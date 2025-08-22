O que é o ciclo de vida de uma API?

Não existe uma definição única para as várias fases do gerenciamento completo do ciclo de vida das APIs. No entanto, a maioria dos programas de API inclui os seguintes estágios:

1. Planejamento e design

A fase inicial de design do ciclo de vida da API estabelece uma estratégia de API, define a finalidade da API, identifica possíveis casos de uso e descreve a funcionalidade da API. O projeto de APIs requer decisões sobre a arquitetura de APIs: um plano de alto nível para a estrutura da API que determina como ela interagirá com outros sistemas e componentes, especialmente em arquiteturas de microsserviços. Um contrato de API descreve o comportamento esperado da API. O design de API também inclui a criação de especificações e esquemas de API, geralmente usando ferramentas como OpenAPI para APIs REST, SDL para APIs GraphQL e Swagger para documentar e testar diferentes tipos de APIs.

2. Desenvolvimento

Durante a fase de desenvolvimento, as equipes de desenvolvimento codificam a API de acordo com as especificações descritas no contrato da API. As equipes também configuram APIs usando várias configurações e parâmetros para definir como a API funcionará e interagirá com outros sistemas. As configurações incluem especificar os pontos de extremidade, métodos, mecanismos de autenticação, limites de taxa, formatos de resposta e outros aspectos críticos que garantem que a API funcione corretamente e com segurança.

3. Testes

Durante essa fase, as APIs são submetidas a testes rigorosos em um ambiente de tempo de execução para identificar e corrigir quaisquer vulnerabilidades ou bugs no software. O teste de API garante que as APIs atendam às especificações definidas e funcionem com os pontos de extremidade conforme pretendido. Os testadores de garantia de qualidade testam manualmente a funcionalidade, o desempenho e a segurança de cada API. As organizações devem começar a testar APIs no início do ciclo de vida de desenvolvimento para:

Garantir que cada API seja criada com controles de segurança adequados em vigor .

Corrigir possíveis vulnerabilidades, como erros de codificação e configurações incorretas, antes que uma API entre em produção.

Os testes de API também podem ser executados automaticamente a partir de diferentes regiões geográficas ou dentro de pipelines de CI/CD. Vários testes de API incluem:

Testes de contrato que garantem que a API atenda às expectativas descritas durante o estágio de projeto.

Testes de desempenho que confirmam que uma API podem entregar respostas em um período especificado.

Testes de segurança de APIs para encontrar e corrigir vulnerabilidades de APIs.

Para obter mais informações sobre testes de segurança de APIs, consulte "Principais recursos para segurança de APIs" abaixo.

4. Implantação

Após a conclusão dos testes bem-sucedidos, as APIs são implantadas nos ambientes de produção. As equipes de desenvolvimento podem usar pipelines de CI/CD e gateways de API para padronizar e automatizar os processos de implantação. Durante a implantação, as APIs públicas são disponibilizadas para usuários e desenvolvedores externos.

5. Monitoramento e manutenção

Após a implantação, o desempenho, a segurança e o uso das APIs são monitorados continuamente. Os engenheiros de DevOps podem configurar alertas para notificá-los automaticamente quando o desempenho e a segurança da API não atenderem a determinados limites ou métricas. Essa fase apresenta vulnerabilidades de segurança, erros e latência que podem ser resolvidos por meio de manutenção e atualizações.

6. Controle de versão e atualizações

Quando problemas dentro da API são descobertos, as equipes de desenvolvimento e DevOps podem desenvolver e lançar novas versões da API. Essas versões devem ser gerenciadas para garantir a compatibilidade com retrocompatibilidade.

7. Descontinuação e retirada de uso

Descontinuação é o termo usado para substituir uma API quando ela se torna obsoleta ou quando problemas significativos exigem uma nova versão. Durante a descontinuação, as partes interessadas e os usuários são notificados e um cronograma para descontinuação é fornecido. Na descontinuação, as equipes de DevOps removem as APIs do uso ativo e garantem que todas as dependências sejam gerenciadas adequadamente para evitar a criação de problemas de funcionalidade para os usuários.