Sport Network è una delle principali aziende di informazione e pubblicità nel settore sportivo in Italia, che rappresenta brand famosi, come il Corriere dello Sport e Tuttosport, su 18 siti web, app mobili, canali TV, programmi radiofonici e vari eventi. Poiché il pubblico si sposta online e cambia la provenienza del traffico, l'azienda deve distribuire i contenuti più rapidamente, contrastare gli attacchi, conformarsi alla normative sui dati e ottimizzare le sue operazioni, il tutto con un team IT agile. Grazie all'aiuto di Akamai come provider di soluzioni complete che garantiscono elevati livelli di performance, protezione e osservabilità, Sport Network riesce a distribuire i contenuti sportivi in modo rapido, sicuro e approfondito ad utenti digitali in tutto il mondo.
"Akamai ci fornisce tutto ciò che ci serve (performance, protezione, osservabilità) in qualità di nostro stimato partner. Pertanto, abbiamo meno strumenti da gestire, possiamo prendere le nostre decisioni più rapidamente e riusciamo a costruire le nostre attività aziendali su base più solide".- Paolo Potitò, responsabile del reparto Digital Content, Sport Network
Distribuire i contenuti in modo rapido e sicuro ai tifosi in tutto il mondo
La svolta del digitale e le sfide correlate in un panorama dei media in continua evoluzione
Sport Network sta accelerando il suo passaggio al digitale diversificando i contenuti per attrarre nuovi utenti e cercando, al contempo, un equilibrio sostenibile tra le visualizzazioni di pagina e i ricavi pubblicitari. Una delle maggiori sfide che deve affrontare? Convertire i visitatori in abbonati con eccellenti servizi in grado di fidelizzarli e coinvolgerli maggiormente.
Contemporaneamente, sono cambiati drasticamente i modelli del traffico. Anziché arrivare tramite canali diretti, più di 10 milioni di visitatori univoci provengono mensilmente da altre fonti, tra cui Google Discover e i feed dei social media. Per mantenere un elevato livello di competitività in questo ecosistema basato sugli algoritmi, Sport Network deve garantire rapidi caricamenti delle pagine, contenuti coinvolgenti e un'infrastruttura di grande solidità.
Ma non è tutto. I famosi brand digitali dell'azienda generano enormi quantità di traffico e, di conseguenza, di dati, che devono essere raccolti in linea con le normative sulla privacy e resi facilmente accessibili ad utenti non tecnici le cui decisioni editoriali e aziendali si basano su di essi ogni giorno.
Conclusione: Sport Network aveva bisogno di velocità, informazioni e protezione su larga scala.
I contenuti alla velocità dello sport: Image & Video Manager
Per coinvolgere gli appassionati di sport in tempo reale, un rapido caricamento delle immagini è fondamentale. Con Akamai Image & Video Manager, Sport Network ottimizza e ridimensiona automaticamente le immagini senza basarsi su un'infrastruttura di back-end. Inoltre, accelera la delivery della sua home page del 35%. La riduzione dei tempi di caricamento ha ottimizzato le experience dei visitatori del sito e ha migliorato le metriche SEO come Google Core Web Vitals, garantendo, al contempo, eccellenti user experience sui vari dispositivi.
La protezione "dietro le quinte" con App & API Protector
Anche se non ha subito molti attacchi, Sport Network gestisce siti sportivi importanti che possono effettivamente attrarre traffico dannoso. Akamai App & API Protector difende i siti web, le app, e le API dell'azienda da bot, tentativi di attacchi DDoS e abusi senza influire sugli utenti legittimi, come i crawler dei motori di ricerca. Di conseguenza, Sport Network mantiene l'integrità del brand e la fiducia dei clienti nelle campagne più importanti.
Questa protezione si è dimostrata fondamentale per supportare il premio Golden Boy, che, fondato nel 2003 da Tuttosport, è oggi uno dei riconoscimenti più prestigiosi del calcio europeo. Quando alcuni bot automatizzati hanno tentato di manipolare il sistema di votazione del Golden Boy, Akamai ha bloccato l'attività fraudolenta senza influire sui tifosi reali. Inoltre, Akamai ha protetto Sport Network da un sofisticato attacco DDoS al livello 7 che ha preso di mira le sue piattaforme digitali, garantendo ai suoi utenti di accedere ai contenuti desiderati senza interruzioni.
Una visione a tutto campo in tempo reale: TrafficPeak
Sport Network aveva bisogno anche di una soluzione in grado di semplificare l'accesso ai registri, correlare il traffico con le performance del front-end e individuare gli errori in tempo reale prima che possano compromettere il fatturato. Con TrafficPeak, l'azienda riesce a monitorare le performance e il comportamento delle sue proprietà digitali e a tenere il passo con il traffico in rapida evoluzione, come quello proveniente da fonti quali Google Discover e i feed dei social media.
Le dashboard personalizzate mostrano le visualizzazioni di pagina, le attività sull'edge e gli errori in tempo reale, consentendo di risolvere velocemente i problemi e di prendere decisioni editoriali in modo più intelligente e rapido. Con un accesso ai registri a lungo termine e la visibilità completa sulle attività sull'edge, Sport Network ora può individuare una pubblicità non ben riuscita, tenere traccia dell'impatto delle metriche SEO e prendere decisioni più informate sui contenuti da presentare. "Tramite TrafficPeak, possiamo ottenere le informazioni che ci servono per visualizzare le pubblicità più pertinenti per gli appassionati sportivi. In breve, la soluzione ci consente di intervenire rapidamente e di competere con i giganti del settore", ha spiegato Andrea Barbieri, AI, Data & SEO Manager per Sport Network.
La necessaria visibilità fornita da TrafficPeak consente anche a Sport Network di intraprendere azioni concrete per migliorare le performance. "Grazie ad Akamai, abbiamo ottenuto i livelli di performance che ci consentono di visualizzare i nostri contenuti più in cima ai risultati delle ricerche di Google e di altri siti di social media", ha continuato Barbieri.
Creati per l'agilità, guidati dagli esperti
Il team IT agile di Sport Network si basa sugli esperti che fanno parte del team Professional Services di Akamai per una guida proattiva sulle configurazioni e sulle ottimizzazioni delle performance. Questa partnership collaborativa si traduce in un'implementazione più rapida, una continua ottimizzazione e una riduzione dei tempi necessari per la risoluzione dei problemi, tutti aspetti fondamentali che consentono di evitare di sovraccaricare le risorse interne.
Prepararsi al futuro: l'evoluzione nel cloud
Dopo aver soddisfatto le sue esigenze in termini di performance, protezione e osservabilità, ora Sport Network sta esplorando l'Akamai Cloud come passo successivo nel suo percorso di trasformazione digitale. L'azienda sta valutando la piattaforma cloud distribuita e i servizi di cloud computing offerti da Akamai. "Akamai non è un semplice provider di servizi, ma un partner strategico. Il suo costante supporto insieme al monitoraggio in tempo reale e alla sicurezza basata sull'AI che ci offre consentono alla nostra azienda di rimanere agile in un panorama dei media in continua evoluzione", ha concluso Filippo Di Leva, responsabile delle infrastrutture per Sport Network.
Informazioni su Sport Network
Sport Network, fondata nel 1999 con sede a Roma, è un'agenzia pubblicitaria dedicata al settore dello sport. Entrando nel mercato con un bagaglio di elevate competenze e un'ottima sinergia, grazie alla forza editoriale delle pubblicazioni che rappresenta, Sport Network si è imposta come parte integrante di una grande impresa industriale che possiede le storiche case editrici italiane e aziende tipografiche all'avanguardia in tutta Italia. La sua presenza è, inoltre, molto solida e incisiva nel settore del turismo.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.