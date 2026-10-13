Yatra Online, Inc, azienda capogruppo di Yatra Online Pvt. Ltd., che ha sede a Gurgaon, in India, è il principale provider di servizi di viaggio aziendali con oltre 700 clienti e una delle più importanti aziende in India che si occupa di viaggi di consumo privato. Fedeli al motto della nostra azienda, desideriamo creare viaggiatori soddisfatti. Tramite il nostro sito web, www.yatra.com, le nostre applicazioni mobili e le altre piattaforme associate, coloro che viaggiano per lavoro o per piacere possono esplorare, effettuare ricerche, confrontare i prezzi e prenotare un'ampia gamma di servizi, che includono biglietti aerei nazionali e internazionali, alberghi, alloggi, pacchetti vacanze, biglietti per viaggi in treno e pullman, attività e servizi collaterali per soddisfare tutte le specifiche esigenze di viaggio.



I nostri clienti possono rivedere e prenotare voli su tutte le principali compagnie aeree indiane e internazionali e prenotare alloggi in più di 101.000 alberghi situati in oltre 1.300 città in India, nonché più di 1.000.000 di alberghi in tutto il mondo. Per garantire che il nostro servizio rappresenti realmente un unico punto di riferimento per i viaggiatori, offriamo anche ai nostri clienti la possibilità di accedere ad oltre 1.000 pacchetti vacanze e più di 43.000 attività. Il nostro brand è uno dei più noti non solo nel settore dei viaggi online in India, ma in tutto il campo dell'e-commerce a livello nazionale.

Con una vasta base di clienti fidelizzati, la nostra gamma completa di servizi, il nostro competente team di gestione e la nostra strategia multicanale, riteniamo di occupare un'ottima posizione per imporci sul fiorente mercato dei viaggi in India.