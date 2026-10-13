G2A.COM 以其“Gate 2 Adventure”作为通信平台，以持续提供值得信赖、极其全面的数字娱乐交易平台为使命。自成立以来，该公司一直在不断转型以扩大其影响力，为 180 多个国家/地区数以千计的认证卖家与数百万用户架起交易桥梁。随着 G2A.COM 的快速发展，公司在全球范围内向用户提供快速、可靠内容时面临着全新挑战。

G2A.COM 技术主管 Konrad Rudy 介绍说：“在我们快速扩张的过程中，我们不断开拓新市场，其中美国市场对我们至关重要。由于我们的数据中心采用分布式架构，因此需要找到一种解决方案，既能确保全球各地用户获得更快速的访问体验，又绝不牺牲可靠性与性能。”

为应对这一需求，同时优化其基础架构，该公司采用了 Akamai 的全球边缘服务器网络。这些服务器使 G2A.COM 能够为全球用户交付内容，无论其身处何地。