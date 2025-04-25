Was ist der API-Lebenszyklus?

Es gibt keine einheitliche Definition der verschiedenen Phasen des API-Managements über den gesamten Lebenszyklus. Die meisten API-Programme umfassen jedoch die folgenden Phasen:

1. Planung und Design

Die anfängliche Designphase des API-Lebenszyklus legt eine API-Strategie fest, definiert den Zweck der API, identifiziert potenzielle Anwendungsfälle und beschreibt die Funktionalität der API. Das API-Design erfordert Entscheidungen über die API-Architektur – einen allgemeinen Plan für die API-Struktur, der festlegt, wie sie mit anderen Systemen und Komponenten interagieren wird, insbesondere in Microservices-Architekturen. Ein API-Vertrag beschreibt das erwartete Verhalten der API. Das API-Design umfasst auch die Erstellung von API-Spezifikationen und -Schemata, wobei häufig Tools wie OpenAPI für REST-APIs, SDL für GraphQL-APIs und Swagger zum Dokumentieren und Testen verschiedener APIs verwendet werden.

2. Entwicklung

Während der Entwicklungsphase codieren die Entwicklungsteams die API gemäß den Spezifikationen des API-Vertrags. Teams konfigurieren APIs auch mithilfe verschiedener Einstellungen und Parameter, um zu definieren, wie die API funktioniert und mit anderen Systemen interagiert. Zu den Konfigurationen gehören die Angabe der Endpunkte, Methoden, Authentifizierungsmechanismen, Ratenbeschränkungen, Antwortformate und andere kritische Aspekte, die sicherstellen, dass die API korrekt und sicher funktioniert.

3. Tests

In dieser Phase werden APIs in einer Laufzeitumgebung strengen Tests unterzogen, um Schwachstellen oder Fehler in der Software zu identifizieren und zu beheben. API-Tests stellen sicher, dass APIs definierte Spezifikationen erfüllen und wie vorgesehen mit Endpunkten funktionieren. Qualitätstester testen manuell die Funktionalität, Performance und Sicherheit jeder API. Unternehmen sollten frühzeitig im Entwicklungszyklus mit dem Testen von APIs beginnen, um Folgendes zu erreichen:

Sicherzustellen, dass jede API mit angemessenen Sicherheitskontrollen erstellt wird

Potenzielle Schwachstellen wie Codierungsfehler und Fehlkonfigurationen zu beheben, bevor eine API die Produktion erreicht

API-Tests können auch automatisch in verschiedenen geografischen Regionen oder innerhalb von CI/CD-Pipelines durchgeführt werden. Verschiedene API-Tests umfassen:

Vertragstests, die sicherstellen, dass die API die Erwartungen erfüllt, die während der Designphase angegeben wurden

Performancetests, die bestätigen, dass eine API Antworten in einem bestimmten Zeitraum liefern kann

API-Sicherheitstests, um API-Schwachstellen zu finden und zu beheben

Weitere Informationen zu API-Sicherheitstests finden Sie unter „wichtige Funktionen für die API-Sicherheit“ unten.

4. Bereitstellung

Nach erfolgreichen Tests werden APIs in Produktionsumgebungen bereitgestellt. Entwicklungsteams können CI/CD-Pipelines und API-Gateways verwenden, um Bereitstellungsprozesse zu standardisieren und zu automatisieren. Während der Bereitstellung werden öffentliche APIs externen Nutzern und Entwicklern zur Verfügung gestellt.

5. Überwachung und Wartung

Nach der Bereitstellung werden Performance, Sicherheit und Nutzung von APIs kontinuierlich überwacht. DevOps Engineers können Warnungen konfigurieren, um automatisch benachrichtigt zu werden, wenn API-Performance und -Sicherheit bestimmte Schwellenwerte oder Metriken nicht erfüllen. In dieser Phase werden Sicherheitslücken, Fehler und Latenzen aufgedeckt, die durch Wartung und Updates behoben werden können.

6. Versionierung und Updates

Wenn Probleme innerhalb der API erkannt werden, können Entwicklungs- und DevOps-Teams neue API-Versionen entwickeln und veröffentlichen. Diese Versionen müssen verwaltet werden, um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten.

7. Einstellung und Stilllegung

Einstellung ist der Begriff für den Ersatz einer API, wenn sie veraltet ist oder wenn erhebliche Probleme eine neue Version erfordern. Während der Einstellung werden Stakeholder und Nutzer benachrichtigt, und es wird ein Zeitplan für die Stilllegung bereitgestellt. Bei der Stilllegung entfernen DevOps-Teams APIs aus der aktiven Nutzung und stellen sicher, dass alle Abhängigkeiten angemessen verwaltet werden, um Funktionsprobleme für Nutzer zu vermeiden.