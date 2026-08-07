Apiiro 将告警以及与风险相关的上下文传递给相关的代码负责人，辅之以 API Security 提供的切实可行的修复建议。Apiiro 拥有深厚的代码背景知识，而 API Security 则可以提供对运行时中 API 行为和威胁的洞察，两者的结合可以帮助开发人员更准确地确定风险的可能性和影响。这样一来，他们可以确定业务关键型 API 风险的优先级。

Plotnik 表示：“Akamai 和 Apiiro 强强联手，使得企业可以战略性地减少风险，同时节省宝贵的时间并满足其 SLA。”安全团队可以减少花费在追溯负责的开发人员和请求紧急修复上的时间。此外，借助对 API 威胁的清晰洞察，开发人员可以更快地修复问题。

Plotnik 总结道：“我们将 Apiiro 的深度代码分析所获得的洞察，与 Akamai API Security 提供的对运行时 API 安全性洞察相结合，为客户提供了所需的背景信息，让他们能够确定重要 API 风险的优先顺序、进行修复和预防风险。”