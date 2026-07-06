脅威ハンティングは従来のセキュリティモニタリングとは異なるということを理解することが重要です。一般的に、セキュリティモニタリングでは、自動化されたツールを使用して既知の脅威を検知し、それに対応します。

脅威ハンティングでは、未知の脅威や過去に検知されなかった脅威を積極的に検索します。このプロアクティブなアプローチは、これまでに見られなかった新たな脅威を特定し、重大な損害を引き起こす前にそれを緩和するために重要です。

API 脅威ハンティングの構成要素：

データ分析 - データ分析は、脅威ハンティングで使用される主な技術の 1 つです。さまざまなソースから取得した大量のデータを分析することで、セキュリティチームは潜在的な脅威を示す可能性のあるパターンを特定できます。これには、ネットワークトラフィックを分析して異常な通信パターンを検知したり、ログファイルを分析して疑わしいアクティビティを特定したりすることが含まれます。

ふるまい分析 - ふるまい分析は、脅威ハンティングで使用されるもう 1 つの重要な技術です。これには、ネットワーク上のユーザーやデバイスのふるまいを分析して、疑わしいアクティビティや異常なアクティビティを特定することが含まれます。たとえば、ユーザーのふるまいが突然変化した場合、そのユーザーのアカウントが侵害されたことを意味する場合があります。

SIEM - セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）システムは、脅威ハンティングで使用される最も重要なツールの 1 つです。SIEM システムは、さまざまなソースからセキュリティ関連のデータを収集して分析し、相関させる、集約型プラットフォームです。

SIEM システムを使用することで、潜在的な脅威を示す可能性のあるパターンや異常を特定したり、脅威に対応するために使用できるアラートを生成したりできます。

脅威インテリジェンス - 脅威インテリジェンスは、脅威ハンティングで使用されるもう 1 つの重要なツールです。脅威インテリジェンスとは、潜在的なセキュリティ脅威を特定し理解するために使用される情報です。これには、潜在的な脅威を特定して防止するために利用できる、既知のマルウェアや既知の攻撃手法に関する情報が含まれます。

脅威に関する最新情報の把握 - 最新の脅威と攻撃に関する情報を常に把握しておくことが重要です。サイバー脅威は絶えず進化しており、組織は新たな脅威に適応し対応できなければなりません。そのためには、脅威インテリジェンスフィードを定期的に監視し、脅威ハンティングコミュニティーに参加し、サイバーセキュリティの最新の開発状況を常に把握する必要があります。

脅威ハンティングはサイバーセキュリティの極めて重要な側面であり、組織のネットワーク内で潜在的なセキュリティ脅威をプロアクティブに検索して特定します。データ分析、ふるまい分析、その他のツールを使用することで、組織は脅威を効果的に阻止できます。