ダングリングがはらむ危険：DNS ポスチャ管理に注力する必要がある理由

現実離れしていると思いますか？そんなことはありません。DNS の脆弱性は、考えているよりももっとありふれたものです。

たとえば、大手金融サービス会社が 2025 年前半に DNS サーバー名に小さなタイポがある（「.net」ではなく「.ne」）ことを発見しました。これにより、攻撃者がその誤った名前を登録して、その会社を意図的な宛先としてトラフィックの転送先を変更することが可能になってしまいました。幸いにも、このエラーはドメインを保護するのに間に合うタイミングで発見されました。このドメインは、タイポが原因で、アフリカのニジェールの最上位ドメイン権限によって管理されていました。

2025 年 1 月に起こったさらに悪質な例では、13,000 という大量のデバイスボットネットを研究者が発見したことが挙げられます。これらは DNS の欠陥を悪用して、20,000 のドメインを乗っ取ることを可能にするものでした。その後、これらはマルウェアを配信することを目的とした、正当に見えるドメインから E メールを送信するために悪用されました。

このような例は話題になりますが、おそらく最もよくみられるシナリオは、DNS ゾーンから CNAME レコードを削除せずに放置することでしょう。