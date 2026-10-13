Fin dalla sua fondazione nel 2010, G2A.COM è diventata il marketplace per l'intrattenimento digitale più grande al mondo con oltre 35 milioni di utenti a livello globale e più di 135 milioni di articoli venduti finora. Nota per riuscire a connettere acquirenti e rivenditori di tutto il mondo che offre ogni tipo di prodotti, dalle chiavi ai codici di attivazione dei giochi fino ai programmi software e ai buoni regalo, G2A.COM è un'affidabile piattaforma per giocatori e utenti che cercano un ottimo rapporto qualità-prezzo nell'intrattenimento digitale. Vista la sua rapida espansione aziendale, G2A.COM ha instaurato una partnership con Akamai per migliorare la velocità e la sicurezza del suo marketplace, fornendo, nel contempo, eccellenti experience agli utenti in tutto il mondo.
"Con il supporto di Akamai, G2A.COM continua ad offrire experience di intrattenimento digitale sicure, rapide e affidabili a milioni di utenti in tutto il mondo"- Konrad Rudy, responsabile del reparto Technology
L'intrattenimento per milioni di utenti in tutto il mondo
Un'azienda in crescita con esigenze globali
Tramite la sua piattaforma di comunicazione "Gate 2 Adventure", G2A.COM si propone di continuare a fornire il marketplace per l'intrattenimento digitale più affidabile e completo al mondo. Fin dalla sua fondazione, l'azienda si è continuamente trasformata per ampliare la sua portata, riuscendo a connettere migliaia di rivenditori accertati con milioni di utenti in più di 180 paesi. In seguito alla sua espansione, G2A.COM ha dovuto affrontare nuove situazioni, specialmente per fornire contenuti rapidi e affidabili ad utenti in tutto il mondo.
"Durante la nostra rapida espansione, ci siamo affacciati in nuovi mercati, tra cui uno dei più importanti per noi è stato rappresentato dagli Stati Uniti. Poiché i nostri data center sono decentralizzati, dovevamo trovare un modo per garantire un accesso ancora più rapido agli utenti in tutto il mondo, senza compromettere l'affidabilità e le performance", ha affermato Konrad Rudy, responsabile del reparto tecnologie di G2A.COM.
Per soddisfare queste esigenze e per ottimizzare la sua infrastruttura, l'azienda si è rivolta alla rete globale di edge server offerta da Akamai. Questi server hanno consentito a G2A.COM di distribuire rapidamente i suoi contenuti agli utenti in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro posizione.
Affrontare i problemi legati alla sicurezza con le soluzioni di Akamai
Migliorare la sicurezza delle transazioni, proteggere acquirenti e rivenditori e salvaguardare gli utenti sono sempre state (e rimangono) priorità principali per G2A.COM. "Come nel caso di qualsiasi azienda che opera online in tutto il mondo, più amplia e ottimizza le sue attività, maggiormente attrae l'attenzione dei criminali informatici. Non potevamo permetterci che eventuali attacchi DDoS sferrati dalle botnet influissero negativamente sul nostro sito", ha affermato Rudy.
Per mitigare queste minacce, G2A.COM ha adottato la soluzione Akamai App & API Protector. "Fornendo una mitigazione dei bot e una protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) su più fronti, App & API Protector ha funzionato bene, fornendo il livello da noi atteso", ha continuato Rudy.
Per rafforzare ulteriormente i sistemi di difesa da queste minacce, G2A.COM ha implementato Akamai Bot Manager, una soluzione specificamente progettata per prevenire gli attacchi DDoS sferrati dalle botnet e per proteggere i percorsi delle transazioni sensibili. Bot Manager ha consentito a G2A.COM di migliorare la sicurezza del suo marketplace prendendo di mira i bot che tentano di attaccare i carrelli degli acquisti e i gateway di pagamento, aiutando così ad eliminare le attività fraudolente.
"Bot Manager si è rilevato un vero successo. Offrendoci una maggiore visibilità sul traffico dei bot, ci ha consentito di migliorare maggiormente i nostri sistemi", ha spiegato Rudy.
Fornire rapidamente la migliore qualità delle immagini
Consapevole del ruolo cruciale svolto dalle immagini nelle experience di intrattenimento digitale, G2A.COM ha sviluppato una soluzione di gestione delle immagini e della loro delivery. Tuttavia, l'azienda si è resa conto che la soluzione adottata non riusciva a fornire gli stessi risultati offerti da soluzioni appositamente progettate e pronte all'uso. Poiché l'azienda voleva offrire contenuti di alta qualità senza peggiorare le performance per gli utenti, ha scelto di implementare la soluzione Akamai Image & Video Manager.
Secondo Rudy, "la soluzione di Akamai offre rapidamente le migliori immagini della massima qualità su ogni dispositivo. Gli utenti finali possono usufruire di experience ottimali perché abbiamo migliorato le performance della nostra infrastruttura affidando la delivery delle immagini ad Akamai".
Migliorare le user experience con informazioni in tempo reale
Dopo aver migliorato la sicurezza del suo marketplace e la delivery delle immagini, G2A.COM si è focalizzata sulle performance della sua piattaforma, che utilizzava vari strumenti per raccogliere informazioni dai suoi utenti, verificare gli SLA e monitorare le performance. Tuttavia, l'azienda non era in grado di conoscere le performance del suo marketplace in tempo reale dal punto di vista degli utenti in diverse aree geografiche.
Dopo aver valutato una serie di strumenti, l'azienda ha deciso di implementare Akamai mPulse, uno strumento di monitoraggio degli utenti reali offerto da Akamai. Grazie all'utilizzo di mPulse, G2A.COM ha ottenuto informazioni in tempo reale sulle nuove funzioni del marketplace. L'azienda è riuscita così a fornire user experience ottimizzate, distribuendo, al contempo, il suo marketplace in tutto il mondo.
"In precedenza, potevamo solo vedere le performance dal punto di vista dei nostri sistemi interni (database, applicazioni, ecc.). mPulse ci ha fatto focalizzare sul punto di vista degli utenti aiutandoci a capire l'impatto esercitato dalle nuove funzioni e dagli aggiornamenti", ha spiegato Rudy.
Con mPulse, G2A.COM è riuscita a misurare metriche critiche, come i tassi di conversione, i tempi di caricamento e le metriche Core Web Vitals dal punto di vista degli utenti. Queste informazioni in tempo reale consentono all'azienda di migliorarsi continuamente, di offrire migliori performance e, in definitiva, di incrementare i profitti aziendali.
Una partnership costruita sulla fiducia globale
In quanto azienda leader in tutto il mondo scelta da oltre 35 milioni di utenti, G2A.COM era alla ricerca di un partner in grado di offrire il suo stesso livello di affidabilità, portata globale ed experience. La partnership instaurata con Akamai ha soddisfatto queste esigenze, consentendo all'azienda di focalizzarsi sulla scalabilità delle sue attività, sull'espansione del suo marketplace e sulla sua crescita a livello globale. "La nostra collaborazione di lunga data ci fornisce la fiducia, i vantaggi e l'impareggiabile livello di affidabilità che sono necessari per proteggere la nostra comunità e per rafforzare la nostra posizione sul mercato. Le soluzioni di Akamai sono fondamentali per aiutarci a mantenere i massimi livelli di assistenza e di sicurezza. Riusciamo a mitigare i rischi di frodi e a proteggere i nostri utenti, fornendo loro la migliore online experience possibile", ha concluso Rudy.
Informazioni su G2A.COM
G2A.COM è il marketplace per l'intrattenimento digitale più grande e affidabile al mondo, in cui più di 35 milioni di persone in 180 paesi hanno acquistato oltre 135 milioni di articoli. È possibile scegliere tra un'offerta di oltre 90.000 prodotti digitali, tra cui giochi, DLC e oggetti all'interno dei giochi, come anche buoni regalo, sottoscrizioni, programmi software o corsi di e-learning, offerti da rivenditori in tutto il mondo. G2A.COM è un'azienda leader nel settore della sicurezza online, che ha ricevuto il prestigioso premio americano CNP assegnato al miglior team di vendita dell'anno di soluzioni antifrode e per la cybersecurity, insieme ad aziende del calibro di Microsoft, Barclays Bank e First Data.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.