G2A.COMの「Gate 2 Adventure」コミュニケーションプラットフォームは、世界で最も信頼され、包括的なデジタル・エンターテインメント・マーケットプレイスを継続的に提供するという使命を掲げています。設立以来、G2A.COMはリーチを拡大し、数千もの認証済み販売者と180か国以上の数百万人のユーザーをつなぐために、継続的な変革を進めてきました。G2A.COMの成長に伴い、特に世界中のユーザーに高速で信頼性の高いコンテンツを配信する際に、新たな状況が発生しました。

「急速な拡大の中で、新たな市場へ参入するにあたり、米国は非常に重要な市場の1つでした。当社のデータセンターは分散化されているため、信頼性とパフォーマンスを損なうことなく、どこからでもより高速なユーザーアクセスを実現する方法が必要でした」と、G2A.COMのHead of Technologyを務めるKonrad Rudy氏は述べています。

このニーズに対応し、インフラを最適化するために、同社はAkamaiのエッジサーバーのグローバルネットワークを採用しました。このサーバーにより、G2A.COMは、場所に関係なく、世界中のユーザーにコンテンツを迅速に配信できるようになりました。