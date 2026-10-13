G2A.COM은 2010년 설립 이래 전 세계 3500만 명 이상의 사용자 및 1억 3500만 개 이상의 판매 상품을 기록하며 세계 최대 디지털 엔터테인먼트 마켓플레이스로 성장했습니다. 게임 키, 활성화 코드, 소프트웨어, 상품권 등 다양한 제품을 제공하는 전 세계 판매자와 구매자를 연결하는 플랫폼으로, 게이머와 고품질 디지털 엔터테인먼트를 찾는 사용자들의 필수 플랫폼으로 자리매김했습니다. 비즈니스가 빠르게 확장됨에 따라 G2A.COM은 Akamai와 협력해 마켓플레이스의 속도와 보안을 강화하고 전 세계 사용자에게 원활한 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
"Akamai의 지원을 통해 G2A.COM은 전 세계 수백만 사용자에게 안전하고 빠르며 신뢰할 수 있는 디지털 엔터테인먼트 경험을 제공하며 선도적인 위치를 유지하고 있습니다."— 콘래드 루디(Konrad Rudy), 기술 책임자
전 세계 수백만 사용자에게 즐거움을 선사합니다
글로벌 수요를 충족하며 성장하는 비즈니스
G2A.COM은 "Gate 2 Adventure" 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 세계에서 가장 신뢰할 수 있고 포괄적인 디지털 엔터테인먼트 마켓플레이스를 계속 제공하기 위해 노력하고 있습니다. G2A.COM은 설립 이래 지속적으로 변모해 왔으며, 180여 개국에서 수천 명의 검증된 판매자와 수백만 명의 사용자를 연결해 왔습니다. G2A.COM은 성장함에 따라 새로운 도전 과제에 직면했으며, 특히 전 세계 사용자에게 빠르고 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 제공하는 것이 가장 중요한 과제였습니다.
G2A.COM의 기술 책임자 콘래드 루디(Konrad Rudy)는 "급속한 확장 과정에서 새로운 시장에 진출했으며, 미국은 가장 중요한 시장 중 하나였습니다. 데이터 센터가 분산되어 있기 때문에 신뢰성과 성능을 저하시키지 않으면서 전 세계 사용자에게 더 빠른 접속을 보장하는 방법이 필요했습니다."라고 말했습니다.
G2A.COM은 요구사항을 해결하고 인프라를 최적화하기 위해 Akamai의 글로벌 엣지 서버 네트워크를 활용했습니다. G2A.COM은 Akamai의 서버를 사용해 전 세계 사용자에게 위치에 관계없이 콘텐츠를 빠르게 전달할 수 있었습니다.
Akamai 솔루션으로 보안 과제 해결
거래 보안 강화, 구매자와 판매자 보호, 사용자 안전 확보는 항상(그리고 여전히) G2A.COM의 최우선 과제입니다. 루디는 "글로벌 온라인 기업으로서 성공과 규모가 커질수록 사이버 범죄자의 주목을 받게 됩니다. 봇넷 기반 DDoS 공격으로 사이트가 영향을 받으면 안 됐습니다."라고 설명했습니다.
G2A.COM은 이러한 위협을 방어하기 위해 Akamai App & API Protector를 도입했습니다. 루디는 "봇 방어 및 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 보호를 다각도로 제공하는 App & API Protector는 잘 작동했으며 기대했던 가치를 제공했습니다."라고 덧붙였습니다.
G2A.COM은 이러한 위협에 대한 방어를 더욱 강화하기 위해 봇넷 DDoS 공격을 방지하고 민감한 거래 경로를 보호하도록 특별히 설계된 솔루션인 Akamai Bot Manager를 구축했습니다. Bot Manager는 쇼핑 카트와 결제 게이트웨이를 공격하려는 봇을 표적으로 삼아 G2A.COM의 마켓플레이스 보안을 강화해 사기 활동을 제거하는 데 도움을 주었습니다.
루디는 "Bot Manager는 매우 성공적이었습니다. 봇 트래픽에 대한 더 큰 가시성을 제공함으로써 시스템 보안을 더욱 강화할 수 있었습니다."라고 설명했습니다.
최고의 이미지 품질을 신속하게 제공
디지털 엔터테인먼트 경험에서 이미지가 중요한 역할을 한다는 점을 인식한 G2A.COM은 이미지 관리 및 전송을 위한 솔루션을 개발했습니다. 그러나 해당 솔루션이 전용 솔루션과 동일한 결과를 제공하지 못한다는 점을 깨달았습니다. G2A.COM은 사용자의 성능 저하 없이 고품질 이미지를 제공하기 위해 Akamai Image & Video Manager를 도입했습니다.
루디는 말했습니다. "Akamai 솔루션은 각 디바이스에 가장 우수하고 높은 품질의 이미지를 빠르게 제공합니다. Akamai로 이미지 전송을 분산시켜 인프라 성능을 개선함으로써 최종 사용자는 더 나은 경험을 누릴 수 있게 되었습니다."
실시간 인사이트를 통한 사용자 경험 개선
G2A.COM은 마켓플레이스 보안과 이미지 전송을 개선한 후, 플랫폼 성능에 집중했습니다. G2A.COM은 사용자로부터 피드백을 수집하고 SLA를 검증하며 성능을 모니터링하기 위해 다양한 툴을 사용해 왔지만, 지역별 사용자 관점에서 마켓플레이스의 실시간 성능을 이해하는 방법이 부족했습니다.
G2A.COM은 다양한 툴을 평가한 후, Akamai의 실제 사용자 모니터링 툴인 Akamai mPulse를 구축하기로 결정했습니다. G2A.COM은 mPulse를 도입한 후, 새로운 마켓플레이스 기능의 성능에 대한 실시간 피드백을 얻을 수 있었습니다. 그 결과, G2A.COM은 전 세계에 마켓플레이스를 제공하면서 최적화된 사용자 경험을 제공할 수 있게 되었습니다.
루디는 "이전에는 내부 시스템(데이터베이스, 애플리케이션 등)의 관점에서만 성능을 확인할 수 있었습니다. mPulse는 사용자의 관점을 강조해 새로운 기능과 업데이트의 영향을 이해하는 데 도움을 주었습니다."라고 설명했습니다.
G2A.COM은 mPulse를 통해 전환율, 로딩 시간, Core Web Vitals 등 중요한 지표를 사용자의 경험 측면에서 측정할 수 있게 되었습니다. G2A.COM은 이 실시간 인사이트를 통해 지속적으로 개선하고, 성능을 향상시키고, 궁극적으로 비즈니스 수익을 증가시킬 수 있을 것입니다.
글로벌 신뢰를 기반으로 한 파트너십
3500만 명 이상의 사용자로부터 신뢰받는 글로벌 리더로서, G2A.COM은 동일한 신뢰성, 글로벌 확장성, 경험을 갖춘 파트너를 찾았습니다. G2A.COM은 Akamai와의 파트너십을 통해 요구사항을 충족시켜 비즈니스 확장, 마켓플레이스 확대, 글로벌 성장에 집중할 수 있었습니다. 루디는 "장기적인 협업은 커뮤니티를 보호하고 시장에서의 위치를 강화하기 위해 필요한 신뢰, 혜택 그리고 무결점의 신뢰성을 제공합니다. Akamai의 솔루션은 최고 수준의 서비스와 보안을 유지하는 데 필수적입니다. 사기 리스크를 해결하고, 사용자를 보호하고, 최상의 온라인 경험을 제공하고 있습니다."고 결론지었습니다.
G2A.COM 정보
G2A.COM은 180개국에서 3500만 명 이상의 사용자가 1억 3500만 개 이상의 상품을 구매한 세계 최대이자 가장 신뢰받는 디지털 엔터테인먼트 마켓플레이스입니다. 사용자는 전 세계 판매자들이 제공하는 게임, DLC, 인게임 아이템, 상품권, 구독 서비스, 소프트웨어, 이러닝을 포함한 9만개 이상의 디지털 상품 중에서 선택할 수 있습니다. G2A.COM은 온라인 보안 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며 아메리칸 CNP 어워드에서 Microsoft, Barclays Bank, First Data와 함께 사기 방지 및 사이버 보안 분야 최우수 판매자 팀으로 선정되었습니다.
Akamai 소개
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