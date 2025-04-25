API は今日、いたるところに存在します。インターネット上でのアプリケーションやサービスのサポートから、モバイルアプリやクラウドベースのカスタマーサービスの強化まで、API はビジネスの運営、俊敏性、競争力にとって重要です。この点がまた、サイバー犯罪者にとって非常に理想的な標的にもなります。

API 攻撃を防ぐことは、簡単ではありません。こうしたデジタル資産のセキュリティを確保するという課題は、最新の DevOps 手法、クラウドへの移行、および絶えず変化する API 製品によって複雑化しており、これにより新たなレベルの複雑さがもたらされます。

Akamai App & API Protectorは、API の資産に対して強力で包括的な 脅威防御 ソリューションを提供します。App & API Protector は、シンプルで使いやすい設計でありながら、現在利用可能な最高レベルのセキュリティ自動化機能をいくつも備えています。この Akamai ソリューションを使用すると、API 攻撃をブロックすると同時に、さまざまな脅威から Web サイトやアプリケーションを保護し、アタックサーフェスを最小限に抑え、IT 管理者の負担を軽減できます。