Sob a sua plataforma de comunicação “Gate 2 Adventure”, a G2A.COM tem a missão de continuar fornecendo o mercado de entretenimento digital mais confiável e abrangente do mundo. Desde a sua fundação, a empresa tem se transformado continuamente para ampliar seu alcance e conectar milhares de vendedores verificados a milhões de usuários em mais de 180 países. À medida que a G2A.COM crescia, ela se deparava com novas circunstâncias, principalmente no que se refere ao fornecimento de conteúdo rápido e confiável para usuários de todo o mundo.

“Durante nossa rápida expansão, estávamos entrando em novos mercados, com os Estados Unidos sendo um dos mais importantes para nós. Como nossos data centers são descentralizados, precisávamos de uma maneira de garantir acesso ainda mais rápido para usuários em todos os lugares, sem comprometer a confiabilidade e o desempenho”, disse Konrad Rudy, Chefe de Tecnologia em G2A.COM.

Para atender a essa necessidade e otimizar sua infraestrutura, a empresa optou pela rede global de servidores de ponta da Akamai. Esses servidores permitiram que a G2A.COM entregasse rapidamente seu conteúdo aos usuários em todo o mundo, independentemente de onde estejam localizados.