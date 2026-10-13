Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat sich G2A.COM mit über 35 Millionen Nutzern weltweit und über 135 Millionen verkauften Artikeln zum weltweit größten Markt für digitale Unterhaltung entwickelt. G2A.COM ist bekannt dafür, Käufer mit Verkäufern auf der ganzen Welt zu verbinden, die von Gamekeys und Aktivierungscodes bis hin zu Software und Geschenkkarten alles anbieten. Es ist eine Plattform für Gamer und Nutzer, die nach preisgünstigem und qualitativ hochwertigem digitalem Entertainment suchen. Im Zuge der rasanten Expansion des Unternehmens schloss sich G2A.COM mit Akamai zusammen, um die Geschwindigkeit und Sicherheit seiner Marktplatzplattform zu verbessern und Nutzern weltweit ein nahtloses Erlebnis zu bieten.
„Dank der Unterstützung von Akamai ist G2A.COM weiterhin führend bei der Bereitstellung sicherer, schneller und zuverlässiger digitaler Entertainment-Erlebnisse für Millionen von Nutzern weltweit.“– Konrad Rudy, Head of Technology
Millionen von Menschen weltweit unterhalten
Ein wachsendes Unternehmen mit globalen Anforderungen
G2A.COM verfolgt im Rahmen seiner Kommunikationsplattform „Gate 2 Adventure“ die Mission, weiterhin den weltweit zuverlässigsten und umfassendsten Markt für digitale Unterhaltung zu bieten. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um seine Reichweite zu vergrößern und Tausende von verifizierten Verkäufern mit Millionen von Nutzern in mehr als 180 Ländern zu verbinden. Im Zuge des Wachstums von G2A.COM kam es zu neuen Umständen, insbesondere bei der Bereitstellung schneller, zuverlässiger Inhalte für Nutzer auf der ganzen Welt.
„Während unserer schnellen Expansion erschlossen wir neue Märkte, wobei die USA zu den wichtigsten für uns zählten. Da unsere Rechenzentren dezentralisiert sind, mussten wir eine Möglichkeit finden, den Zugriff für Nutzer überall noch schneller zu gestalten, ohne dabei die Zuverlässigkeit und Performance zu beeinträchtigen“, so Konrad Rudy, Head of Technology bei G2A.COM.
Um diesem Bedarf gerecht zu werden und seine Infrastruktur zu optimieren, setzte das Unternehmen auf das globale Netzwerk von Edge-Servern von Akamai. Diese Server ermöglichten es G2A.COM, seine Inhalte schnell an Nutzer weltweit bereitzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
Mit Lösungen von Akamai Sicherheitsherausforderungen meistern
Die Verbesserung der Sicherheit von Transaktionen, der Schutz von Käufern und Verkäufern und der Schutz von Nutzern haben bei G2A.COM immer oberste Priorität (und werden es auch in Zukunft bleiben). „Wie bei jedem globalen Onlinegeschäft gilt: Je erfolgreicher und größer Sie werden, desto mehr ziehen Sie die Aufmerksamkeit von Cyberkriminellen an. Wir konnten es uns nicht leisten, dass unsere Website durch DDoS-Angriffe beeinträchtigt wird, die von Botnets gesteuert werden“, sagte Rudy.
Um diese Bedrohungen abzuwehren, hat G2A.COM Akamai App & API Protector eingeführt. „Durch die Bereitstellung von Bot-Abwehr und DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service) an mehreren Fronten hat App & API Protector sehr gut funktioniert und den erwarteten Nutzen erzielt“, so Rudy weiter.
Um die Abwehr dieser Bedrohungen weiter zu stärken, implementierte G2A.COM Akamai Bot Manager, eine Lösung, die speziell darauf ausgelegt ist, Botnet-DDoS-Angriffe zu verhindern und sensible Transaktionspfade zu schützen. Bot Manager ermöglichte G2A.COM, die Sicherheit seiner Marktplatzplattform zu verbessern, indem er die Bots anvisierte, die versuchen, den Warenkorb und das Zahlungs-Gateway anzugreifen. So konnten betrügerische Aktivitäten verhindert werden.
„Bot Manager war äußerst erfolgreich. Durch die bessere Transparenz des Bot-Traffics konnten wir unsere Systeme noch besser schützen“, erklärt Rudy.
Schnelle Bereitstellung der besten Bildqualität
Mit dem Wissen, dass Bilder eine wichtige Rolle für das digitale Entertainment spielen, hat G2A.COM eine Lösung für die Verwaltung von Bildern und deren Bereitstellung entwickelt. Das Unternehmen erkannte jedoch, dass seine Lösung nicht die gleichen Ergebnisse liefern konnte wie zweckorientierte, vorkonfigurierte Lösungen. Da das Unternehmen hochwertige Auswirkungen erzielen wollte, ohne die Performance für die Nutzer zu beeinträchtigen, entschied es sich für die Implementierung von Akamai Image & Video Manager.
Laut Rudy liefert „die Lösung von Akamai schnell die besten Bilder in höchster Qualität auf jedem Gerät. Endnutzer profitieren von einem besseren Erlebnis, da wir die Performance unserer Infrastruktur verbessert haben, indem wir die Bildbereitstellung an Akamai auslagern.“
Verbesserung des Nutzererlebnisses durch Echtzeiteinblicke
Nachdem das Unternehmen die Sicherheit seines Marktes und der Image-Bereitstellung verbessert hatte, widmete sich G2A.COM der Plattformperformance. Das Unternehmen verwendete eine Vielzahl von Tools, um Feedback von seinen Nutzern zu sammeln, SLAs zu überprüfen und die Performance zu überwachen. Es fehlte jedoch eine Möglichkeit, die Echtzeitperformance seiner Marktplattform aus der Perspektive des Nutzers über alle Regionen hinweg zu verstehen.
Nach der Bewertung einer Reihe von Tools entschied sich das Unternehmen für die Implementierung von Akamai mPulse, dem Tool zur Nutzerüberwachung in Echtzeit. Mit mPulse erhielt G2A.COM in Echtzeit Feedback zur Performance neuer Marktplatzfunktionen. Als Ergebnis konnte das Unternehmen optimierte Nutzererlebnisse bieten, indem es seinen Marktplatz weltweit anbot.
„Früher haben wir die Performance nur aus der Perspektive unserer internen Systeme gesehen – Datenbanken, Anwendungen usw. mPulse hat die Perspektive des Nutzers in den Fokus gerückt und uns dabei geholfen, die Auswirkungen neuer Funktionen und Updates zu verstehen“, erklärte Rudy.
Mit mPulse konnte G2A.COM wichtige Kennzahlen wie Konversionsraten, Ladezeiten und Core Web Vitals vom Nutzererlebnis aus messen. Diese Echtzeiteinblicke ermöglichen es dem Unternehmen, sich kontinuierlich zu verbessern, die Performance zu steigern und letztendlich die Gewinne zu steigern.
Eine Partnerschaft, die auf globalem Vertrauen beruht
Als weltweit führender Anbieter, dem mehr als 35 Millionen Nutzer vertrauen, suchte G2A.COM einen Partner mit gleicher Zuverlässigkeit, globaler Reichweite und Erfahrung. Durch die Partnerschaft mit Akamai konnte sich das Unternehmen auf die Skalierung des Unternehmens, den Ausbau des Marktes und das globale Wachstum konzentrieren. „Unsere langjährige Zusammenarbeit verschafft uns das Vertrauen, die Vorteile und die beispiellose Zuverlässigkeit, die notwendig sind, um unsere Gemeinschaft zu schützen und unsere Position auf dem Markt zu stärken. Die Lösungen von Akamai sind unverzichtbar, um uns dabei zu unterstützen, ein Höchstmaß an Service und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Wir gehen Betrugsrisiken an, schützen unsere Nutzer und bieten ihnen ein bestmögliches Onlineerlebnis“, so Rudy.
Über G2A.COM
G2A.COM ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Markt für digitale Unterhaltung, auf dem mehr als 35 Millionen Menschen aus 180 Ländern über 135 Millionen Artikel gekauft haben. Nutzer können aus mehr als 90.000 digitalen Angeboten wählen, darunter Spiele, DLCs und Ingame-Artikel sowie Nongaming-Artikel wie Geschenkkarten, Abonnements, Software oder E-Learning, die von Verkäufern aus der ganzen Welt verkauft werden. G2A.COM ist führend im Bereich Onlinesicherheit, ausgezeichnet mit dem renommierten American CNP Award für „Best Merchant Team of the Year“ in den Bereichen Betrugsbekämpfung und Cybersicherheit, neben Unternehmen wie Microsoft, Barclays Bank und First Data.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.