Sport Network aveva bisogno anche di una soluzione in grado di semplificare l'accesso ai registri, correlare il traffico con le performance del front-end e individuare gli errori in tempo reale prima che possano compromettere il fatturato. Con TrafficPeak, l'azienda riesce a monitorare le performance e il comportamento delle sue proprietà digitali e a tenere il passo con il traffico in rapida evoluzione, come quello proveniente da fonti quali Google Discover e i feed dei social media.

Le dashboard personalizzate mostrano le visualizzazioni di pagina, le attività sull'edge e gli errori in tempo reale, consentendo di risolvere velocemente i problemi e di prendere decisioni editoriali in modo più intelligente e rapido. Con un accesso ai registri a lungo termine e la visibilità completa sulle attività sull'edge, Sport Network ora può individuare una pubblicità non ben riuscita, tenere traccia dell'impatto delle metriche SEO e prendere decisioni più informate sui contenuti da presentare. "Tramite TrafficPeak, possiamo ottenere le informazioni che ci servono per visualizzare le pubblicità più pertinenti per gli appassionati sportivi. In breve, la soluzione ci consente di intervenire rapidamente e di competere con i giganti del settore", ha spiegato Andrea Barbieri, AI, Data & SEO Manager per Sport Network.

La necessaria visibilità fornita da TrafficPeak consente anche a Sport Network di intraprendere azioni concrete per migliorare le performance. "Grazie ad Akamai, abbiamo ottenuto i livelli di performance che ci consentono di visualizzare i nostri contenuti più in cima ai risultati delle ricerche di Google e di altri siti di social media", ha continuato Barbieri.