G2A.COM은 "Gate 2 Adventure" 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 세계에서 가장 신뢰할 수 있고 포괄적인 디지털 엔터테인먼트 마켓플레이스를 계속 제공하기 위해 노력하고 있습니다. G2A.COM은 설립 이래 지속적으로 변모해 왔으며, 180여 개국에서 수천 명의 검증된 판매자와 수백만 명의 사용자를 연결해 왔습니다. G2A.COM은 성장함에 따라 새로운 도전 과제에 직면했으며, 특히 전 세계 사용자에게 빠르고 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 제공하는 것이 가장 중요한 과제였습니다.

G2A.COM의 기술 책임자 콘래드 루디(Konrad Rudy)는 "급속한 확장 과정에서 새로운 시장에 진출했으며, 미국은 가장 중요한 시장 중 하나였습니다. 데이터 센터가 분산되어 있기 때문에 신뢰성과 성능을 저하시키지 않으면서 전 세계 사용자에게 더 빠른 접속을 보장하는 방법이 필요했습니다."라고 말했습니다.

G2A.COM은 요구사항을 해결하고 인프라를 최적화하기 위해 Akamai의 글로벌 엣지 서버 네트워크를 활용했습니다. G2A.COM은 Akamai의 서버를 사용해 전 세계 사용자에게 위치에 관계없이 콘텐츠를 빠르게 전달할 수 있었습니다.