Qu'est-ce que le cycle de vie des API ?

L'approche axée sur les API est un modèle de développement qui hiérarchise les API tout au long du processus de développement. Une approche axée sur les API reconnaît les API comme éléments de base du développement et écrit le code des API avant d'autres applications, plutôt que de les traiter comme des réflexions secondaires.
Les interfaces de programmation d'applications (API) sont devenues des éléments de base essentiels de l'économie digitale. En permettant à différents composants logiciels de communiquer facilement les uns avec les autres, les API sont essentielles à l'innovation, au développement rapide de logiciels et à la capacité de partager des données entre les plateformes.
Le cycle de vie de l'API est le processus de conception, de création, de gestion et de retrait d'une API. Les étapes du cycle de vie d'une API commencent par une idée de nouvelle API et passent par la conception, le développement, les tests, le déploiement et l'obsolescence éventuelle. Chaque étape du cycle de vie permet de s'assurer que les API restent fonctionnelles, sécurisées et précieuses pour les utilisateurs.
Gestion du cycle de vie des API
La gestion du cycle de vie des API fait référence à la surveillance et à l'administration stratégiques d'une API tout au long de son cycle de vie. En coordonnant les différentes étapes du développement et du déploiement des API, la gestion du cycle de vie des API garantit que les API offrent des fonctionnalités de haute qualité, sont protégées contre les cybermenaces et répondent aux besoins des parties prenantes des API.
La gestion du cycle de vie des API relève généralement de la responsabilité de plusieurs équipes :
Les équipes de développement sont responsables de la conception, du développement et des tests des API.
Les équipes DevOps se concentrent sur le déploiement, l'automatisation et la maintenance des environnements de production.
Les chefs de produit peuvent être impliqués dans la création d'une stratégie d'API et la définition de cas d'utilisation.
Les étapes du cycle de vie de l'API
Il n'existe pas de définition unique des différentes étapes de la gestion complète du cycle de vie des API. Cependant, la plupart des programmes API incluent les étapes suivantes :
1. Planification et conception
La phase de conception initiale du cycle de vie de l'API établit une stratégie d'API, définit l'objectif de l'API, identifie les cas d'utilisation potentiels et décrit les fonctionnalités de l'API. La conception d'API nécessite des décisions concernant l'architecture d'API : un plan de haut niveau pour la structure de l'API qui détermine la manière dont elle interagit avec d'autres systèmes et composants, en particulier dans les architectures de microservices. Un contrat d'API décrit le comportement attendu de l'API. La conception d'API inclut également la création de spécifications et de schémas d'API, souvent à l'aide d'outils tels qu'OpenAPI pour les API REST, SDL pour les API GraphQL et Swagger pour la documentation et le test de différents types d'API.
2. Développement
Pendant la phase de développement, les équipes de développement codent l'API selon les spécifications décrites dans le contrat API. Les équipes configurent également les API à l'aide de divers paramètres pour définir comment l'API fonctionnera et interagit avec d'autres systèmes. Les configurations incluent la spécification des points de terminaison, des méthodes, des mécanismes d'authentification, des limites de débit, des formats de réponse, et d'autres aspects essentiels qui garantissent le bon fonctionnement et la sécurité de l'API.
3. Test
Au cours de cette phase, les API sont soumises à des tests rigoureux dans un environnement d'exécution afin d'identifier et de corriger les vulnérabilités ou bugs du logiciel. Les tests d'API garantissent que les API répondent aux spécifications définies et fonctionnent avec les points de terminaison comme prévu. Les testeurs d'assurance qualité testent manuellement la fonctionnalité, les performances et la sécurité de chaque API. Les entreprises doivent commencer à tester les API dès le début du cycle de développement pour :
S'assurer que chaque API est créée avec des contrôles de sécurité appropriés en place
Traiter les vulnérabilités potentielles telles que les erreurs de codage et les erreurs de configuration avant qu'une API n'entre en production
Les tests d'API peuvent également être exécutés automatiquement à partir de différentes régions géographiques ou au sein des pipelines CI/CD. Les divers tests API incluent :
Des tests contractuels qui garantissent que l'API répond aux attentes décrites lors de la phase de conception
Des tests de performances qui confirment qu'une API peut fournir des réponses dans un délai spécifié
Des tests de sécurité des API pour détecter et corriger les vulnérabilités des API
Pour plus d'informations sur les tests de sécurité des API, reportez-vous à la section « Fonctionnalités clés pour la sécurité des API » ci-dessous.
4. Déploiement
Une fois les tests réussis, les API sont déployées dans les environnements de production. Les équipes de développement peuvent utiliser des pipelines CI/CD et des passerelles d'API pour standardiser et automatiser les processus de déploiement. Au cours du déploiement, les API publiques sont mises à la disposition des utilisateurs et développeurs externes.
5. Surveillance et maintenance
Après le déploiement, les performances, la sécurité et l'utilisation des API sont surveillées en permanence. Les ingénieurs DevOps peuvent configurer des alertes pour être avertis automatiquement lorsque les performances et la sécurité des API ne respectent pas certains seuils ou indicateurs. Cette phase fait apparaître les failles de sécurité, les erreurs et la latence qui peuvent être corrigées par le biais de la maintenance et des mises à jour.
6. Gestion des versions et mises à jour
Lorsque des problèmes au sein de l'API sont détectés, les équipes de développement et DevOps peuvent développer et publier de nouvelles versions d'API. Ces versions doivent être gérées de manière à garantir la rétrocompatibilité.
7. Obsolescence et retrait
L'obsolescence est le terme utilisé pour remplacer une API lorsqu'elle devient obsolète ou lorsque des problèmes importants nécessitent une nouvelle version. Lorsque l'API devient obsolète, les parties prenantes et les utilisateurs sont avertis et un calendrier de retrait est fourni. Au moment du retrait, les équipes DevOps suppriment les API de l'utilisation active et s'assurent que toutes les dépendances sont gérées de manière appropriée pour éviter de créer des problèmes de fonctionnalité pour les utilisateurs.
Fonctionnalités clés pour la sécurité des API
Le paysage actuel des menaces exige une solution complète de sécurité des API qui assure la découverte des API, la gestion de la posture, la protection de la durée d'exécution et les tests de sécurité des API. Cette approche complète est un complément important aux outils existants d'une entreprise pour gérer et sécuriser les API tout au long du cycle de vie des API.
Détection des API : La plupart des organisations n'ont que peu ou pas de visibilité sur un pourcentage important de leur trafic API, souvent parce qu'elles supposent que toutes leurs API sont acheminées via une passerelle d'API. Mais ce n'est pas le cas. De nombreuses API d'une entreprise type ne sont pas gérées (par exemple, des API dormantes oubliées, mais toujours en cours d'exécution et toujours en contact avec des données sensibles). Sans un inventaire complet et précis, votre entreprise est exposée à toute une série de risques. Capacités de base nécessaires :
Localiser et inventorier toutes vos API, indépendamment de leur configuration ou leur type
Détecter les API inactives, héritées et zombies
Identifier les domaines fantômes oubliés, négligés ou autrement inconnus
Éliminer les angles morts et déceler les voies d'attaque potentielles
Gestion de la posture des API : Avec un inventaire complet des API en place, il est essentiel de comprendre quels types de données circulent à travers vos API et comment cela affecte votre capacité à vous conformer aux exigences réglementaires. La gestion de la posture des API fournit une vue complète du trafic, du code et des configurations pour évaluer la posture de sécurité des API de votre organisation. Capacités de base nécessaires :
Analyser automatiquement l'infrastructure et découvrir les erreurs de configuration ainsi que les risques cachés
Créer des workflows personnalisés pour informer les principales parties prenantes des vulnérabilités
Identifier les API et les utilisateurs internes capables d'accéder aux données sensibles
Attribuer des niveaux de gravité aux problèmes détectés afin de hiérarchiser les mesures correctives
Sécurité de la durée d'exécution des API : Vous êtes sans doute familier avec le concept de présomption de violation. Les violations et les attaques propres aux API atteignent le même degré d'inévitabilité. Pour toutes vos API en production, vous devez être en mesure de détecter et de bloquer les attaques en temps réel. Capacités de base nécessaires :
Surveiller la falsification et la fuite de données, les violations de règles, les comportements suspects et les attaques d'API
Analyser le trafic API sans modifications supplémentaires du réseau ni agents difficiles à installer
Intégrer les flux de travail existants (système de tickets, SIEM, etc.) pour alerter les équipes chargées de la sécurité/des opérations
Prévenir les attaques et les abus en temps réel grâce à une correction partielle ou entièrement automatisée
Tests de sécurité des API : Les équipes de développement d'API sont contraintes de travailler aussi vite que possible. La rapidité est essentielle pour chaque application développée, ce qui facilite l'apparition d'une vulnérabilité ou d'un défaut de conception qui peut ensuite passer inaperçu. Tester les API en cours de développement avant qu'elles ne soient mises en production réduit considérablement les risques et le coût de la correction d'une API vulnérable. Capacités de base nécessaires :
Exécuter une large gamme de tests automatisés qui simulent le trafic malveillant
Découvrir les vulnérabilités avant que les API n'entrent en production afin de réduire le risque de réussite des attaques
Inspecter les spécifications de vos API par rapport aux politiques et règles de gouvernance établies
Exécuter des tests de sécurité axés sur les API à la demande ou dans le cadre d'un pipeline CI/CD
Les avantages de la gestion du cycle de vie des API
Une gestion efficace du cycle de vie des API offre aux organisations et aux équipes plusieurs avantages significatifs.
API de haute qualité : Une bonne gestion du cycle de vie garantit que les API sont bien conçues et sécurisées, et qu'elles répondent aux besoins des utilisateurs.
Sécurité de l'API renforcée : La gestion du cycle de vie permet aux équipes d'améliorer la sécurité des API en identifiant et en corrigeant les vulnérabilités des API afin d'empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les API comme vecteur d'attaque.
Développement efficace : La gestion du cycle de vie de la qualité rationalise le processus de développement, ce qui permet aux équipes de produire plus rapidement de nouvelles API et itérations.
Meilleures performances : La surveillance continue du cycle de vie des API permet d'optimiser les performances des API.
Gestion des versions : La gestion du cycle de vie des API permet aux équipes de mettre à niveau les API en toute transparence vers de nouvelles versions ou de revenir à des versions précédentes si nécessaire.
Les défis de la gestion du cycle de vie des API
La gestion du cycle de vie des API peut poser plusieurs défis aux équipes informatiques.
Sécurité : Étant donné que les API exposent souvent des données sensibles et sont souvent mal sécurisées, elles sont devenues un vecteur d'attaque principal pour les cybercriminels. Pour prévenir les menaces, les équipes de sécurité doivent mettre en place des fonctionnalités de limitation du débit, d'authentification robuste mais aussi d'identification et d'élimination des vulnérabilités de sécurité dans le code.
Gestion des versions : Les équipes doivent s'assurer que chaque nouvelle version d'une API est rétrocompatible pour éviter de créer des problèmes pour les intégrations existantes.
Documentation : La mise à jour de la documentation est essentielle pour les développeurs et les parties prenantes qui s'appuient sur les API. Cette tâche peut facilement être négligée, car les équipes se précipitent pour développer et déployer de nouvelles versions, ce qui peut entraîner des erreurs ou des oublis.
Outils de gestion du cycle de vie des API
Les équipes informatiques peuvent utiliser diverses solutions de gestion des API pour parcourir le cycle de vie des API.
Plateformes de gestion des API : Les plateformes telles que AWS API Gateway et Microsoft Azure API Management offrent des solutions complètes de gestion, de sécurisation et de surveillance de l'écosystème de l'API.
Outils de conception d'API : Des solutions telles que Swagger et OpenAPI fournissent des outils pour créer des spécifications et de la documentation relatives à l'API.
Outils d'automatisation : Lors du test et du déploiement d'API, des outils tels que Jenkins ou GitLab CI/CD peuvent rationaliser les flux de travail.
Analyse des API : Des plateformes telles que Google Analytics pour les API suivent l'utilisation, les performances et les indicateurs des API.
Portails des développeurs : Ils fournissent une plateforme centralisée pour la documentation, les tests et l'engagement de la communauté des API.
FAQ
Les API (interfaces de programmation d'applications) fournissent un ensemble de protocoles et de définitions qui permettent à différents composants logiciels et programmes de communiquer entre eux et de partager des données. En définissant la façon dont les applications interagissent, les API permettent à différentes applications de demander et de partager des informations.
Le cycle de vie des API est la série d'étapes que les équipes informatiques doivent suivre pour concevoir, développer, tester, déployer, surveiller, et retirer des API.
