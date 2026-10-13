Desde a sua fundação em 2010, G2A.COM tornou-se o maior mercado mundial de entretenimento digital, com mais de 35 milhões de usuários em todo o mundo e mais de 135 milhões de itens vendidos até agora. Conhecido por conectar compradores com vendedores em todo o mundo que oferecem de tudo, desde chaves de jogos e códigos de ativação a software e cartões de presente, o G2A.COM é uma plataforma de acesso para jogadores e usuários que buscam entretenimento digital de excelente preço e alta qualidade. À medida que os negócios se expandiam rapidamente, a G2A.COM fez uma parceria com a Akamai para aumentar a velocidade e a segurança de seu mercado e fornecer uma experiência perfeita para os usuários em todo o mundo.
"Com o suporte da Akamai, a G2A.COM continua a liderar o fornecimento de experiências de entretenimento digital seguras, rápidas e confiáveis para milhões de usuários em todo o mundo."— Konrad Rudy, Chefe de Tecnologia
Entretenendo milhões em todo o mundo
Um negócio em crescimento com demandas globais
Sob a sua plataforma de comunicação “Gate 2 Adventure”, a G2A.COM tem a missão de continuar fornecendo o mercado de entretenimento digital mais confiável e abrangente do mundo. Desde a sua fundação, a empresa tem se transformado continuamente para ampliar seu alcance e conectar milhares de vendedores verificados a milhões de usuários em mais de 180 países. À medida que a G2A.COM crescia, ela se deparava com novas circunstâncias, principalmente no que se refere ao fornecimento de conteúdo rápido e confiável para usuários de todo o mundo.
“Durante nossa rápida expansão, estávamos entrando em novos mercados, com os Estados Unidos sendo um dos mais importantes para nós. Como nossos data centers são descentralizados, precisávamos de uma maneira de garantir acesso ainda mais rápido para usuários em todos os lugares, sem comprometer a confiabilidade e o desempenho”, disse Konrad Rudy, Chefe de Tecnologia em G2A.COM.
Para atender a essa necessidade e otimizar sua infraestrutura, a empresa optou pela rede global de servidores de ponta da Akamai. Esses servidores permitiram que a G2A.COM entregasse rapidamente seu conteúdo aos usuários em todo o mundo, independentemente de onde estejam localizados.
Lidando com desafios de segurança com as soluções da Akamai
Aumentar a segurança das transações, proteger compradores e vendedores e proteger os usuários sempre foi (e permanece) uma prioridade máxima em G2A.COM. “Assim como em qualquer empresa online global, quanto maior for seu sucesso e crescimento, mais você atrairá a atenção de cibercriminosos. Não podíamos deixar que nosso website fosse afetado por ataques de DDoS impulsionados por botnets”, afirma Rudy.
Para mitigar esses riscos, a G2A.COM adotou o Akamai App & API Protector. “Ao oferecer recursos de mitigação de bots e proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS) em várias frentes, o App & API Protector funcionou bem e concretizou o valor que esperávamos”, continua Rudy.
Para fortalecer ainda mais as defesas contra essas ameaças, a G2A.COM implementou o Akamai Bot Manager, uma solução especificamente projetada para evitar ataques DDoS de botnet e proteger caminhos de transações confidenciais. O Bot Manager permitiu que a G2A.COM melhorasse a segurança de seu mercado, direcionando os bots que tentam atacar o carrinho de compras e o gateway de pagamento, ajudando assim a eliminar atividades fraudulentas.
“O Bot Manager foi extremamente bem-sucedido. Ao nos oferecer maior visibilidade do tráfego de bots, conseguimos proteger ainda mais nossos sistemas”, explicou Rudy.
Oferecendo rapidamente a melhor qualidade de imagem
Com o conhecimento de que as imagens desempenham um papel crucial na experiência de entretenimento digital, a G2A.COM desenvolveu uma solução para gerenciar imagens e sua entrega. No entanto, a empresa percebeu que sua solução não poderia fornecer os mesmos resultados que as soluções prontas para uso. Como a empresa queria proporcionar resultados de alta qualidade sem degradar o desempenho para os usuários, ela optou por implementar o Akamai Image & Video Manager.
De acordo com Rudy, “A solução Akamai entrega rapidamente a melhor e mais alta qualidade de imagem para cada dispositivo. Os usuários finais têm uma experiência aprimorada, pois melhoramos o desempenho da nossa infraestrutura transferindo a entrega de imagens para a Akamai.”
Melhorar as experiências do usuário com insights em tempo real
Depois que a empresa melhorou a segurança de sua plataforma de mercado e a entrega de imagens, a G2A.COM passou a se concentrar no desempenho da plataforma. Ela estava usando uma variedade de ferramentas para coletar feedback de seus usuários, verificar SLAs e monitorar o desempenho, mas não tinha uma maneira de entender o desempenho em tempo real de seu mercado a partir da perspetiva do usuário em todas as regiões geográficas.
Depois de avaliar uma variedade de ferramentas, a empresa decidiu implementar o mPulse da Akamai, a ferramenta de monitoramento de usuário real da Akamai. Com o mPulse implementado, G2A.COM obteve feedback em tempo real sobre o desempenho de novos recursos do mercado. Como resultado, a empresa conseguiu fornecer experiências otimizadas aos usuários ao distribuir seu mercado em todo o mundo.
“Anteriormente, só vimos o desempenho da perspetiva de nossos sistemas internos — bancos de dados, aplicações etc. O mPulse colocou a perspectiva do utilizador em foco, ajudando-nos a compreender o impactos das novas funcionalidades e atualizações”, explicou Rudy.
Com o mPulse, a G2A.COM pode avaliar métricas fundamentais, como as taxas de conversão, os tempos de carregamento e os Core Web Vitals com base na experiência dos usuários. Esse insight em tempo real permitirá que a empresa melhore continuamente, impulsione um melhor desempenho e, por fim, aumente os lucros dos negócios.
Uma parceria baseada na confiança global
Como líder global com a confiança de mais de 35 milhões de usuários, a G2A.COM buscou um parceiro com a mesma confiabilidade, alcance global e experiência. A parceria com a Akamai atendeu a essa necessidade, permitindo que a empresa se concentrasse em expandir os negócios, ampliar seu marketplace e crescer globalmente. “Nossa longa colaboração nos proporciona a confiança, os benefícios e a confiabilidade inigualável necessários para proteger nossa comunidade e fortalecer nossa posição no mercado. As soluções da Akamai são essenciais para nos ajudar a manter os mais altos níveis de serviço e segurança. Estamos lidando com os riscos de fraude, protegendo nossos usuários e proporcionando a eles a melhor experiência on-line possível”, concluiu Rudy.
Sobre a G2A.COM
A G2A.COM é o maior e mais confiável mercado de entretenimento digital do mundo, onde mais de 35 milhões de pessoas de 180 países compraram mais de 135 milhões de itens. Os usuários podem escolher entre mais de 90 mil ofertas digitais — incluindo jogos, DLCs e itens inclusos nos jogos, bem como itens não relacionados a jogos, como cartões-presente, assinaturas, software ou e-learning — oferecidas por vendedores no mundo todo. A G2A.COM lidera em segurança online, premiada com o prestigiado American CNP Award for the Best Merchant Team of the Year in Anti-Fraud and Cybersecurity, juntamente com empresas como Microsoft, Barclays Bank e First Data.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.