方式。Odhyan 总结道：“我们非常看好使用 Akamai 的分布式云计算平台来进一步提升我们的后端流程效率。”

FreshToHome 简介

自 2015 年成立以来，FreshToHome 已成为印度基于应用程序的卓越零售商，专注于提供新鲜、无化学物质的海鲜、家禽和肉类，并提供送货上门服务。其产品种类齐全，包括鸡肉、鸡胸肉、鸭肉、鸭蛋，维戈瓦鸭、羊肉、羔羊肉、羊排、山羊肉和山羊肉末。此外，该公司还供应各种淡水鱼、海鱼、酸辣酱和面糊。该公司还提供移动端应用程序，用户可以在 Apple App Store 和 Google Play Store 中下载。

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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