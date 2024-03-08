首席执行官 Shan Kadavil 在推出 FreshToHome 时，他的愿景是打造印度本土的 Whole Foods（一家以天然和有机食品为主打的全球零售商）。不仅如此，他还希望提供最新鲜、最健康的肉类和鱼类。

在传统市场中，渔民和养殖户往往将产品售卖给中间商，而这些中间商会使用化学物质来延长鱼类和肉类的保质期。FreshToHome 通过消除中间商环节，打破了这种模式。该公司不依赖化学物质，而是迅速将鱼类和肉类直接运送至仓库，并通过精心维护的冷链体系，将其运至配送中心。通过这种流程，从采购到送达客户家门，仅需 24 小时至 36 小时。快速送货加上可将生鲜产品的温度保持在 0°C 至 4°C 之间的可控冷鲜技术，保证了产品的卓越新鲜度。

为了推动这一创新模式，并确保在广大且地理分布广泛的区域内实现顺畅运营和持续供应，FreshToHome 高度依赖于技术支持。该公司采用名为 Commodities Exchange 的专利人工智能技术，使渔民和养殖户能够通过电子拍卖方式将产品直接销售给 FreshToHome。在后端，智能系统可预测产品需求并确定最佳价格点。每个配送中心均配备专属的软件和物联网 (IoT) 设备，并且这些设备均与该公司的中央网络互连。此外，每月有超过 200 万客户通过 FreshToHome 的应用程序购物。

FreshToHome 的消费者首席技术官 Saurabh Odhyan 表示：“为了充分降低浪费，我们必须确保库存的可追溯性并建立起正确的预测模型。”随着业务的快速增长，库存在其中发挥着至关重要的作用，FreshToHome 急需一个合适的云计算平台来满足其不间断运营的需求。