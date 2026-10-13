G2A.COM cuenta con una plataforma de comunicación, "Gate 2 Adventure", con el objetivo de seguir ofreciendo el mercado de entretenimiento digital más fiable y completo del mundo. Desde su fundación, la empresa no ha parado de transformarse para ampliar su alcance y conectar a miles de vendedores verificados con millones de usuarios en más de 180 países. A medida que G2A.COM crecía, se iba enfrentando a nuevos retos, especialmente a la hora de distribuir contenido de forma rápida y fiable a usuarios de todo el mundo.

"Nuestra rápida expansión nos llevó a nuevos mercados, entre los que destacó el estadounidense. Como nuestros centros de datos están descentralizados, necesitábamos una forma de garantizar un acceso aún más rápido para los usuarios en cualquier lugar, sin comprometer la fiabilidad ni el rendimiento", afirma Konrad Rudy, responsable de tecnología de G2A.COM.

Para abordar esta necesidad y optimizar la infraestructura, la empresa recurrió a la red global de servidores del Edge de Akamai. Estos servidores permitieron que G2A.COM distribuyera rápidamente su contenido a usuarios de todo el mundo, independientemente de su ubicación.