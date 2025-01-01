Was ist eine Firewall?

Es gibt verschiedene Arten von Firewalls, jeweils mit eigenen Methoden zur Verwaltung des Netzwerktraffic und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien. Firewalls mit Paketfiltern oder mit statusgesteuerten Inspektionsfunktionen, Proxy-Firewalls und Firewalls der nächsten Generation (Next-Generation Firewalls, NGFWs) bieten jeweils unterschiedliche Schutzstufen und Funktionen. Um die richtige Firewall für Ihre Netzwerkumgebung auszuwählen, müssen Sie die Unterschiede zwischen diesen Typen kennen.

Firewalls mit Paketfiltern arbeiten auf der Netzwerkebene des OSI-Modells (Open Systems Interconnection) und filtern den Traffic anhand von IP-Adressen, Portnummern und Protokolltypen. Sie sind einfach und effizient, bieten jedoch möglicherweise nicht das gleiche Maß an Sicherheit wie höher entwickelte Firewalls.

Firewalls mit statusgesteuerten Inspektionsfunktionen hingegen enthalten Kontextinformationen zu aktiven Verbindungen, um mit diesen Informationen fundiertere Entscheidungen über das Zulassen oder Blockieren von Traffic zu treffen. Dadurch können sie effektiver komplexe Angriffe erkennen und blockieren.

Proxy-Firewalls, auch als Gateways auf Anwendungsebene bezeichnet, operieren auf der Anwendungsebene des OSI-Modells. Sie dienen als Vermittler zwischen Clients und Servern und untersuchen und filtern den Traffic auf einer tieferen Ebene. Proxy-Firewalls ermöglichen auch eine detailliertere Kontrolle über den Netzwerktraffic und sind besonders nützlich für den Schutz vor Angriffen auf Anwendungsebene und Malware. Sie können aber zusätzliche Latenz verursachen, und ihre Verwaltung erfordert unter Umständen mehr Ressourcen.

Firewalls der nächsten Generation (NGFWs) stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Firewall-Technologie dar. Diese Firewalls kombinieren herkömmliche Firewall-Funktionen mit erweiterten Bedrohungsschutzfunktionen wie Deep Packet Inspection (DPI), Intrusion Prevention Systems (IPS) und Malware-Abwehr. NGFWs bewältigen die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der Cyberbedrohungen, indem sie umfassende und dynamische Sicherheitslösungen bereitstellen. Sie sind besonders effektiv in Cloudumgebungen und Rechenzentren, in denen fortschrittlicher Bedrohungsschutz von entscheidender Bedeutung ist.