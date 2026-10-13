Migliorare la sicurezza delle transazioni, proteggere acquirenti e rivenditori e salvaguardare gli utenti sono sempre state (e rimangono) priorità principali per G2A.COM. "Come nel caso di qualsiasi azienda che opera online in tutto il mondo, più amplia e ottimizza le sue attività, maggiormente attrae l'attenzione dei criminali informatici. Non potevamo permetterci che eventuali attacchi DDoS sferrati dalle botnet influissero negativamente sul nostro sito", ha affermato Rudy.

Per mitigare queste minacce, G2A.COM ha adottato la soluzione Akamai App & API Protector. "Fornendo una mitigazione dei bot e una protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) su più fronti, App & API Protector ha funzionato bene, fornendo il livello da noi atteso", ha continuato Rudy.

Per rafforzare ulteriormente i sistemi di difesa da queste minacce, G2A.COM ha implementato Akamai Bot Manager, una soluzione specificamente progettata per prevenire gli attacchi DDoS sferrati dalle botnet e per proteggere i percorsi delle transazioni sensibili. Bot Manager ha consentito a G2A.COM di migliorare la sicurezza del suo marketplace prendendo di mira i bot che tentano di attaccare i carrelli degli acquisti e i gateway di pagamento, aiutando così ad eliminare le attività fraudolente.

"Bot Manager si è rilevato un vero successo. Offrendoci una maggiore visibilità sul traffico dei bot, ci ha consentito di migliorare maggiormente i nostri sistemi", ha spiegato Rudy.