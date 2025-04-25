ライフサイクル全体を通じた API 管理にはさまざまなフェーズがあり、それらの定義もさまざまです。しかし、ほとんどの API プログラムには次の段階が含まれます。

1.計画と設計

API ライフサイクルの初期設計フェーズでは、API 戦略を確立し、API の目的を定め、潜在的なユースケースを特定し、API の機能の概要をまとめます。API の設計では、API アーキテクチャを決定する必要があります。API アーキテクチャとは、特にマイクロサービスアーキテクチャにおける他のシステムやコンポーネントとのインタラクションの方法を定める、API の構造に関する大まかな計画です。API コントラクトに、期待される API のふるまいの概要をまとめます。API の設計には、API の仕様とスキーマの作成も含まれます。多くの場合、REST API には OpenAPI、GraphQL API には SDL、さまざまなタイプの API のドキュメント化とテストには Swagger というように、さまざまなツールを使用します。

2.開発

開発フェーズでは、開発チームが API コントラクトに記載されている仕様に合わせて API をコーディングします。また、さまざまな設定やパラメーターを使用して API を設定し、API がどのように動作し、他のシステムとのインタラクションを行うかを定めます。設定には、エンドポイント、メソッド、認証メカニズム、レート制限、応答形式、および API が正常かつ安全に機能するようにするその他の重要な要素を指定することが含まれます。

3.テスト

このフェーズでは、API をランタイム環境での厳格なテストに送り、ソフトウェアの脆弱性やバグを特定して修正します。API テストでは、API が定められた仕様を満たし、意図したとおりにエンドポイントと連携するようにします。品質保証テスターは、各 API の機能、パフォーマンス、セキュリティを手動でテストします。組織は、開発ライフサイクルの早い段階で API のテストを開始し、次のことを行う必要があります。

各 API に適切なセキュリティ制御が組み込まれるようにする

API が本番環境に到達する前に、コーディングエラーや誤設定などの潜在的な脆弱性に対処する

API テストは、地理的に異なる地域から行われる場合もあれば、CI／CD パイプライン内で自動的に行われる場合もあります。API テストには次のようなさまざまなテストが含まれます。

API が設計段階で示された期待に沿っていることを確認するコントラクトテスト

API が指定された時間内に応答できることを確認するパフォーマンステスト

API の脆弱性を見つけて修正するための API セキュリティテスト

API セキュリティテストの詳細については、以下の「API セキュリティのための主な機能」を参照してください。

4.展開

テストに合格したら、API は本番環境に展開されます。開発チームは、CI／CD パイプラインと API ゲートウェイを使用して、展開プロセスの標準化と自動化を行うことができます。展開中に、外部ユーザーや開発者がパブリック API を利用できるようになります。

5.監視とメンテナンス

展開後、API のパフォーマンス、セキュリティ、使用状況が継続的に監視されます。DevOps エンジニアは、API のパフォーマンスとセキュリティが一定のしきい値や指標を満たしていない場合に自動的に通知するようにアラートを設定できます。このフェーズでは、メンテナンスやアップデートによって対処されるであろうセキュリティ上の脆弱性、エラー、レイテンシーが明らかになります。

6.バージョン管理とアップデート

API 内の問題が発見された場合、開発チームと DevOps チームが新しいバージョンの API を開発してリリースする可能性があります。これらのバージョンは、後方互換性を確保するように管理する必要があります。

7.デプリケーションおよび廃止

デプリケーションとは、API が時代遅れになった場合や、重大な問題があるため新しいバージョンが必要である場合に、API を置き換えることを意味します。デプリケーション時には、関係者とユーザーに通知し、廃止のタイムラインを提示します。廃止の際には、DevOps チームが API の使用を停止し、あらゆる依存関係が適切に管理されるようにして、ユーザーに機能的な問題が生じることを回避します。