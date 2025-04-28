Che cos'è il ciclo di vita delle API?

L'odierno panorama delle minacce richiede una soluzione completa per la sicurezza delle API in grado di fornire funzioni di individuazione, gestione dei sistemi, protezione del runtime e test della sicurezza delle API. Questo approccio completo è un complemento importante degli strumenti esistenti di un'organizzazione per la gestione e la protezione delle API durante il ciclo di vita delle API.

Individuazione delle API: la maggior parte delle organizzazioni ha poca (se non nessuna) visibilità sulla gran parte del traffico delle proprie API, spesso perché si dà per scontato che tutte le API vengano instradate tramite un gateway API. Eppure non è così. Molte delle API di un'organizzazione tipica non sono gestite (ad esempio, le API inattive che vengono dimenticate, ma sono ancora in esecuzione e ancora a contatto con dati sensibili). La vostra azienda è esposta ad una serie di rischi se non viene stilato un inventario completo e accurato. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Individuazione e creazione di un inventario delle API, indipendentemente dalla configurazione o dal tipo

Rilevamento delle API inattive, tradizionali e zombie

Identificazione dei domini ombra dimenticati, trascurati o non conosciuti

Eliminazione dei punti ciechi e individuazione dei potenziali percorsi degli attacchi

Gestione del sistema delle API: dopo aver stilato un inventario completo delle API, è fondamentale capire quali tipi di dati vengono distribuiti tramite le API e come influiscono sulla vostra capacità di soddisfare i requisiti normativi. La gestione del livello delle API fornisce una visione completa sul traffico, sul codice e sulle configurazioni per poter valutare il livello di sicurezza delle API della vostra organizzazione. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Scansione automatica dell'infrastruttura per scoprire configurazioni errate e rischi nascosti

Creazione di workflow personalizzati per informare le principali persone coinvolte circa le vulnerabilità

Identificazione delle API e degli utenti interni che possono accedere ai dati sensibili

Classificazione dei problemi rilevati in base ai livelli di gravità per dare priorità alla mitigazione

Sicurezza del runtime delle API: sicuramente, avete già familiarità con il concetto di dover "presupporre una violazione". Le violazioni e gli attacchi specifici delle API stanno raggiungendo lo stesso grado di inevitabilità. Per tutte le vostre API attualmente in fase di produzione, dovete essere in grado di rilevare e bloccare gli attacchi in tempo reale. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Monitoraggio della manomissione e della fuga di dati, della violazione delle policy, del comportamento sospetto e degli attacchi alle API

Analisi del traffico delle API senza apportare ulteriori modifiche alla rete o utilizzare agenti difficili da installare

Integrazione con i workflow esistenti (creazione di ticket, SIEM, ecc.) per avvisare i team addetti alla sicurezza/operazioni

Prevenzione degli attacchi e degli abusi in tempo reale con una mitigazione parzialmente o totalmente automatizzata

Esecuzione di test sulla sicurezza delle API: i team addetti allo sviluppo delle API sono sotto pressione perché devono lavorare il più rapidamente possibile. La velocità è essenziale per ogni applicazione sviluppata, il che rende più semplice il verificarsi di una vulnerabilità o un difetto di progettazione e, di conseguenza, più difficile che vengano rilevati. L'esecuzione di test sulle API in fase di sviluppo prima che entrino in produzione riduce notevolmente sia i rischi che i costi necessari per mitigare le loro vulnerabilità. Queste sono le principali funzionalità richieste: