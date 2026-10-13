自 2010 年创立以来，G2A.COM 已发展成为全球性的大型数字娱乐交易平台，迄今为止已向全球 3500 余万用户售出超过 1.35 亿件商品。作为全球卓越的数字娱乐交易平台，G2A.COM 以连接买卖双方而闻名，提供从游戏密钥、激活码到软件及礼品卡等全方位数字商品，始终是追求高性价比优质数字娱乐内容的玩家和用户的首选平台。随着业务规模迅猛扩张，G2A.COM 选择与 Akamai 达成战略合作，全面升级其交易平台的访问速度与安全防护，为全球用户提供无缝畅捷的使用体验。
"在 Akamai 的支持之下，G2A.COM 不断为全球数百万用户提供安全、快速、可靠的数字娱乐体验。"Konrad Rudy，技术主管
娱乐全球千家万户
业务蓬勃发展，服务全球市场
G2A.COM 以其“Gate 2 Adventure”作为通信平台，以持续提供值得信赖、极其全面的数字娱乐交易平台为使命。自成立以来，该公司一直在不断转型以扩大其影响力，为 180 多个国家/地区数以千计的认证卖家与数百万用户架起交易桥梁。随着 G2A.COM 的快速发展，公司在全球范围内向用户提供快速、可靠内容时面临着全新挑战。
G2A.COM 技术主管 Konrad Rudy 介绍说：“在我们快速扩张的过程中，我们不断开拓新市场，其中美国市场对我们至关重要。由于我们的数据中心采用分布式架构，因此需要找到一种解决方案，既能确保全球各地用户获得更快速的访问体验，又绝不牺牲可靠性与性能。”
为应对这一需求，同时优化其基础架构，该公司采用了 Akamai 的全球边缘服务器网络。这些服务器使 G2A.COM 能够为全球用户交付内容，无论其身处何地。
借助 Akamai 解决方案应对安全挑战
保障交易安全、保护买卖双方权益、守护用户信息安全，始终是 G2A.COM 的首要使命。Rudy 说道：“与所有全球化电商企业一样，业务规模与成功度越高，就越容易成为网络犯罪分子的攻击目标。我们绝不能容忍网站遭受僵尸网络驱动的 DDoS 攻击影响。”
为抵御此类威胁，G2A.COM 选择了采用 Akamai App & API Protector。Rudy 继续说道：“App & API Protector 通过多个层面提供爬虫程序抵御和分布式拒绝服务 (DDoS) 防护，其运行效果卓越，完全达到我们的预期价值。”
为进一步增强对此类威胁的抵御力度，G2A.COM 还实施了 Akamai Bot Manager 解决方案，其特别设计可预防僵尸网络 DDoS 攻击并保护敏感的交易路径。Bot Manager 使 G2A.COM 能够针对试图攻击购物车和支付网关的爬虫程序来增强其交易平台安全性，从而帮助打击欺诈活动。
Rudy 解释说：“Bot Manager 取得了巨大成功。它为我们带来了更出色的爬虫程序流量监测能力。使我们能够更好地保护系统安全。”
迅速交付出色的图像质量
基于对图像在数字娱乐体验中关键作用的深刻认知，G2A.COM 自主研发了一套集图像管理与内容分发于一体的解决方案。然而，公司意识到其自有解决方案的效果无法媲美专业打造的即用型解决方案。出于在确保卓越性能的同时为用户提供高品质视觉体验的考量，公司最终选择部署 Akamai Image & Video Manager。
据 Rudy 介绍：“Akamai 解决方案能即时为每台设备提供最优画质的图像呈现。将图像交付工作转移给 Akamai 之后，我们的基础架构性能也得到了改善，从而为最终用户带来了更出色的体验。”
借助实时数据分析优化用户体验
在提升了交易平台安全性及图像交付质量后，G2A.COM 随即转向平台性能优化。他们一直在使用各种工具来收集用户反馈、验证 SLA 和监控性能，但没有一种方法能够从不同地理位置的用户角度出发来了解其交易平台的实时性能。
在对多种工具进行评估后，该公司决定实施 Akamai mPulse，这是 Akamai 的真实用户监控工具。在部署 mPulse 之后，G2A.COM 成功收集了关于交易平台新功能的实时性能反馈。最终，该解决方案成功助力该公司在全球范围内为其交易平台用户提供持续优化的使用体验。
Rudy 解释说：“以前，我们只是从内部系统（数据库、应用程序等）的角度了解性能。而 mPulse 则是侧重于用户的角度，从而让我们得以精准掌握新功能与更新的实际影响。”
通过使用 mPulse，G2A.COM 能够从用户端精准监测各种关键指标，例如转化率、加载时间以及核心网页指标。这种实时数据分析将使公司能够不断改进并推动增强性能，最终提高业务利润率。
以全球信任为基础的合作伙伴关系
作为深受 3500 多万用户信赖的全球领军企业，G2A.COM 希望其合作伙伴拥有与自己同等水平的可靠性、全球覆盖度和专业经验。与 Akamai 的合作伙伴关系满足了这一需求，使该公司能够聚焦于扩大业务规模，同时实现平台扩展和全球增长。Rudy 总结说道：“双方的长期合作为我们带来了必要的信任、利润和高度可靠性，使我们能够保护自己的社区并加强市场地位。Akamai 的解决方案发挥了不可或缺的作用，帮助我们保持了极高级别的服务和安全性。我们做到了有效应对欺诈风险、保护用户，并为他们提供出色的在线体验。”
关于 G2A.COM
G2A.COM 是深受信赖的全球化大型数字娱乐交易平台，来自 180 个国家/地区的 3500 多万用户在这里购买了超过 1.35 亿件商品。来自世界各地的卖家提供了 9 万多种数字产品供用户选择，包括游戏、DLC 和游戏道具，以及礼品卡、订阅、软件或在线学习等非游戏类商品。G2A.COM 的在线安全性极具优势，曾在颇有声望的“美国 CNP 大奖”(American CNP Award) 中获评为“年度反欺诈及网络安全最佳商业团队”，同样获此殊荣的还有 Microsoft、Barclays Bank 和 First Data 等知名企业。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。