Desde su fundación en 2010, G2A.COM se ha convertido en el mercado más grande del mundo de entretenimiento digital, con más de 35 millones de usuarios a nivel global y más de 135 millones de artículos vendidos hasta la fecha. Se trata de una plataforma de referencia para jugadores que buscan un entretenimiento digital de alta calidad a buen precio. Es famosa por conectar a compradores y vendedores de todo el mundo, que ofrecen desde claves de juegos y códigos de activación hasta soluciones de software y tarjetas de regalo. Ante el rápido crecimiento de la empresa, G2A.COM decidió asociarse con Akamai para mejorar la velocidad y la seguridad de su plataforma, y así ofrecer una experiencia fluida a sus usuarios de todo el mundo.
"Con el apoyo de Akamai, G2A.COM sigue liderando la oferta de experiencias de entretenimiento digital seguras, rápidas y fiables para millones de usuarios en todo el mundo".— Konrad Rudy, responsable de tecnología
Entretenimiento para millones de personas en todo el mundo
Una empresa en crecimiento con necesidades globales
G2A.COM cuenta con una plataforma de comunicación, "Gate 2 Adventure", con el objetivo de seguir ofreciendo el mercado de entretenimiento digital más fiable y completo del mundo. Desde su fundación, la empresa no ha parado de transformarse para ampliar su alcance y conectar a miles de vendedores verificados con millones de usuarios en más de 180 países. A medida que G2A.COM crecía, se iba enfrentando a nuevos retos, especialmente a la hora de distribuir contenido de forma rápida y fiable a usuarios de todo el mundo.
"Nuestra rápida expansión nos llevó a nuevos mercados, entre los que destacó el estadounidense. Como nuestros centros de datos están descentralizados, necesitábamos una forma de garantizar un acceso aún más rápido para los usuarios en cualquier lugar, sin comprometer la fiabilidad ni el rendimiento", afirma Konrad Rudy, responsable de tecnología de G2A.COM.
Para abordar esta necesidad y optimizar la infraestructura, la empresa recurrió a la red global de servidores del Edge de Akamai. Estos servidores permitieron que G2A.COM distribuyera rápidamente su contenido a usuarios de todo el mundo, independientemente de su ubicación.
Gestión de los desafíos de seguridad con las soluciones de Akamai
G2A.COM siempre ha priorizado mejorar la seguridad en las transacciones y proteger a todos los usuarios, tanto a compradores como a vendedores. "Cuanto más éxito acumulan y más grandes son los negocios online de alcance global, más atraen la atención de los ciberdelincuentes. No podíamos permitirnos que nuestro sitio se viera afectado por ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) perpetrados por botnets", dijo Rudy.
Para mitigar estas amenazas, G2A.COM implementó Akamai App & API Protector. "Gracias a su mitigación de bots y su protección ante DDoS en varios frentes, App & API Protector ha dado buenos resultados y aportado el valor que esperábamos", continuó Rudy.
Para reforzar aún más las defensas contra estas amenazas, G2A.COM implementó Akamai Bot Manager, una solución diseñada específicamente para evitar ataques DDoS de botnets y proteger rutas de transacciones confidenciales. Con esta solución, la empresa mejoró la seguridad de su mercado centrándose en los bots que intentaban atacar el carro de la compra y la pasarela de pago, lo que ayudó a eliminar las actividades fraudulentas.
"Bot Manager fue un éxito rotundo. Como nos daba una mayor visibilidad del tráfico de bots, nos permitió proteger aún mejor nuestros sistemas", explica Rudy.
La mejor calidad de imagen a alta velocidad
Como la imagen es una parte fundamental en la experiencia de entretenimiento digital, G2A.COM desarrolló una solución para gestionar las imágenes y su distribución. No obstante, la empresa se dio cuenta de que esta no podía ofrecer los mismos resultados que las soluciones diseñadas con fines específicos, ya listas para usar. Como la empresa buscaba una alta calidad que no comprometiera el rendimiento para los usuarios, decidió implementar Image & Video Manager de Akamai.
Según Rudy, "La solución de Akamai distribuye rápidamente una imagen de la mejor calidad en todos los dispositivos. Transferir la distribución de imágenes a Akamai nos ha servido para optimizar el rendimiento de nuestra infraestructura, lo que acaba mejorando la experiencia de los usuarios finales.
Mejora de la experiencia de usuario con información en tiempo real
Tras mejorar la seguridad en su mercado y la distribución de imágenes, G2A.COM centró sus esfuerzos en el rendimiento de la plataforma. Había estado utilizando diversas herramientas para recopilar comentarios de los usuarios, verificar los acuerdos de nivel de servicio y supervisar el rendimiento, pero no tenía las capacidades necesarias para conocer el rendimiento en tiempo real de la plataforma para los usuarios de todas las zonas geográficas.
Tras evaluar una serie de herramientas, la empresa decidió implementar Akamai mPulse, la solución de supervisión de usuarios reales de Akamai. Gracias a mPulse, G2A.COM puede ver comentarios en tiempo real sobre el rendimiento de las nuevas funciones de la plataforma. Desde su implantación, la empresa ha ido ofreciendo experiencias de usuario optimizadas según extendía su mercado en todo el mundo.
"Antes solo controlábamos el rendimiento de nuestros sistemas internos: bases de datos, aplicaciones, etc. Con mPulse, conocemos la perspectiva del usuario, lo que nos ha ayudado a conocer el impacto de las nuevas funciones y actualizaciones", explicó Rudy.
Gracias a mPulse, G2A.COM controla métricas críticas como las tasas de conversión, los tiempos de carga y Core Web Vitals desde el punto de vista de los usuarios. Esta información en tiempo real permitirá a la empresa mejorar continuamente, mejorar el rendimiento y, en última instancia, aumentar los beneficios empresariales.
Una colaboración basada en la confianza global
Como líder mundial en el que confían más de 35 millones de usuarios, G2A.COM buscó un partner con la misma fiabilidad, alcance global y experiencia. Akamai cumplía con estas expectativas, lo que permitió a la empresa centrarse en ampliar el negocio, ampliar su mercado y crecer a nivel mundial. "Esta larga colaboración genera una confianza, unos beneficios y una fiabilidad sin precedentes, que son esenciales para proteger a nuestra comunidad y fortalecer nuestra posición en el sector. Las soluciones de Akamai son fundamentales para mantener unos servicios y una seguridad del más alto nivel. Estamos abordando los riesgos de fraude, protegiendo a nuestros usuarios y ofreciéndoles la mejor experiencia online posible", concluyó Rudy.
Acerca de G2A.COM
G2A.COM es el mercado de entretenimiento digital más grande y fiable del mundo, con más de 35 millones de usuarios de 180 países y más de 135 millones de artículos vendidos. Los usuarios pueden elegir entre más de 90 000 ofertas digitales, incluidos juegos, artículos dentro de estos o contenido descargable (DLC), además de otros productos como tarjetas de regalo, suscripciones, software o formaciones online, todos ellos ofertados por vendedores de todo el mundo. G2A.COM es líder en seguridad online y ha ganado el prestigioso premio de American CNP al mejor equipo comercial del año en materia de ciberseguridad y antifraude, junto con empresas como Microsoft, Barclays Bank y First Data.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.