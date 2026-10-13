G2A.COMは、2010年の設立以来、世界最大のデジタル・エンターテインメント・マーケットプレイスとなり、世界中で3500万人以上のユーザーが、これまでに1億3500万以上のアイテムを購入しています。ゲームキーやアクティベーションコードからソフトウェアやギフトカードまで、あらゆる物を扱う世界中の売り手と買い手をつなぐG2A.COMは、価格と品質に優れたデジタルエンターテインメントを求めるゲーマーやユーザーに最適なプラットフォームです。ビジネスの急速な拡大に伴い、G2A.COMはAkamaiと提携することで、マーケットプレイスとしての対応力とセキュリティを強化し、世界中のユーザーにシームレスな体験を提供しています。
「Akamaiのサポートにより、G2A.COMは世界中の何百万人ものユーザーに、安全で高速かつ信頼性の高いデジタルエンターテインメント体験を提供し続けています」—Konrad Rudy氏、Head of Technology
世界中で数百万人を魅了する
グローバルな需要により成長するビジネス
G2A.COMの「Gate 2 Adventure」コミュニケーションプラットフォームは、世界で最も信頼され、包括的なデジタル・エンターテインメント・マーケットプレイスを継続的に提供するという使命を掲げています。設立以来、G2A.COMはリーチを拡大し、数千もの認証済み販売者と180か国以上の数百万人のユーザーをつなぐために、継続的な変革を進めてきました。G2A.COMの成長に伴い、特に世界中のユーザーに高速で信頼性の高いコンテンツを配信する際に、新たな状況が発生しました。
「急速な拡大の中で、新たな市場へ参入するにあたり、米国は非常に重要な市場の1つでした。当社のデータセンターは分散化されているため、信頼性とパフォーマンスを損なうことなく、どこからでもより高速なユーザーアクセスを実現する方法が必要でした」と、G2A.COMのHead of Technologyを務めるKonrad Rudy氏は述べています。
このニーズに対応し、インフラを最適化するために、同社はAkamaiのエッジサーバーのグローバルネットワークを採用しました。このサーバーにより、G2A.COMは、場所に関係なく、世界中のユーザーにコンテンツを迅速に配信できるようになりました。
Akamaiのソリューションでセキュリティの課題に対処
取引のセキュリティを強化し、買い手と売り手の両方を保護し、ユーザーを守ることは、常に（そして今も）G2A.COMの最優先事項です。「グローバルなオンラインビジネスにおいて、成功し規模が大きくなるにつれて、サイバー犯罪者の注意を引きやすくなります。私たちは、ボットネットによるDDoS攻撃でサイトに影響を与えられることは許されませんでした」とRudy氏は述べています。
このような脅威を緩和するために、G2A.COMはAkamai App & API Protectorを導入しました。「複数のフロントでボット緩和と分散型サービス妨害（DDoS）防御を提供するApp & API Protectorは、期待した価値を十分に発揮しました」とRudy氏は続けました。
これらの脅威に対抗するための防御をさらに強化するために、G2A.COMは、ボットネットDDoS攻撃を防止し、機密性の高いトランザクションパスを保護するために特別に設計されたソリューション、Akamai Bot Managerを実装しました。Bot Managerは、G2A.COMがショッピングカートや決済ゲートウェイを攻撃しようとするボットを標的にすることで、マーケットプレイスのセキュリティを強化し、不正行為を防止することを可能にしました。
「Bot Managerは大きな成功を収めました。ボットトラフィックの可視性を高めることで、システムのセキュリティをさらに強化できました」とRudy氏は説明しています。
最高の画像を迅速に配信
デジタルエンターテインメント体験において画像が重要な役割を果たすことを考慮し、G2A.COMは画像と配信を管理するソリューションを開発しました。しかし、その自社ソリューションが、専用の標準ソリューションと同じ結果を提供できないことに気づきました。ユーザーのパフォーマンスを低下させることなく高水準の効果を実現したいと考えていたため、Akamai Image & Video Managerの実装を選択しました。
Rudy氏は次のように述べています。「Akamaiのソリューションは、各デバイスに最高品質の画像を迅速に配信します。Akamaiへの画像配信をオフロードすることでインフラのパフォーマンスが向上し、エンドユーザーはより良い体験を得ることができます」
リアルタイムの知見でユーザー体験を向上
G2A.COMはマーケットプレイスのセキュリティと画像配信を改善した後は、プラットフォームのパフォーマンスに注目しました。さまざまなツールを使用してユーザーからのフィードバックを収集し、SLAを検証し、パフォーマンスを監視していましたが、ユーザーの視点から見て、マーケットプレイスのリアルタイムパフォーマンスを把握する方法が欠けていました。
さまざまなツールを評価した結果、Akamaiのリアルユーザー監視ツールであるAkamai mPulseの導入を決定しました。mPulseを導入したことにより、G2A.COMは、新しいマーケットプレイス機能のパフォーマンスに関するリアルタイムのフィードバックを得ることができました。その結果として、世界中にマーケットプレイスを提供する際に、最適化されたユーザー体験を提供することができました。
「以前は、社内システム（データベース、アプリケーションなど）の観点からのみパフォーマンスを確認していました。mPulseは、ユーザーの視点を明確にし、新機能やアップデートの影響を理解するのに役立ちました」とRudy氏は説明しています。
mPulseを使用することにより、G2A.COMは、ユーザー側の体験から、コンバージョン率、読み込み時間、Core Web Vitalsなどの重要な指標を測定することができました。このリアルタイムの知見により、G2A.COMは継続的に改善し、パフォーマンスを向上させ、最終的にはビジネス収益を増加させることができます。
グローバルな信頼の上に築かれるパートナーシップ
世界中で3500万人以上のユーザーに信頼されるグローバルリーダーとして、G2A.COMは同等の信頼性、グローバルなリーチ、経験を持つパートナーを探していました。Akamaiとのパートナーシップはこのニーズを満たし、G2A.COMは事業の拡大、マーケットプレイスの拡張、グローバルな成長に集中することができました。「この長期にわたるコラボレーションは、コミュニティを保護し、市場での地位を強化するのに必要な信用、メリット、比類のない信頼性を提供します。Akamaiのソリューションは、最高レベルのサービスとセキュリティを維持するために欠かせません。私たちは、不正リスクに対処し、ユーザーを保護し、可能な限り最高のオンライン体験を提供しています」とRudy氏は結論付けました。
G2A.COMについて
G2A.COMは、世界最大かつ最も信頼されているデジタル・エンターテインメント・マーケットプレイスであり、180か国の3500万人以上が1億3500万個以上のアイテムを購入しています。ユーザーは、ゲーム、DLC、ゲーム内のアイテムなど、90,000以上のデジタル製品から選択できます。また、ギフトカード、サブスクリプション、ソフトウェア、eラーニングなど、世界中の販売業者が販売しているアイテムも選択できます。G2A.COMはオンラインセキュリティのリーダーとしてMicrosoft、Barclays Bank、First Dataなどの企業と共に、不正防止とサイバーセキュリティの分野で年間最優秀マーチャントチームを称える権威あるAmerican CNP Awardを受賞しました。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。