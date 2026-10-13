Avec sa plateforme de communication « Gate 2 Adventure », G2A.COM s'est donné pour mission de continuer à fournir le site de vente le plus fiable et le plus complet au monde en matière de divertissement digital. Depuis sa fondation, l'entreprise s'est continuellement transformée pour développer sa portée et faire le lien entre des milliers de vendeurs vérifiés et des millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays. À mesure que la plateforme a pris de l'ampleur, G2A.COM a été confronté à de nouvelles situations, notamment lorsqu'il s'agissait de distribuer rapidement du contenu sûr à des utilisateurs à travers le monde.

« Au cours de notre expansion fulgurante, nous avons conquis de nouveaux marchés, dont les États-Unis qui sont l'un des plus importants marchés pour nous. Nos centres de données étant décentralisés, nous avions besoin d'un moyen de garantir un accès encore plus rapide pour les utilisateurs du monde entier, sans compromettre la fiabilité et les performances », explique Konrad Rudy, responsable de la technologie chez G2A.COM.

Pour répondre à ce besoin et optimiser son infrastructure, l'entreprise a fait appel au réseau mondial de serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai. Ces serveurs ont permis à G2A.COM de distribuer son contenu plus vite aux utilisateurs sur toute la planète, où qu'ils soient.