G2A.COM verfolgt im Rahmen seiner Kommunikationsplattform „Gate 2 Adventure“ die Mission, weiterhin den weltweit zuverlässigsten und umfassendsten Markt für digitale Unterhaltung zu bieten. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um seine Reichweite zu vergrößern und Tausende von verifizierten Verkäufern mit Millionen von Nutzern in mehr als 180 Ländern zu verbinden. Im Zuge des Wachstums von G2A.COM kam es zu neuen Umständen, insbesondere bei der Bereitstellung schneller, zuverlässiger Inhalte für Nutzer auf der ganzen Welt.

„Während unserer schnellen Expansion erschlossen wir neue Märkte, wobei die USA zu den wichtigsten für uns zählten. Da unsere Rechenzentren dezentralisiert sind, mussten wir eine Möglichkeit finden, den Zugriff für Nutzer überall noch schneller zu gestalten, ohne dabei die Zuverlässigkeit und Performance zu beeinträchtigen“, so Konrad Rudy, Head of Technology bei G2A.COM.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden und seine Infrastruktur zu optimieren, setzte das Unternehmen auf das globale Netzwerk von Edge-Servern von Akamai. Diese Server ermöglichten es G2A.COM, seine Inhalte schnell an Nutzer weltweit bereitzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.