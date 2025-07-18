脆弱から堅牢へ：Certificate Posture Management による TLS の保護

クライアントとサーバーは TLS バージョンをネゴシエートし、暗号化と認証を実現するために必要なパラメーターを確立する方法を決定します。例えば、今日の TLS 1.3 では、セッション ID、暗号スイート、および鍵交換方式を 1 往復のラウンドトリップで調整するためにこの「ハンドシェイク」が実行されますが、以前のバージョンでは少なくとも 2 往復が必要でした。

具体的には、TLS 1.3 では、暗号化されたアプリケーションデータが ServerHello とともに送信され、不要なクライアントの ACK を回避できます。これは、この 1 ラウンドトリップのやり取りで、クライアントとサーバーの両者がセッション鍵を計算するために必要な情報をすべて取得できるためです。

このハンドシェイク中、クライアントとサーバーは RSA、DH、ECDH、DHE、ECDHE、または PSK などの鍵交換アルゴリズムに合意します。なかでも、現在推奨されている方法は Ephemeral Diffie–Hellman です。この方法は「完全前方秘匿性」（TLS 1.3 で保証される）を実現するからです。完全前方秘匿性とは、対称セッション鍵を生成するプロセスが、サーバーの永続的な非対称鍵ペアから完全に独立していることを保証する標準です。

これにより、たとえサーバーの秘密鍵が漏洩したとしても、以前のメッセージが復号されることはありません。代わりに、クライアントとサーバーの双方は、ハンドシェイク中に両者が生成した一時的な秘密情報から導かれる公開パラメーターを交換することによって、同じセッション鍵値を個別に導き出します。

逆に、この原則に準拠しない Rivest–Shamir–Adleman（RSA）暗号システムでは、クライアントが暗号化された「プレマスターシークレット」という秘密情報をサーバーに送信する必要があり、それを元に両者が対称セッション鍵を算出します。ただし、サーバーの秘密鍵が侵害された場合、攻撃者は「中間者攻撃」を実行するか、以前に収集されたデータを再解析することによって、これらの接続を通過したすべてのメッセージを復号できてしまいます。これは、プレマスターシークレットの暗号化が永続的な非対称鍵ペアを介して行われているからです。

ハンドシェイク中には共有される暗号も確立されます。例えば、GCM モードの AES-256 のようなバルク暗号は、対称鍵を使用してアプリケーションデータを暗号化します。例えば AES_256_GCM では、鍵（256 ビット）が Advanced Encryption Standard（AES）アルゴリズムに渡され、プレーンテキストが暗号テキストに変換されます。