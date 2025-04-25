Qu'est-ce que le cycle de vie des API ?

Il n'existe pas de définition unique des différentes étapes de la gestion complète du cycle de vie des API. Cependant, la plupart des programmes API incluent les étapes suivantes :

1. Planification et conception

La phase de conception initiale du cycle de vie de l'API établit une stratégie d'API, définit l'objectif de l'API, identifie les cas d'utilisation potentiels et décrit les fonctionnalités de l'API. La conception d'API nécessite des décisions concernant l'architecture d'API : un plan de haut niveau pour la structure de l'API qui détermine la manière dont elle interagit avec d'autres systèmes et composants, en particulier dans les architectures de microservices. Un contrat d'API décrit le comportement attendu de l'API. La conception d'API inclut également la création de spécifications et de schémas d'API, souvent à l'aide d'outils tels qu'OpenAPI pour les API REST, SDL pour les API GraphQL et Swagger pour la documentation et le test de différents types d'API.

2. Développement

Pendant la phase de développement, les équipes de développement codent l'API selon les spécifications décrites dans le contrat API. Les équipes configurent également les API à l'aide de divers paramètres pour définir comment l'API fonctionnera et interagit avec d'autres systèmes. Les configurations incluent la spécification des points de terminaison, des méthodes, des mécanismes d'authentification, des limites de débit, des formats de réponse, et d'autres aspects essentiels qui garantissent le bon fonctionnement et la sécurité de l'API.

3. Test

Au cours de cette phase, les API sont soumises à des tests rigoureux dans un environnement d'exécution afin d'identifier et de corriger les vulnérabilités ou bugs du logiciel. Les tests d'API garantissent que les API répondent aux spécifications définies et fonctionnent avec les points de terminaison comme prévu. Les testeurs d'assurance qualité testent manuellement la fonctionnalité, les performances et la sécurité de chaque API. Les entreprises doivent commencer à tester les API dès le début du cycle de développement pour :

S'assurer que chaque API est créée avec des contrôles de sécurité appropriés en place

Traiter les vulnérabilités potentielles telles que les erreurs de codage et les erreurs de configuration avant qu'une API n'entre en production

Les tests d'API peuvent également être exécutés automatiquement à partir de différentes régions géographiques ou au sein des pipelines CI/CD. Les divers tests API incluent :

Des tests contractuels qui garantissent que l'API répond aux attentes décrites lors de la phase de conception

Des tests de performances qui confirment qu'une API peut fournir des réponses dans un délai spécifié

Des tests de sécurité des API pour détecter et corriger les vulnérabilités des API

Pour plus d'informations sur les tests de sécurité des API, reportez-vous à la section « Fonctionnalités clés pour la sécurité des API » ci-dessous.

4. Déploiement

Une fois les tests réussis, les API sont déployées dans les environnements de production. Les équipes de développement peuvent utiliser des pipelines CI/CD et des passerelles d'API pour standardiser et automatiser les processus de déploiement. Au cours du déploiement, les API publiques sont mises à la disposition des utilisateurs et développeurs externes.

5. Surveillance et maintenance

Après le déploiement, les performances, la sécurité et l'utilisation des API sont surveillées en permanence. Les ingénieurs DevOps peuvent configurer des alertes pour être avertis automatiquement lorsque les performances et la sécurité des API ne respectent pas certains seuils ou indicateurs. Cette phase fait apparaître les failles de sécurité, les erreurs et la latence qui peuvent être corrigées par le biais de la maintenance et des mises à jour.

6. Gestion des versions et mises à jour

Lorsque des problèmes au sein de l'API sont détectés, les équipes de développement et DevOps peuvent développer et publier de nouvelles versions d'API. Ces versions doivent être gérées de manière à garantir la rétrocompatibilité.

7. Obsolescence et retrait

L'obsolescence est le terme utilisé pour remplacer une API lorsqu'elle devient obsolète ou lorsque des problèmes importants nécessitent une nouvelle version. Lorsque l'API devient obsolète, les parties prenantes et les utilisateurs sont avertis et un calendrier de retrait est fourni. Au moment du retrait, les équipes DevOps suppriment les API de l'utilisation active et s'assurent que toutes les dépendances sont gérées de manière appropriée pour éviter de créer des problèmes de fonctionnalité pour les utilisateurs.