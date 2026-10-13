Depuis sa fondation en 2010, G2A.COM est devenu le plus grand site de vente mondial dédié au divertissement digital, comptant plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 135 millions de produits vendus jusqu'à présent. G2A.COM fait le lien entre acheteurs et vendeurs dans le monde entier et propose une variété de produits : des clés de jeu aux codes d'activation, en passant par les logiciels et les cartes-cadeaux. C'est la plateforme de référence pour les gamers et les utilisateurs à la recherche de divertissement digital de haute qualité à des prix attractifs. Face au développement rapide de son activité, G2A.COM s'est associé à Akamai pour améliorer la vitesse et la sécurité de son site de vente et offrir une expérience fluide aux utilisateurs du monde entier.
« Grâce au soutien d'Akamai, G2A.COM conserve sa position de leader en matière d'expérience de divertissement digital sécurisée, rapide et fiable, touchant des millions d'utilisateurs dans le monde entier. »— Konrad Rudy, responsable de la technologie
Du divertissement pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier
Une entreprise en pleine croissance avec des exigences mondiales
Avec sa plateforme de communication « Gate 2 Adventure », G2A.COM s'est donné pour mission de continuer à fournir le site de vente le plus fiable et le plus complet au monde en matière de divertissement digital. Depuis sa fondation, l'entreprise s'est continuellement transformée pour développer sa portée et faire le lien entre des milliers de vendeurs vérifiés et des millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays. À mesure que la plateforme a pris de l'ampleur, G2A.COM a été confronté à de nouvelles situations, notamment lorsqu'il s'agissait de distribuer rapidement du contenu sûr à des utilisateurs à travers le monde.
« Au cours de notre expansion fulgurante, nous avons conquis de nouveaux marchés, dont les États-Unis qui sont l'un des plus importants marchés pour nous. Nos centres de données étant décentralisés, nous avions besoin d'un moyen de garantir un accès encore plus rapide pour les utilisateurs du monde entier, sans compromettre la fiabilité et les performances », explique Konrad Rudy, responsable de la technologie chez G2A.COM.
Pour répondre à ce besoin et optimiser son infrastructure, l'entreprise a fait appel au réseau mondial de serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai. Ces serveurs ont permis à G2A.COM de distribuer son contenu plus vite aux utilisateurs sur toute la planète, où qu'ils soient.
Résoudre les défis liés à la sécurité grâce aux solutions Akamai
Le renforcement de la sécurité des transactions, la protection des acheteurs et des vendeurs et la préservation des utilisateurs ont toujours été (et demeurent) une priorité absolue pour G2A.COM. « Comme pour tout site de vente en ligne international, plus votre activité prospère et se développe, plus vous attirez l'attention des cybercriminels. Nous ne pouvions pas nous permettre de devenir la cible des attaques DDoS basées sur des botnets », rapporte Konrad Rudy.
Pour atténuer ces menaces, G2A.COM a adopté Akamai App & API Protector. « Assurant l'atténuation des bots et la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) sur plusieurs fronts, App & API Protector fonctionne parfaitement et nous offre la valeur que nous espérions », poursuit-il.
Pour consolider encore davantage les défenses contre ces menaces, G2A.COM a mis en œuvre Akamai Bot Manager, une solution spécialement conçue pour éviter les attaques DDoS de botnets et préserver les chemins de transaction sensibles. Bot Manager a permis à G2A.COM de renforcer la sécurité de son site de vente en ciblant les bots qui tentent d'attaquer le panier et la passerelle de paiement, ce qui a permis d'éliminer les activités frauduleuses.
« Bot Manager a joué son rôle à merveille. Il nous a fourni une plus grande visibilité sur le trafic de bots, nous permettant de mieux sécuriser nos systèmes », ajoute Konrad Rudy.
Offrir rapidement la meilleure qualité d'image
Sachant que les images ont une influence majeure dans l'expérience de divertissement digital, G2A.COM a développé une solution pour gérer les images et leur diffusion. Cependant, l'entreprise s'est rendu compte que sa solution n'atteignait pas les mêmes résultats que les solutions dédiées et prêtes à l'emploi. L'entreprise souhaitant offrir des impacts de haute qualité sans affecter les performances pour les utilisateurs, elle a choisi de mettre en œuvre Akamai Image & Video Manager.
Selon Konrad Rudy, « la solution Akamai fournit rapidement la plus haute qualité d'image sur chaque terminal. Grâce à l'amélioration des performances de notre infrastructure en déléguant la diffusion d'images à Akamai, les utilisateurs finaux bénéficient d'une meilleure expérience. »
Améliorer l'expérience utilisateur grâce à des informations en temps réel
Une fois que l'entreprise a amélioré la sécurité de son site de vente et la diffusion d'images, G2A.COM a porté son attention sur les performances de la plateforme. L'entreprise employait divers outils pour recueillir les commentaires de ses utilisateurs, vérifier les SLA et surveiller les performances, mais elle n'avait pas de moyen de comprendre les performances de son site de vente en temps réel du point de vue de l'utilisateur dans toutes les zones géographiques.
Après avoir évalué différents outils, elle a opté pour Akamai mPulse, l'outil de surveillance des utilisateurs réels d'Akamai. Grâce à mPulse, G2A.COM a obtenu des commentaires en temps réel sur les performances des nouvelles fonctionnalités du site de vente. L'entreprise a ainsi pu offrir des expériences utilisateur optimisées pour le développement de son site de vente dans le monde entier.
« Auparavant, nous n'analysions les performances que du point de vue de nos systèmes internes (bases de données, applications, etc.). mPulse a mis l'accent sur le point de vue de l'utilisateur, ce qui nous a permis de comprendre l'impact des nouvelles fonctionnalités et mises à jour », explique Konrad Rudy.
Avec mPulse, G2A.COM a pu mesurer des indicateurs critiques tels que les taux de conversion, les temps de chargement et les Core Web Vitals du côté utilisateur. Ces informations en temps réel permettront à l'entreprise de s'améliorer en permanence, d'assurer de meilleures performances et, à terme, d'augmenter les bénéfices de l'entreprise.
Un partenariat fondé sur la confiance à l'international
En tant que leader mondial reconnu par plus de 35 millions d'utilisateurs, G2A.COM recherchait un partenaire offrant une fiabilité, une portée mondiale et une expérience équivalentes. Le partenariat avec Akamai répondait à ces critères, permettant à l'entreprise de se concentrer sur l'évolution de son activité, l'expansion de son site de vente et sa croissance à l'échelle mondiale. « Notre collaboration de longue date nous apporte la confiance, les avantages et la fiabilité inégalée dont nous avons besoin pour protéger notre communauté et renforcer notre position sur le marché. Les solutions Akamai sont essentielles pour nous aider à maintenir les plus hauts niveaux de service et de sécurité. Nous contrôlons les risques de fraude, protégeons nos utilisateurs et leur offrons la meilleure expérience en ligne possible », conclut Konrad Rudy.
À propos de G2A.COM
G2A.COM est le site de vente de divertissement digital le plus grand et le plus fiable au monde, où plus de 35 millions de personnes issues de 180 pays ont acheté plus de 135 millions de produits. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 90 000 offres digitales (des jeux, des DLC, des éléments de jeu, ainsi que des articles divers tels que des cartes-cadeaux, des abonnements, des logiciels ou des formations en ligne) proposées par des vendeurs du monde entier. G2A.COM occupe une position de leader dans le domaine de la sécurité en ligne. En effet, l'entreprise a reçu le prestigieux « Best Merchant Team of the Year » des American CNP Awards en matière de cybersécurité et de lutte contre la fraude, aux côtés d'entreprises telles que Microsoft, Barclays Bank et First Data.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.